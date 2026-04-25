উড়বে ড্রোন, বাড়বে ক্যামেরার সংখ্যা; হিংসা-মুক্ত দ্বিতীয় দফা চাইছে কমিশন

কোন বিধানসভা এলাকার উপর দিয়ে ড্রোন উড়বে ড্রোন সেটা এখনও জানানো হয়নি। পাশাপাশি অতিরিক্ত কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে কমিশন ৷

By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 25, 2026 at 11:04 PM IST

কলকাতা, 25 এপ্রিল: আগামী 29 এপ্রিল রাজ্যে দ্বিতীয় ও শেষ দফায় বিধানসভা নির্বাচন। আর তার আগে 142টি কেন্দ্রেই থাকছে কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা। কোথাও কোনও রকম ফাঁক রাখতে চাইছে না নির্বাচন কমিশন। আর সেই জন্যে নজরদারি চালাতে ড্রোনের ব্যবহার হবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। শহর ও শহরতলির আকাশে এই সমস্ত 'নজরদার ড্রোন'-এর দেখা মিলবে।

কোন কোন জেলা বা কোন বিধানসভা এলাকার উপর দিয়ে ড্রোন উড়বে ড্রোন সেটা এখনও জানানো হয়নি। তবে জনবহুল জায়গা অথবা সরু গলি অর্থাৎ যেখানে দ্রুত বাহিনী পৌঁছনো কঠিন সেইসব জায়গায় নজরদারি চালাতে ড্রোনের সাহায্য় নেওয়ার কথা ভাবা হচ্ছে। পাশাপাশি প্রথম দফার তুলনায় অনেক বেশি সংখ্যায় বডি ক্যামেরা ব্যবহার করবেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা। তাঁরা বুথের আশপাশে টহল দেবেন ৷ বুথের বাইরে ভিড় নিয়ন্ত্রণ করবেন ৷ এছাড়া কমিশনের তরফে বুথ এবং তার আশপাশের এলাকার ফুটেজ সংরক্ষণ করা হবে। যে কোনও অভিযোগ খতিয়ে দেখার সময় সেই ফুটেজের সাহায্য নেবে কমিশন ৷

এ ছাড়াও কমিশন ইতিমধ্যেই স্পর্শকাতর বুথগুলিতে ওয়েবকাস্টিংয়ের ব্যবস্থা করেছে ৷ অতিরিক্ত কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে ৷ পাশাপাশি কুইক রেসপন্স টিমও তৈরি রেখেছে। দ্বিতীয় দফায় ইভিএমে কড়া নজরদারি যেমন করা হচ্ছে তেমনি জিপিএস ট্র্যাকারও ব্যবহার করা হচ্ছে। বাংলার ভোটে এই প্রথম এত বড় পরিসরে ইভিএম পরিবহণ ও সংরক্ষণ ব্যবস্থায় জিপিএস প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে যাতে ভোটযন্ত্রের গতিবিধি প্রতিটি মুহূর্তে নজরে রাখা যায় এবং কারচুপির কোনও সুযোগ না থাকে।

শুধু বুথে বা বুথ সংলগ্ন এলাকাতেই নয় এবার বুথ‌মুখী সব রাস্তাতেও বসানো হবে ক্যামেরা। এমনটাই সিদ্ধান্ত নিয়েছে নির্বাচন কমিশন। মূলত ঘিঞ্জি বা ঘনবসতি এলাকায় যে সমস্ত বুথ থাকবে সেই সমস্ত বুথের ক্ষেত্রেই এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে বলে সূত্রের খবর। কলকাতা এবং হাওড়ার ক্ষেত্রে প্রাথমিকভাবে রাস্তায় ক্যামেরা লাগানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। নির্বাচন শুরুর আগে অশান্তির ঘটনা ঘটলে অন্য কয়েকটি জায়গাতেও একই ব্যবস্থা করবে কমিশন ৷

বাংলার ভোটে অশান্তি কোনও নতুন ঘটনা নয় ৷ তবে এবার শুরু থেকেই সম্পূর্ণ হিংসা মুক্ত নির্বাচন আয়োজনের চ্যালেঞ্জ নিয়েছে কমিশন ৷ প্রথম দফার নির্বাচনে অশান্তি যে একেবারে হয়নি তা নয় ৷ তবে গত কয়েকটি ভোটের থেকে এবার সংঘর্ষের ঘটনা অনেক কম ঘটেছে ৷ সেই প্রবণতা দ্বিতীয় দফাতেও বজায় রাখতে চাইছে কমিশন ৷ আর তাই একাধিক ব্যবস্থা করা হয়েছে ৷

