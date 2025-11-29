ETV Bharat / state

সিইও দফতর অন্যত্র স্থানান্তরের ভাবনা কমিশনের, বার্তা পুলিশকেও

মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরের নিরাপত্তার বিষয়টি কলকাতা পুলিশকে আরও একবার মনে করিয়ে দিয়েছে কমিশন ৷

CEO WB office security
সিইও দফতরের বাইরে অবস্থান বিক্ষোভে BLO-রা (ফাইল ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 29, 2025 at 8:47 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 29 নভেম্বর: সিইও দফতরের নিরাপত্তা নিয়ে কোনও সমঝোতা করতে রাজি নয় নির্বাচন কমিশন ৷ আর তাই সম্পূর্ণ নিরাপদ জায়গায় রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরটিকে সরিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে কমিশন। এমনই নির্দেশ এসেছে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরে। একই সঙ্গে, কলকাতা পুলিশকেও নিরাপত্তার বিষয়টি আরও একবার মনে করিয়ে দিয়েছে কমিশন ৷

স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশনের (SIR) কাজ করতে গিয়ে BLO-রা একাধিক সমস্যায় পড়ছেন বলে বার বার অভিযোগ উঠছে। প্রতিবাদে গত সোমবার বিএলও-দের একাংশ রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরে মিছিল করে পৌঁছে যান। তাঁদের এক প্রতিনিধি দল ওই বিল্ডিংয়ের তিন তলায় যেখানে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়াল বসেন সেখানেও পৌঁছে যান ৷

নিজেদের বক্তব্য-সহ একটি স্মারকলিপি তাঁরা মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিককে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক ব্যস্ত থাকায় অতিরিক্ত মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক দিব্যেন্দু দাস তাঁদের সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। যদিও দিব্যেন্দু দাসের সঙ্গে দেখা করবেন না বলে পাল্টা জানিয়ে স্লোগান দিয়ে ধর্ণায় বসে যান BLO-রা ৷ কলকাতা পুলিশ তাঁদের সিইও দফতরের বাইরে নিয়ে গেলেও বিক্ষোভ থামাননি BLO-রা ৷ সারারাত সিইও অফিসেই অবস্থান বিক্ষোভ চালিয়ে যেতে দেখা গিয়েছিল BLO-দের একাংশকে। এরপরই সিইও দফতরের ঠিকানা বদলের সিদ্ধান্ত নেওয়া হল ৷

মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরকে নিরাপদ জায়গায় স্থানান্তর করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে পুলিশ কমিশনারকেও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, ফেয়ার্লি প্লেসের বর্তমান সিইও দফতর এবং ভবিষ্যতের নতুন সিইও দফতরের নিরাপত্তা সম্পূর্ণ সুনিশ্চিত করতে হবে ৷ সুরক্ষা বলয় আরও আঁটোসাঁটো করতে হবে।

সোমবারের ঘটনার পরই অবশ্য সিইও দফতরের নিরাপত্তা নিয়ে উঠেছিল একাধিক প্রশ্ন। এমন একটি নিরাপত্তার ঘেরাটোপে থাকা দফতরে কী করে blo-রা ঢুকে পড়লেন এবং কীভাবে তাঁরা সারারাত সেখানে বিক্ষোভ দেখাতে পারলেন ? তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল একাধিক মহল ৷ মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকে কলকাতা পুলিশ ৷ স্বাভাবিকভাবেই, কলকাতা পুলিশের প্রহরা থাকা সত্ত্বেও এই ঘটনা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল খোদ নির্বাচন কমিশন ৷

মঙ্গলবার রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর থেকে কলকাতা পুলিশ কমিশনারকে এই বিষয়ে চিঠি পাঠানো হয়। সিইও দফতর থেকে শুরু করে আধিকারিকদের আসা যাওয়ার পথে এবং তাঁদের বাড়িতেও যাতে নিরাপত্তা আরও আঁটোসাঁটো করা হয় সেই বিষয় পদক্ষেপ নিতেও বলা হয়েছিল বলে খবর। লালবাজর কী পদক্ষেপ নিচ্ছে তাও জানাতে বলা হয়েছিল কমিশনের তরফে ৷ এবার রাজ্যের সিইও দফতরকেই নিরাপদ স্থানে নিয়ে যেতে চাইছে কমিশন ৷

TAGGED:

CHIEF ELECTORAL OFFICER WEST BENGAL
SECURITY CONCERN IN CEO WB OFFICE
ECI ON SECURITY OF CEO WB
সিইও দফতর স্থানান্তরের ভাবনা
CEO WB OFFICE SECURITY

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.