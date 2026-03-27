হাওড়া ব্রিজে ভীম-চুটকি, ভোটপ্রচারে কমিশনের অভিনব পদক্ষেপ
গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ বাড়াতে অভিনব উদ্যোগ নিল নির্বাচন কমিশন ৷ ভীম-চুটকি বলছে, 'আয় ভোটার ভোট দিয়ে যা ৷'
Published : March 27, 2026 at 1:56 PM IST
কলকাতা, 27 মার্চ: রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক মুহূর্তে ভোটের বার্তা ছড়াতে হাওড়ায় সাইকেল র্যালি হাওড়ায় ৷ রাজ্যে গণতন্ত্রের উৎসবের আগে ভোটারদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে গঙ্গাপাড়ের শহরজুড়ে দেখা গেল এক ভিন্ন মাত্রার উদ্যোগ। হাওড়ার প্রাণকেন্দ্র থেকে গঙ্গার ঘাট পর্যন্ত সাইকেলের চাকা ঘুরিয়ে মানুষের দরজায় দরজায় পৌঁছে দেওয়া হল গণতান্ত্রিক অধিকারের বার্তা।
ভারতের নির্বাচন ব্যবস্থার প্রচারমূলক কর্মসূচির অংশ হিসেবে আয়োজিত এই ব়্যালি শুরু হয় ঐতিহাসিক হাওড়া সেতুর পাদদেশ থেকে ৷ সেখান থেকে ধাপে ধাপে শহরের ব্যস্ত সড়ক পেরিয়ে অংশগ্রহণকারীরা পৌঁছন রামকৃষ্ণপুর ফেরিঘাটে। সকাল থেকেই রঙিন প্ল্যাকার্ড, স্লোগান এবং উদ্দীপনায় ভরপুর ছিল পুরো কর্মসূচি। র্যালিতে অংশ নেন ছাত্র, যুবক, প্রবীণ থেকে শুরু করে বিভিন্ন পেশার মানুষ ৷ প্রত্যেকের হাতে ছিল সচেতনতামূলক বার্তা লেখা পোস্টার।
হাওড়া ব্রিজে এদিন এক অনন্য দৃশ্যও চোখে পড়ে ৷ হাতে পোস্টার আর মুখে হাসি নিয়ে পথচলতি মানুষকে ভোটের গুরুত্ব বোঝায় ছোটা ভীম আর চুটকি। নির্বাচন কমিশনের এই বিশেষ উদ্যোগে প্রথমবার যারা ভোট দেবেন, সেই তরুণ প্রজন্মের মধ্যেও ব্যাপক উৎসাহ দেখা গেল।
কোথাও লেখা 'ভোট দিন, নিজের অধিকার প্রয়োগ করুন', আবার কোথাও 'সচেতন নাগরিক, শক্তিশালী গণতন্ত্র'- গঙ্গাপাড়ের শহরের এদিনের বাতাসে এই নতুন রূপ দেখতে লাগছিল বেশ ৷ আয়োজকদের একাংশ স্পষ্ট জানিয়েছেন, এই উদ্যোগের উদ্দেশ্য কেবল প্রচার নয়, মানুষের মানসিকতায় পরিবর্তন আনা। অনেকেই এখনও ভোটদানকে গুরুত্ব দেন না, সেই উদাসীনতা কাটাতেই এই প্রচেষ্টা।"
অন্য এক কর্মকর্তা বলেন, "নতুন ভোটারদের তালিকাভুক্ত করা এবং সকলকে ভোটকেন্দ্রে নিয়ে আসাই আমাদের প্রধান লক্ষ্য।" শুধু প্রচারেই সীমাবদ্ধ থাকেনি এই কর্মসূচি। পথে পথে সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলেন অংশগ্রহণকারীরা। ভোট দেওয়ার প্রক্রিয়া, নাম নথিভুক্তির পদ্ধতি এবং নির্ভয়ে ভোটদানের গুরুত্ব সম্পর্কে সরাসরি ব্যাখ্যা করা হয়। শহরের নানা প্রান্তে এই সাইকেল যাত্রা ঘিরে কৌতূহলও দেখা যায়। পথচলতি মানুষ থেমে শোনেন বার্তা, কেউ কেউ আবার স্বতঃস্ফূর্তভাবে যোগ দেন ব়্যালিতে।
আয়োজকদের দাবি, এই ধরনের কর্মসূচি মানুষের মধ্যে ইতিবাচক মনোভাব তৈরি করছে। তাদের কথায়, "গণতন্ত্রের ভিত্তি শক্তিশালী করতে হলে প্রত্যেক নাগরিকের অংশগ্রহণ জরুরি, এই বার্তাই আমরা পৌঁছে দিতে চাই।" নির্বাচনের প্রাক্কালে এমন উদ্যোগ যে সাধারণ মানুষের মধ্যে সাড়া ফেলেছে, তা স্পষ্ট। এখন দেখার, ভোটের দিন সেই উৎসাহ কতটা বাস্তব অংশগ্রহণে প্রতিফলিত হয়। আগামী 23 ও 29 এপ্রিল বাংলায় দু'দফায় বিধানসভা ভোটগ্রহণ ৷ দ্বিতীয় দফায় ভোটগ্রহণ হাওড়ায় ৷ ফল ঘোষণা 4 মে ৷