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নতুন করে ভোটার তালিকা ঝাড়াই-বাছাইয়ের দায়িত্ব, ক্ষুব্ধ বিএলও-রা

SIR IN WB: বাদ পড়া ভোটারদের মধ্যে যোগ্যদের নাম তালিকায় ফেরাতে তৎপর কমিশন । নতুন কাজ নিয়ে অখুশি বিএলওরা । পাপড়ি চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিবেদন ।

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ভোট দিতে যাচ্ছেন এক বৃদ্ধা (ছবি: নির্বাচন কমিশনের ফেসবুক থেকে নেওয়া)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 3, 2026 at 9:16 PM IST

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কলকাতা, 3 অক্টোবর: রাজ্যজুড়ে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন (SIR) প্রক্রিয়া নিয়ে প্রশাসনিক বিতর্ক এখনও বজায় রয়েছে। তারই মধ্যে আবারও এসআইআর শেষে ভোটার তালিকা থেকে যাঁদের নাম বাদ পড়েছে ঝাড়াই বাছাই করে পুনরায় তাঁদের নাম ঢোকাবার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

কমিশন সূত্রে জানানো হয়েছে, ভোটার তালিকার স্বচ্ছতা বজায় রাখতে এবং যোগ্য নাগরিকদের নামের অন্তর্ভুক্তি সুনিশ্চিত করতে বুথ লেভেল অফিসারদের বা BLO দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তাঁরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে এই কাজ করবেন । তবে অন্য সরকারি কাজের প্রবল চাপের মধ্যে এসআইআরের নতুন দায়িত্ব চলে আসায় বিএলও-দের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ ও অসন্তোষ দানা বাঁধছে ।

সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, এবার বিএলও-দের বাড়ি বাড়ি গিয়ে এর আগের ভোটার তালিকার সঙ্গে SIR হওয়ার পর যে বর্তমান তালিকা হয়েছে সেটি মিলিয়ে দেখতে হবে। SIR হওয়ার আগের তালিকায় নাম থাকলেও বর্তমানের তালিকায় নাম নেই—এমন ভোটারদের চিহ্নিত করে বাড়ি বাড়ি গিয়ে তাঁদের বর্তমান পরিস্থিতি যাচাই করতে হবে।

সব কিছু যাচাই করে সেই ব্যক্তি যোগ্য হলে Form 6-এর মাধ্যমে ফের নাম নথিভুক্ত করার ব্যবস্থা করবেন BLO-রাই। আর তার জন্য প্রতি সপ্তাহে অন্তত 20-25 জন ভোটারের কাছে পৌঁছনোর লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছে এবং মোটামুটি এক মাসের মধ্যে এই কাজ শেষ করার কথা জানানো হয়েছে।

এছাড়াও, বাড়ি বাড়ি সমীক্ষার সময় বাদ পড়া, প্রথমবারের ভোটার এবং যোগ্য তরুণ-তরুণী ভোটারদের Form 6 পূরণে সাহায্য করবেন BLO-রা। চিহ্নিত ভোটারদের তালিকা স্বীকৃত রাজনৈতিক দলগুলির বুথ লেভেল এজেন্টদের সঙ্গেও ভাগ করা হবে।

একদিকে যখন এই কাজের রূপরেখা তৈরি হয়েছে, অন্যদিকে বিএলও-দের বাস্তব পরিস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষক, আইসিডিএস কর্মী তথা বিভিন্ন সরকারি কর্মচারীদের নিয়ে তৈরি এই বিএলও বাহিনী এসআইআরের সময় মারাত্মক মানসিক ও শারীরিক চাপের মুখে পড়েছিল বলে অভিযোগ করেছিল তৎকালীন শাসক শিবির। অনেকেই অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন এবং মৃত্যুর ঘটনাও ঘটেছিল।

এ বিষয়ে ভোটকর্মী ও বিএলও ঐক্য মঞ্চের সাধারণ সম্পাদক স্বপন মণ্ডল বলেন, "বিএলও-দের SIR-এর আগের ভোটার তালিকার সঙ্গে বর্তমান ভোটার তালিকা মিলিয়ে কাদের নাম বাদ গিয়েছে সেটা তালিকাভুক্ত করতে হবে। SIR চলাকালীন আমরা যখন বার বার উল্লেখ করেছিলাম যে নির্বাচন কমিশনের ভুলের জন্য অনেক বৈধ ভোটারের নাম বাদ চলে যাচ্ছে, তখন আমাদের কথায় কর্ণপাত করেনি । তখন নির্বাচন কমিশন লজিকাল ডিসক্রিপান্সির নাম করে বহু বৈধ ভোটারের নাম বাদ দিয়ে দিয়েছিল। হয়তো উপর থেকে কোনও চাপ ছিল। কিন্তু এখন জনগণের, বিশেষ করে যুব সমাজের আন্দোলনের চাপে নির্বাচন কমিশন একরকম বাধ্য হচ্ছে বাদ পড়ে যাওয়া ভোটারদের নাম নথিভুক্ত করার বিশেষ উদ্যোগ নিতে। প্রশ্ন হচ্ছে ট্রাইবুনানের আন্ডারে যাঁরা আছেন তাদের কী হবে।"

তিনি আরও বলেন, "কিছুদিন আগেই এসআইআর এর অত্যন্ত জটিল কাজের ভার সামলাতে হয়েছে। সেই রেশ কাটতে না কাটতেই আবার নতুন করে SIR ও ভোটার তালিকার কাজ করার কথা বলা হয়েছে। পাশাপাশি জনগণনার বা Census এর কাজ ও করতে হচ্ছে। এইসব কাজের জন্য তাঁদের যে প্রকৃত দ্বায়িত্ব অর্থাৎ ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনা করানো সেটাই চরম গাফিলতির মুখে পড়েছে। স্কুলের কাজ সামলে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে সপ্তাহে 20-25 জন ভোটারের বাড়ি গিয়ে সমীক্ষা করা এবং তা পোর্টালে অনলাইন নথিভুক্ত করা কার্যত অসম্ভব হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

তিনি বলেন, "পুজোর ছুটি শেষ হলেই ফাইনাল পরীক্ষা । সেই সব বিষয়ে ছাত্রছাত্রীদের প্রস্তুত করা প্রয়োজন। এ ছাড়া প্রশ্নপত্র তৈরি করা এবং স্কুলের অন্যান্য কাজ সামলে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে এসআইআরের কাজ শেষ করতে হবে। এরফলে ব্যাপক মানসিক ও শারীরিক চাপের মুখে বিএলও-রা।

TAGGED:

SIR WEST BENGAL CONTROVERSY
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বিএলও রা ক্ষুব্ধ
এসআইআরের কাজে বিএলও রা ক্ষুব্ধ
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