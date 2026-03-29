83 জন বিডিও-রিটার্নিং আধিকারিকের বদলির নির্দেশ জারি করল কমিশন
ভোটের আগে ফের বড় রদবদল ঘটাল নির্বাচন কমিশন ৷ এবার বিডিও ও এআরও-দের বদলির নির্দেশিকা জারি করা হল ৷
Published : March 29, 2026 at 5:16 PM IST
কলকাতা, 29 মার্চ: রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের আর মাসখানেক বাকি ৷ এখনও প্রশাসনিক স্তরে আধিকারিক রদবদল চলছে ৷ ফের বড়সড় বদল করল নির্বাচন কমিশন ৷ বিভিন্ন জেলায় কর্মরত মোট 83 জন ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসার (BDO) এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার (ARO) বদলির প্রস্তাবে সিলমোহর দিল নির্বাচন কমিশন ৷ রবিবার এই মর্মে নির্দেশিকা জারি করল কমিশন ৷
সুরের খবর, রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ আগরওয়ালের পাঠানো প্রস্তাবের ভিত্তিতে এই বদলির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ৷ নির্দেশিকায় স্পষ্ট করা হয়েছে, একটি নির্দিষ্ট ক্রমিক নম্বরের আধিকারিকদের বাদ দিয়ে বাকি 83 জন আধিকারিকের বদলির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷
নজিরবিহীনভাবে সব মিলিয়ে মোট 83 জনের বদলির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷ কোচবিহার থেকে শুরু করে জলপাইগুড়ি, মালদা, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, উত্তর ও দক্ষিণ 24 পরগনা, হাওড়া, হুগলি, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বীরভূম- প্রায় সব জেলাতে এই রদবদল কার্যকর করা হবে ৷ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ব্লকে নতুন করে দায়িত্ব পাচ্ছেন আধিকারিকরা ৷
নির্বাচন কমিশনের নিয়ম অনুযায়ী দীর্ঘদিন একই জায়গায় কর্মরত প্রশাসনিক আধিকারিকদের বদলি করা হয়, যাতে ভোট প্রক্রিয়ায় কোনও প্রভাব না-পড়তে পারে ৷ অর্থাৎ প্রশাসনিক নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে এমনটা করা হয় থাকে ৷ সেই প্রেক্ষিতে এই পদক্ষেপ যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে ৷ নির্বাচনের আগে এই ধরনের বদলি স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করতে সাহায্য করে ৷
এর থেকে পরিষ্কার, কোনওভাবে কোনও জেলায় বা কোনওস্তরে ঢিলেমি দিতে চাইছে না কমিশন ৷ সবদিক দিয়ে স্বচ্ছতা বজায় রেখে সুষ্ঠু নির্বাচন পরিচালনায় বদ্ধপরিকর স্বশাসিত ভোট পরিচালন সংস্থা ৷ বিশেষত ব্লকস্তরে ভোট পরিচালনার বহু গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব থাকে ৷ ফলে সেখানে নিরপেক্ষ আধিকারিক নিয়োগকে গুরুত্ব দিচ্ছে কমিশন ৷
এদিকে কমিশনের এই নির্দেশ কার্যকর করতে ইতিমধ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ শুরু করেছে বলেই খবর ৷ দ্রুত নতুন পদে যোগ দিতে নির্দেশ দেওয়া হতে পারে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের ৷ ভোটের আগে আরও কিছু প্রশাসনিক রদবদলের সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না ৷
গত 15 মার্চ দিল্লির নির্বাচন সদন থেকে পশ্চিমবঙ্গ-সহ পাঁচটি রাজ্যের ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণা করে নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চ ৷ সেই রাতেই প্রথম প্রশাসনিক স্তরে বদল করে কমিশন ৷ রাত পোহানোর আগেই রাজ্যের মুখ্যসচিব নন্দিনী চক্রবর্তী এবং স্বরাষ্ট্রসচিব জগদীশ প্রসাদ মিনাকে তাঁদের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয় ৷
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নয়া মুখ্যসচিব হন 1993 সালের ব্যাচের প্রবীণ আইএএস আধিকারিক দুষ্যন্ত নারিয়ালা ৷ রাজ্যের স্বরাষ্ট্র ও পার্বত্য বিষয়ক দফতরের প্রধান সচিব (প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি, হোম অ্যান্ড হিল অ্যাফেয়ার্স) পদে বসানো হয় 1997 সালের ব্যাচের আইএএস আধিকারিক সঙ্ঘমিত্রা ঘোষকে ।