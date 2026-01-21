ETV Bharat / state

ভোটার তালিকায় অনিয়ম ! অভিযুক্ত আধিকারিকদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ না-করায় রাজ্যকে চিঠি কমিশনের

চার আধিকারিকের বিরুদ্ধে কেন পদক্ষেপ করা হল না তা জানতে চেয়ে মুখ্যসচিবকে চিঠি দিল নির্বাচন কমিশন ৷

নির্বাচন কমিশনের চিঠি রাজ্যকে
কলকাতা, 21 জানুয়ারি: ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজে যুক্ত চার আধিকারিকের বিরুদ্ধে পদক্ষেপের নির্দেশ দিয়েছিল নির্বাচন কমিশন ৷ এই আধিকারিকদের বিরুদ্ধে কাজে বেনিয়মের অভিযোগ উঠেছিল ৷ এদিকে রাজ্য প্রশাসন তাঁদের বিরুদ্ধে এখনও পদক্ষেপ করেনি ৷ কেন উপযুক্ত পদক্ষেপ করা হল না ? এই প্রশ্নের উত্তর চেয়ে বুধবার রাজ্যের মুখ্যসচিব নন্দিনী চক্রবর্তীকে চিঠি দিল নির্বাচন কমিশন ৷

গত বছরের 5 অগস্ট ভোটার তালিকায় কারচুপির জন্য পাঁচ জনকে সাসপেন্ড করার নির্দেশ দিয়ে রাজ্য সরকারকে চিঠি দিয়েছিল নির্বাচন কমিশন ৷ এই পাঁচ অভিযুক্তের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের-সহ বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশও দেওয়া হয় কমিশনের তরফে ৷

এই চার সরকারি আধিকারিক- বারুইপুর পূর্ব বিধানসভার দেবোত্তম দত্ত চৌধুরী (ইলেক্টোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসার, ইআরও), এইআরও তথাগত মণ্ডল (অতিরিক্ত ইলেক্টোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসার, এইআরও) এবং পূর্ব মেদিনীপুরের ময়না বিধানসভার এইআরও সুদীপ্ত দাসকে যে সাসপেন্ড করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল ৷ এছাড়া অভিযুক্ত ডেটা এন্ট্রি অপারেটর সুরজিৎ হালদার ৷

