রাজ্য প্রশাসনের পর এবার পুলিশের শীর্ষস্তরেও বদল; নতুন ডিজি সিদ্ধিনাথ গুপ্তা, কলকাতার নগরপাল অজয় নন্দ

রাজ্য প্রশাসনের পর এবার পুলিশের শীর্ষস্তরেও বদল; নতুন ডিজি সিদ্ধিনাথ গুপ্তা, কলকাতার নগরপাল অজয় নন্দ
ভোটের মুখে কমিশনের নির্দেশে পুলিশ প্রশাসনে বিরাট বদল ৷ আজ বিকেল তিনটের মধ্যে দায়িত্ব নেওয়ার নির্দেশ নয়া পদাধিকারীদের ৷ কারা রয়েছেন সেই তালিকায় ?
Published : March 16, 2026 at 11:50 AM IST
কলকাতা/নয়াদিল্লি, 16 মার্চ: ভোটের আগে রাজ্য পুলিশের শীর্ষে রদবদল ৷ রাজ্যের পুলিশের ডিজি পদ থেকে পীযূষ পাণ্ডে ও এডিজি আইনশৃঙ্খলা বিনীত গোয়েল এবং কলকাতার পুলিশ কমিশনার পদ থেকে সুপ্রতীম সরকারকে সরিয়ে দিল নির্বাচন কমিশন ৷
ভোট ঘোষণার 24 ঘণ্টা কাটতে না-কাটতেই রাজ্যের মুখ্যসচিব ও স্বরাষ্ট্রসচিবকে অপসারণের পর এবার পুলিশের শীর্ষ পদে বদল আনল নির্বাচন কমিশন ৷ দুপুর 3টের মধ্যে নির্দেশ কার্যকর করতে হবে ৷ যাঁদের সরানো হল, তাঁরা নির্বাচন সংক্রান্ত কোনও কাজে যুক্ত হতে পারবেন না ।
- পীযূষ পাণ্ডের জায়গায় রাজ্যের ভারপ্রাপ্ত ডিজি হিসেবে দায়িত্ব নিচ্ছেন সিদ্ধিনাথ গুপ্তা ৷
- সুপ্রতিম সরকারের জায়গায় কলকাতার নয়া সিপি হলেন অজয় কুমার নন্দ ৷
- বিনীত গোয়েলের পরিবর্তে এডিজি আইনশৃঙ্খলা হিসেবে নয়া দায়ভার পেলেন অজয় মুকুন্দ রানাডে ৷
- ডিজি কারেকশনাল এর দায়িত্বে এন আর বাবু ৷