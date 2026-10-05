উপ-নির্বাচনের ঠিক আগের দিন নন্দীগ্রাম থানায় আইসি বদল নির্বাচন কমিশনের

উপ-নির্বাচনের ঠিক আগের দিন নন্দীগ্রাম থানায় আইসি বদল নির্বাচন কমিশনের
ECI replaces Nandigram IC: নন্দীগ্রাম থানার আইসি ছিলেন অজয় কুমার মিশ্র ৷ তাঁর বদলে সেখানে দায়িত্ব দেওয়া হল দেবাশিস সরকারকে ৷
Published : October 5, 2026 at 3:26 PM IST
কলকাতা, 5 অক্টোবর: রাজ্য রাজনীতির সব নজর এখন নন্দীগ্রাম ও রেজিনগরে ৷ আগামিকাল, মঙ্গলবার ওই দুই বিধানসভা আসনে ভোটগ্রহণ ৷ তার আগেই নন্দীগ্রাম থানার আইসি বদল করল নির্বাচন কমিশন ৷ আজ, সোমবার নির্বাচন কমিশনের তরফে এই রদবদলের চিঠি রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের কাছে এসে পৌঁছেছে ৷
নন্দীগ্রামের আইসি (ইনস্পেক্টর-ইন-চার্জ) পদে ছিলেন অজয় কুমার মিশ্র ৷ তাঁর জায়গায় ভোটের 24 ঘণ্টা আগে আনা হল দেবাশিস সরকারকে ৷ নির্বাচন কমিশনের তরফে দেওয়া চিঠিতে জানানো হয়েছে, নন্দীগ্রাম থানার নতুন আইসি হিসাবে দেবাশিস সরকারের নিয়োগ অবিলম্বে কার্যকর করতে হবে । নতুন দায়িত্বে যে তিনি যোগ দিয়েছেন, সেই বিষয়ে রিপোর্টও আজ সন্ধ্যার মধ্যেই কমিশনের কাছে পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ।
দেবাশিস সরকার বর্তমানে পূর্ব মেদিনীপুরের ট্র্যাফিক কন্ট্রোল রুমে ইনস্পেক্টর বা টিআই পদে কর্মরত । তবে আজ থেকে ভোটের দিন, এমনকী গণনার দিনও তাঁর হাতেই নন্দীগ্রামের আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণের গুরুদায়িত্ব থাকবে ৷
তবে ভোটের আগেরদিনই কেন এই রদবদল করা হল, তা নিয়ে ইতিমধ্যেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে ৷ কমিশনের বক্তব্য, রাজ্যের তরফে 30 সেপ্টেম্বর তাদের কাছে নন্দীগ্রাম থানার আইসি পদে বদলের প্রস্তাব পাঠানো হয়েছিল । সেই প্রস্তাব খতিয়ে দেখার পরই দেবাশিস সরকারকে বর্তমান আইসি অজয় কুমার মিশ্রের জায়গায় নিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ৷
উল্লেখ্য, পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দীগ্রাম বিধানসভা শুভেন্দু অধিকারীর শক্তঘাঁটি হিসেবে পরিচিত রাজ্য রাজনীতিতে ৷ 2016 সালে এই কেন্দ্র থেকে তিনি প্রথমবার জয়ী হন ৷ সেই সময় তিনি তৃণমূলে ছিলেন ৷ 2021 সালে নন্দীগ্রাম থেকে তিনি বিজেপির টিকিটে জয়ী হন ৷ সেবার তিনি হারান রাজ্য়ের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্য়োপাধ্যায়কে ৷ পাঁচবছর পর 2026-এর বিধানসভা নির্বাচনে তিনি আবার জয়ী হন নন্দীগ্রাম থেকে ৷
একুশে জিতে তিনি রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা হয়েছিলেন ৷ ছাব্বিশে জিতে মুখ্যমন্ত্রী হন ৷ যদিও ছাব্বিশের ভোটে তিনি নন্দীগ্রাম ছাড়াও ভবানীপুর থেকে ভোটে লড়েছিলেন ৷ সেখানে তিনি ফের হারিয়ে দেন মমতাকে ৷ দুই কেন্দ্র থেকে জয়ী হওয়ার পর তিনি ভবানীপুর কেন্দ্র রেখে দেন ৷ পদত্যাগ করেন নন্দীগ্রাম থেকে ৷ সেই কারণে নন্দীগ্রামে আবার ভোট হচ্ছে ৷
ওই কেন্দ্রে এবার বিজেপির প্রার্থী হাসিরানি রথ ৷ তিনি শুভেন্দু অধিকারীর প্রাক্তন আপ্ত-সহায়ক খুন হয়ে যাওয়া চন্দ্রনাথ রথের মা ৷ এখানে বিজেপির প্রতিপক্ষ হিসেবে রয়েছে কংগ্রেস, সিপিআই, গণতান্ত্রিক তৃণমূল কংগ্রেস ও আইএসএফ ৷ এছাড়াও রয়েছেন একাধিক নির্দল প্রার্থী ৷ আগামিকাল, সকাল 7টা থেকে শুরু হবে ভোটগ্রহণ ৷ আগামী 9 অক্টোবর (শুক্রবার) ভোটের ফলাফল প্রকাশিত হবে ৷
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