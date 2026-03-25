ভোটের ডিউটিতে এসে নিমন্ত্রণ-রক্ষা! কেন্দ্রীয় বাহিনীর 7 জওয়ানকে শাস্তি কমিশনের

ভোটের ডিউটিতে এসে নিমন্ত্রণ-রক্ষা! কেন্দ্রীয় বাহিনীর 7 জওয়ানকে শাস্তি কমিশনের
দুই জওয়ানকে হেফাজতে নিয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনী৷ বাকি পাঁচজনকে অন্য রাজ্যে বদলি করা হয়েছে৷
Published : March 25, 2026 at 4:49 PM IST
কলকাতা, 25 মার্চ: রাজ্যে নির্বাচনের নিরাপত্তার দায়িত্ব পালনে এসে শাস্তির মুখে পড়লেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর সাতজন জওয়ান৷ কর্তব্যে গাফিলতির অভিযোগে তাঁদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করল নির্বাচন কমিশন৷ দু’জনকে ইতিমধ্যেই হেফাজতে নেওয়া হয়েছে৷ বাকি পাঁচজনকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে অন্য রাজ্যে৷ সাতজনের বিরুদ্ধেই বিভাগীয় তদন্ত শুরুর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে৷
উল্লেখ্য, আগামী মাসের 23 ও 29 তারিখ রাজ্যে বিধানসভা ভোট৷ সেই নির্বাচনের নির্ঘণ্ট প্রকাশিত হয়েছে গত 15 মার্চ৷ তার আগেই অবশ্য চলতি মাসের গোড়া থেকে দু’দফায় কেন্দ্রীয় বাহিনী এসে পৌঁছায় রাজ্যে৷ সব মিলিয়ে 480 কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী এসেছে বাংলায়৷
এই জওয়ানদের রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় মোতায়েন করা হয়েছে৷ এর মধ্যে মুর্শিদাবাদ জেলায় যাঁদের মোতায়েন করা হয়েছে, তাঁদের মধ্যেই সাতজনকে শাস্তির মুখে পড়তে হল বলে জানা গিয়েছে৷ নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর, নির্বাচনী দায়িত্বে থাকাকালীন কোনোরকম নিমন্ত্রণ-রক্ষা করা যায় না৷ কোনও অনুষ্ঠানে যাওয়া যায় না৷ কিন্তু এই সাত জওয়ানের বিরুদ্ধে সেই অভিযোগই ওঠে৷ তাঁরা একটি আমন্ত্রণ পেয়ে একটি অনুষ্ঠানে গিয়েছিলেন৷
কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযোগ আসতেই বিষয়টি খতিয়ে দেখা শুরু হয়৷ তার পর অভিযোগের প্রমাণ মেলে৷ তার পরই ওই সাতজন জওয়ানের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করে নির্বাচন কমিশন৷ সাতজনের বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত শুরু করা হয়েছে৷ আধা-সামরিক বাহিনীর বিধি অনুযায়ী, সাতজনের মধ্যে দু’জনকে হেফাজতে নেওয়া হয়েছে৷ বাকি পাঁচজনকে পাঠানো হয়েছে অন্য রাজ্যে৷
প্রসঙ্গত, প্রতিবার নির্বাচনের সময় কেন্দ্রীয় বাহিনীর অপব্যবহারের অভিযোগ ওঠে৷ অনেকেই অভিযোগ করেন যে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে ভুল পথে পরিচালনা করা হয়৷ আবার অনেক সময় কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের নানাভাবে নিষ্ক্রিয় করে দেওয়ার অভিযোগও ওঠে৷ ফলে ভোটের আগে নিয়ম ভাঙায় কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের বিরুদ্ধে এমন কড়া পদক্ষেপ কার্যত নজিরবিহীন৷ নির্বাচন কমিশনের তরফে জানা গিয়েছে, ভোটের ডিউটিতে আসা বাহিনীর জওয়ানদের প্রশিক্ষণেও এই ঘটনাকে উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরা হবে, যাতে পরে এই ধরনের ঘটনা না-ঘটে৷
এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, পশ্চিমবঙ্গে এবার ভোট ঘোষণার আগেই 480 কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী চলে এসেছে৷ তাদের বিভিন্ন জায়গায় রুটমার্চ করতে, সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলতে দেখা যাচ্ছে৷ আগামী 23 এপ্রিল প্রথম দফার ভোট৷ তার আগে আরও 1920 কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী আসবে৷ দ্বিতীয় দফার ভোট আগামী 29 এপ্রিল৷ তার আগে আরও কেন্দ্রীয় বাহিনী আসতে পারে৷