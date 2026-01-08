SIR-এ গৃহীত হবে না ডোমিসাইল সার্টিফিকেট, যারা জমা দিয়েছেন তাদের ফের শুনানি !

SIR-এ গৃহীত হবে না ডোমিসাইল সার্টিফিকেট, যারা জমা দিয়েছেন তাদের ফের শুনানি !
Published : January 8, 2026 at 10:47 AM IST
কলকাতা, 8 জানুয়ারি: একদিকে ভিন রাজ্যে বা বিদেশে থাকা ভোটারদের জন্য যেমন নিয়ম শিথিল করা হয়েছে, তেমনই SIR শুনানিতে প্রমাণপত্র হিসেবে ডোমিসাইল সার্টিফিকেট গ্রাহ্য হবে না বলেও জানিয়েছে কমিশন ৷ নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর, যদি কোনও রাজ্য বা দেশের বাইরে থাকা ভোটারের কাছে শুনানির নোটিশ যায় সে ক্ষেত্রে পরিবারের কোনও সদস্য শুনানিতে গেলেও হবে । এক্ষেত্রে সেই সদস্যকে নিজের পরিচয়পত্র এবং শুনানিতে ডাকা হয়েছে সেই ভোটারের প্রয়োজনীয় তথ্য সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে । পাশাপাশি এসআইআর শুনানিতে নথিগত প্রমাণ হিসেবে জমা দেওয়া ডোমিসাইল সার্টিফিকেটগুলি আপাতত বৈধ বলে গণ্য করা হবে না বলেও জানিয়েছে কমিশন ৷
বুধবার নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরের এক শীর্ষ আধিকারিক জানান, ভোটাররা ইতিমধ্যেই ডোমিসাইল সার্টিফিকেট জমা দিয়েছেন, তাদের নতুন করে শুনানির জন্য আবার ডাকা হতে পারে ৷ মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের কার্যালয় সূত্রে খবর, এসআইআর-এর অধীনে গ্রহণযোগ্য নথিপত্রের তালিকায় রাজ্যের জারি করা স্থায়ী ঠিকানা বা বাসস্থানের শংসাপত্র অন্তর্ভুক্ত থাকলেও, ডোমিসাইল সার্টিফিকেট এই বিভাগের আওতায় পড়ে না । এক আধিকারিকের কথায়, "এসআইআর কাঠামোর অধীনে, শুধুমাত্র রাজ্য সরকারের জারি করা স্থায়ী বাসস্থানের প্রমাণ হিসেবে জানানো নথিগুলিই গ্রহণযোগ্য । ডোমিসাইল সার্টিফিকেট সেই মানদণ্ড পূরণ করে না ।"
কমিশনের ব্যাখ্যা অনুযায়ী, ডোমিসাইল সার্টিফিকেট মূলত একটি নির্দিষ্ট প্রশাসনিক প্রেক্ষিতে জারি করা নথি ৷ যা ভোটার তালিকার যোগ্যতা নির্ধারণের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে ব্যবহারযোগ্য নয় ৷ প্রতিটি রাজ্যে ডোমিসাইল সার্টিফিকেট ইস্যুর জন্য আলাদা সরকারি নির্দেশিকা রয়েছে । পশ্চিমবঙ্গে এই সংক্রান্ত শেষ সরকারি নির্দেশিকায় বলা ছিল, সেনাবাহিনী ও বিভিন্ন আধাসামরিক বাহিনীর চাকরিপ্রার্থী অ-বাঙালি এবং নির্দিষ্ট কয়েকটি শ্রেণির মানুষই মূলত এই শংসাপত্র পাওয়ার যোগ্য । কিন্তু বর্তমানে অভিযোগ উঠেছে, রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় সেই নির্দেশিকা না মেনেই ডোমিসাইল সার্টিফিকেট ইস্যু করা হচ্ছে ।
কমিশন জানিয়েছে যে, যেহেতু ডোমিসাইল সার্টিফিকেট জারির ক্ষেত্রে নিয়ম মানা হচ্ছে কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে, তাই এসআইআর শুনানিতে প্রামাণ্য নথি হিসেবে এই শংসাপত্র গ্রহণ করা যাবে না । ফলে যে সব ক্ষেত্রে শুধুমাত্র ডোমিসাইল সার্টিফিকেটের ভিত্তিতে শুনানি হয়েছে বা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, সেগুলি নতুন করে খতিয়ে দেখা হতে পারে ।
এক আধিকারিকের কথায়, "অভিযোগ উঠেছে যে নিয়ম লঙ্ঘন করে ডোমিসাইল সার্টিফিকেট জারি করা হচ্ছে । এই পরিস্থিতিতে কমিশন এই নথিগুলোকে বৈধ প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করতে পারে না ।"
অন্যদিকে, এসআইআর প্রক্রিয়ার সময় জারি করা প্রায় 10 হাজার নতুন ভোটার আইডি কার্ড ফেরত এসেছে কমিশনের কাছে ৷ যা নিয়ে নতুন করে জল্পনা তৈরি হয়েছে । কমিশন সূত্রে খবর, সাধারণ পদ্ধতি অনুযায়ী ডাক বিভাগের মাধ্যমে আবেদনকারীদের ঠিকানায় কার্ডগুলো পাঠানো হয়েছিল । তবে, নির্দিষ্ট ঠিকানায় প্রাপকদের খুঁজে না পাওয়ায় কার্ডগুলো ফেরৎ এসেছে । 14 ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের আগে এই বিষয়ে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হবে না বলেই কমিশন সূত্রে খবর ।
অন্যদিকে, মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের কার্যালয়ের তরফে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে, অমর্ত্য সেন, ক্রিকেটার মহম্মদ শামি এবং অভিনেতা তথা তৃণমূল সাংসদ দেবকে পাঠানো শুনানির নোটিশগুলি রুটিন নির্বাচনী যাচাই প্রক্রিয়ার অংশ ৷ রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক স্পষ্ট করে জানিয়েছেন, ভোটার তালিকাভুক্তির ফর্মগুলো যাচাই করে দেখা গিয়েছে সংশ্লিষ্ট ভোটাররা বাধ্যতামূলক কলামগুলো ফাঁকা রেখেছিলেন । আর সে কারণেই এঁদেরও তলব করা হয়েছিল । অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনের বিষয়টি উল্লেখ করে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর জানিয়েছে, বিদেশে বসবাসকারী ভোটার হিসেবে জমা দেওয়া তাঁর গণনা ফর্মটি পরিবারের একজন সদস্য শান্তভানু সেন গ্রহণ করেছিলেন ৷
কমিশন আরও জানিয়েছে, যেহেতু অমর্ত্য সেন এবং তাঁর মায়ের বয়সের পার্থক্য 15 বছরের কম দেখানো হয়েছিল, তাই ইআরও নেট পোর্টালে অসঙ্গতি ধরা পড়েছিল । তবে যেহেতু তাঁর বয়স 85 বছরের বেশি, তাই ইআরও, এইআরও ও বিএলও-কে সঙ্গে নিয়ে তাঁর বাসভবনে গিয়ে গোটা প্রক্রিয়াটা সম্পন্ন করেছেন ৷