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চুরি রুখতে প্রযুক্তিতে জোর, বেআইনি কয়লা খনন রুখতে অ্যাপ আনল ইসিএল

ইসিএলের চেয়ারম্যান সতীশ ঝা ইসিএলের সমস্ত কর্মী, আধিকারিক এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে 'খনন প্রহরী' অ্যাপ ডাউনলোড করে সক্রিয়ভাবে ব্যবহার করার আহ্বান জানিয়েছেন।

ECL on illegal coal mining
বেআইনি কয়লা খনন রুখতে অ্যাপ (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 1, 2026 at 7:30 PM IST

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আসানসোল, 1 অগস্ট: বেআইনি কয়লাপাচার কাণ্ডে তদন্ত শেষ করেছে সিবিআই। আসানসোল সিবিআই কোর্টে বেআইনি কয়লা পাচারের মাফিয়া অনুপ মাজি ওরফে লালা-সহ বহু কয়লা মাফিয়াকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে চলছে ট্রায়াল। কিন্তু এসবের পরও প্রশ্ন উঠছে, বেআইনি কয়লা খনন কিংবা পাচার কি বন্ধ হয়েছে ?

সূত্রের খবর, সিবিআইয়ের তৎপরতা, রাজ্যে পরিবর্তনের পর পুলিশের নজরদারি বাড়ানো, সব কিছুর পরেও বেআইনি কয়লার খনন বা পাচার কোনওটাই বন্ধ হয়নি। আর তাই দেশের কয়লা সম্পদ রক্ষা এবং বেআইনি কয়লা খনন ও কয়লা চুরি আটকাতে এবার প্রযুক্তির পথে হাঁটছে ইস্টার্ন কোলফিল্ডস লিমিটেড (ইসিএল)। এই লক্ষ্যেই কয়লা মন্ত্রকের নির্দেশে তৈরি করা হয়েছে খনন প্রহরী অ্যাপ।

ECL on illegal coal mining
খনন রুখতে অ্যাপ আনল ইসিএল (ইটিভি ভারত)

ইসিএলের চেয়ারম্যান এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টর সতীশ ঝা ইসিএলের সমস্ত কর্মী, আধিকারিক এবং সংশ্লিষ্ট অংশীদারদের 'খনন প্রহরী' মোবাইল অ্যাপ ডাউনলোড করে সক্রিয়ভাবে ব্যবহার করার আহ্বান জানিয়েছেন। ইসিএলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, অবৈধ কয়লা খনন শুধুমাত্র কয়লা চুরির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে জাতীয় সম্পদের অপচয়, নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়া, পরিবেশের ক্ষতি এবং সাধারণ মানুষের জীবন ও জীবিকার ওপর গভীর প্রভাব। এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রযুক্তিকে হাতিয়ার করেই নজরদারি আরও শক্তিশালী করতে চায় কয়লা মন্ত্রক এবং ইসিএল।

কয়লাঞ্চলের মানুষের কাছে বেআইনি খননের ভয়াবহতা নতুন নয়। বছরের পর বছর ধরে বিভিন্ন পরিত্যক্ত ও বিপজ্জনক খনিতে অবৈধভাবে কয়লা উত্তোলনের সময় ধস নেমে বহু মানুষের মৃত্যু ও আহত হওয়ার ঘটনা ঘটেছে। কোথাও জমি ধসে বসতবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, কোথাও কৃষিজমি ও রাস্তা বিপদের মুখে পড়েছে। অনেক পরিবার তাদের উপার্জনক্ষম সদস্যকে হারিয়েছে, আবার বহু মানুষ চিরস্থায়ী শারীরিক প্রতিবন্ধকতার শিকার হয়েছেন। বেআইনি খননের কারণে ভূগর্ভের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে জনজীবনও বারবার বিপর্যস্ত হয়েছে। কয়লাঞ্চলের বিভিন্ন এলাকায় এই ধরনের দুর্ঘটনা দীর্ঘদিন ধরেই উদ্বেগের কারণ।

ECL on illegal coal mining
খনন রুখতে অ্যাপ আনল ইসিএল (ইটিভি ভারত)

ইসিএলের মতে, বেআইনি খনন ও কয়লা চুরি রোধ করা শুধু প্রশাসন বা নিরাপত্তা বাহিনীর একার পক্ষে সম্ভব নয়। এই কাজে প্রয়োজন স্থানীয় মানুষ, কর্মী, জনপ্রতিনিধি এবং সমস্ত অংশীদারের সম্মিলিত উদ্যোগ। সেই কারণেই ভারত সরকারের কয়লা মন্ত্রক চালু করেছে 'খনন প্রহরী' মোবাইল অ্যাপ, যার মাধ্যমে যে কোনও ব্যক্তি বেআইনি কয়লা খনন বা কয়লা চুরির তথ্য দ্রুত সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে পৌঁছে দিতে পারবেন। এর ফলে অভিযোগের ভিত্তিতে দ্রুত তদন্ত ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা সহজ হবে। ইসিএলের সিএমডি সতীশ ঝা বলেন, "দেশের মূল্যবান কয়লা সম্পদ রক্ষা করা প্রত্যেক নাগরিকের দায়িত্ব। সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণ, সচেতনতা এবং সতর্ক নজরদারিই বেআইনি খননের বিরুদ্ধে কার্যকর প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে।"

তিনি ইসিএলের সমস্ত কর্মীকে অবিলম্বে 'খনন প্রহরী' অ্যাপ ডাউনলোড করার পাশাপাশি অন্যদের মধ্যেও এই অ্যাপ সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তোলার আহ্বান জানান। ইসিএলের পক্ষ থেকে আরও জানানো হয়েছে, দায়িত্বশীল খনন, পরিবেশ সংরক্ষণ এবং নিরাপদ কয়লাঞ্চল গড়ে তোলার লক্ষ্যে সংস্থা প্রতিনিয়ত বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করছে। আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে নজরদারি বাড়ানো, অবৈধ কার্যকলাপের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া এবং সাধারণ মানুষের সহযোগিতা নিশ্চিত করাই এই উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য।

কয়লাঞ্চলের মানুষের অভিজ্ঞতা বলছে, বেআইনি খননের মূল্য শেষ পর্যন্ত দিতে হয় সাধারণ মানুষকেই। তাই জাতীয় সম্পদ রক্ষার পাশাপাশি মানুষের জীবন, পরিবেশ এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের নিরাপত্তার স্বার্থেও এই ধরনের কার্যকলাপের বিরুদ্ধে সর্বস্তরের মানুষের ঐক্যবদ্ধ ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেই লক্ষ্যেই 'খনন প্রহরী' অ্যাপকে একটি কার্যকর গণ-অংশগ্রহণের মাধ্যম হিসেবে তুলে ধরছে ইসিএল।

TAGGED:

ILLEGAL COAL MINING
ECL LAUNCHES APP
বেআইনি কয়লা খনন
ইসিএল বেআইনি কয়লা খনন
ECL ON ILLEGAL COAL MINING

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