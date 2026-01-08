ETV Bharat / state

SIR-এ গৃহীত হবে না ডোমিসাইল সার্টিফিকেট, যারা জমা দিয়েছেন তাদের ফের শুনানি !

কমিশনের ব্যাখ্যা অনুযায়ী, ডোমিসাইল সার্টিফিকেট মূলত একটি নির্দিষ্ট প্রশাসনিক প্রেক্ষিতে জারি করা নথি ৷ যা ভোটার তালিকার ক্ষেত্রে ব্যবহারযোগ্য নয় ৷

Domicile certificates during SIR
SIR-এ গৃহীত হবে না ডোমিসাইল সার্টিফিকেট
By ETV Bharat Bangla Team

Published : January 8, 2026 at 10:47 AM IST

কলকাতা, 8 জানুয়ারি: একদিকে ভিন রাজ্যে বা বিদেশে থাকা ভোটারদের জন্য যেমন নিয়ম শিথিল করা হয়েছে, তেমনই SIR শুনানিতে প্রমাণপত্র হিসেবে ডোমিসাইল সার্টিফিকেট গ্রাহ্য হবে না বলেও জানিয়েছে কমিশন ৷ নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর, যদি কোনও রাজ্য বা দেশের বাইরে থাকা ভোটারের কাছে শুনানির নোটিশ যায় সে ক্ষেত্রে পরিবারের কোনও সদস্য শুনানিতে গেলেও হবে । এক্ষেত্রে সেই সদস্যকে নিজের পরিচয়পত্র এবং শুনানিতে ডাকা হয়েছে সেই ভোটারের প্রয়োজনীয় তথ্য সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে । পাশাপাশি এসআইআর শুনানিতে নথিগত প্রমাণ হিসেবে জমা দেওয়া ডোমিসাইল সার্টিফিকেটগুলি আপাতত বৈধ বলে গণ্য করা হবে না বলেও জানিয়েছে কমিশন ৷

বুধবার নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরের এক শীর্ষ আধিকারিক জানান, ভোটাররা ইতিমধ্যেই ডোমিসাইল সার্টিফিকেট জমা দিয়েছেন, তাদের নতুন করে শুনানির জন্য আবার ডাকা হতে পারে ৷ মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের কার্যালয় সূত্রে খবর, এসআইআর-এর অধীনে গ্রহণযোগ্য নথিপত্রের তালিকায় রাজ্যের জারি করা স্থায়ী ঠিকানা বা বাসস্থানের শংসাপত্র অন্তর্ভুক্ত থাকলেও, ডোমিসাইল সার্টিফিকেট এই বিভাগের আওতায় পড়ে না । এক আধিকারিকের কথায়, "এসআইআর কাঠামোর অধীনে, শুধুমাত্র রাজ্য সরকারের জারি করা স্থায়ী বাসস্থানের প্রমাণ হিসেবে জানানো নথিগুলিই গ্রহণযোগ্য । ডোমিসাইল সার্টিফিকেট সেই মানদণ্ড পূরণ করে না ।"

Domicile certificates during SIR
ভিন রাজ্যের ভোটারদের জন্যও নয়া ভাবনা কমিশনের

কমিশনের ব্যাখ্যা অনুযায়ী, ডোমিসাইল সার্টিফিকেট মূলত একটি নির্দিষ্ট প্রশাসনিক প্রেক্ষিতে জারি করা নথি ৷ যা ভোটার তালিকার যোগ্যতা নির্ধারণের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে ব্যবহারযোগ্য নয় ৷ প্রতিটি রাজ্যে ডোমিসাইল সার্টিফিকেট ইস্যুর জন্য আলাদা সরকারি নির্দেশিকা রয়েছে । পশ্চিমবঙ্গে এই সংক্রান্ত শেষ সরকারি নির্দেশিকায় বলা ছিল, সেনাবাহিনী ও বিভিন্ন আধাসামরিক বাহিনীর চাকরিপ্রার্থী অ-বাঙালি এবং নির্দিষ্ট কয়েকটি শ্রেণির মানুষই মূলত এই শংসাপত্র পাওয়ার যোগ্য । কিন্তু বর্তমানে অভিযোগ উঠেছে, রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় সেই নির্দেশিকা না মেনেই ডোমিসাইল সার্টিফিকেট ইস্যু করা হচ্ছে ।

কমিশন জানিয়েছে যে, যেহেতু ডোমিসাইল সার্টিফিকেট জারির ক্ষেত্রে নিয়ম মানা হচ্ছে কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে, তাই এসআইআর শুনানিতে প্রামাণ্য নথি হিসেবে এই শংসাপত্র গ্রহণ করা যাবে না । ফলে যে সব ক্ষেত্রে শুধুমাত্র ডোমিসাইল সার্টিফিকেটের ভিত্তিতে শুনানি হয়েছে বা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, সেগুলি নতুন করে খতিয়ে দেখা হতে পারে ।

এক আধিকারিকের কথায়, "অভিযোগ উঠেছে যে নিয়ম লঙ্ঘন করে ডোমিসাইল সার্টিফিকেট জারি করা হচ্ছে । এই পরিস্থিতিতে কমিশন এই নথিগুলোকে বৈধ প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করতে পারে না ।"

অন্যদিকে, এসআইআর প্রক্রিয়ার সময় জারি করা প্রায় 10 হাজার নতুন ভোটার আইডি কার্ড ফেরত এসেছে কমিশনের কাছে ৷ যা নিয়ে নতুন করে জল্পনা তৈরি হয়েছে । কমিশন সূত্রে খবর, সাধারণ পদ্ধতি অনুযায়ী ডাক বিভাগের মাধ্যমে আবেদনকারীদের ঠিকানায় কার্ডগুলো পাঠানো হয়েছিল । তবে, নির্দিষ্ট ঠিকানায় প্রাপকদের খুঁজে না পাওয়ায় কার্ডগুলো ফেরৎ এসেছে । 14 ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের আগে এই বিষয়ে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হবে না বলেই কমিশন সূত্রে খবর ।

অন্যদিকে, মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের কার্যালয়ের তরফে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে, অমর্ত্য সেন, ক্রিকেটার মহম্মদ শামি এবং অভিনেতা তথা তৃণমূল সাংসদ দেবকে পাঠানো শুনানির নোটিশগুলি রুটিন নির্বাচনী যাচাই প্রক্রিয়ার অংশ ৷ রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক স্পষ্ট করে জানিয়েছেন, ভোটার তালিকাভুক্তির ফর্মগুলো যাচাই করে দেখা গিয়েছে সংশ্লিষ্ট ভোটাররা বাধ্যতামূলক কলামগুলো ফাঁকা রেখেছিলেন । আর সে কারণেই এঁদেরও তলব করা হয়েছিল । অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনের বিষয়টি উল্লেখ করে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর জানিয়েছে, বিদেশে বসবাসকারী ভোটার হিসেবে জমা দেওয়া তাঁর গণনা ফর্মটি পরিবারের একজন সদস্য শান্তভানু সেন গ্রহণ করেছিলেন ৷

কমিশন আরও জানিয়েছে, যেহেতু অমর্ত্য সেন এবং তাঁর মায়ের বয়সের পার্থক্য 15 বছরের কম দেখানো হয়েছিল, তাই ইআরও নেট পোর্টালে অসঙ্গতি ধরা পড়েছিল । তবে যেহেতু তাঁর বয়স 85 বছরের বেশি, তাই ইআরও, এইআরও ও বিএলও-কে সঙ্গে নিয়ে তাঁর বাসভবনে গিয়ে গোটা প্রক্রিয়াটা সম্পন্ন করেছেন ৷

