SIR ট্রাইব্যুনাল, সুপ্রিম নির্দেশে শুনানির গতি বাড়াতে একগুচ্ছ পদক্ষেপ কমিশনের
Honorarium increased for tribunal judges : প্রাক্তন প্রধান বিচারপতির সাম্মানিক হল মাসে 2 লক্ষ 60 হাজার টাকা । অন্য অবসরপ্রাপ্ত বিচাপতিরাও পাবেন বর্দ্ধিত সাম্মানিক ।
Published : November 28, 2026 at 7:27 AM IST
কলকাতা ও নয়াদিল্লি, 28 নভেম্বর: এসআইআর শুনানির জন্য তৈরি অ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনালে কাজের গতি বাড়াতে একাধিক পদক্ষেপ করল নির্বাচন কমিশন । কমিশন জানিয়েছে, অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে কোনও ব্যক্তির নাম তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হবে কি না সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন বিচারবিভাগীয় আধিকারিকরা । কিন্তু কোনও কারণে সেই নির্দেশে স্বাক্ষর করার প্রক্রিয়া বাকি থেকে গিয়েছে । এমতাবস্থায় ইআরওদের আর সই হওয়ার অপেক্ষায় থাকতে হবে না । সিদ্ধান্ত যা হয়েছে তার ভিত্তিতে তাঁরা নিজেদের মতো পরবর্তী পদক্ষেপ করতে পারবেন । শুধু তাই নয় কমিশনের আরও নির্দেশ, যেসব মামলা এখনও বিচারাধীন মানে যে সমস্ত ব্যক্তির শুনানি এখনও বাকি রয়েছে তাঁদেরও নাম তালিকায় ফিরবে কি না সেটা ঠিক করার ভারও ইআরও-দের দেওয়া যেতে পারে ।
পাশাপাশি এই কাজে নিযুক্ত হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি ও অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিদের মাসিক সম্মানিক বৃদ্ধি করল নির্বাচন কমিশন। নির্দেশিকা প্রকাশ করে এমনটাই জানানো হয়েছে। এখন থেক প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি মাসে 2 লক্ষ 60 হাজার টাকা এবং বাকি অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিরা মাসে 2 লক্ষ 50 হাজার টাকা করে সাম্মানিক পাবেন। বর্ধিত সম্মানিক 20 নভেম্বর থেকে দেওয়া শুরু হবে । বেশ কয়েক মাস ধরেই ট্রাইব্যুনালের কাজের গতি নিয়ে প্রশ্ন উঠছিল । সুপ্রিম কোর্ট আগেই কমিশনকে বলেছে ট্রাইব্য়ুনালের সংখ্য় বাড়ানো দরকার । এমতাবস্থায় শুনানির কাজ দ্রুত করতেই ইআরওদের আরও সক্রিয় করা হচ্ছে বলে মনে করা হচ্ছে ।
অন্যদিকে, বিচারবিভাগীয় আধিকারিকদের নির্দেশে যাঁদের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়েছে তাঁদের ক্ষেত্রে আপিল না করলে আপাতত কোনও পদক্ষেপের প্রয়োজন নেই বলে জানিয়েছে কমিশন। তবে আপিল ট্রাইব্যুনালে মামলা বিচারাধীন থাকলে এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ফর্ম 6 জমা দিলে ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্ত না আসা পর্যন্ত ইআরও-রা কিছু করতে পারবেন না।
এদিকে, পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর ট্রাইব্যুনালে যাঁদের আপিল বিচারাধীন রয়েছে, তাঁদের রাজ্যের আসন্ন পুর নির্বাচনে ভোট দিতে দেওয়ার সুযোগ দেওয়া উচিত বলে সুপ্রিম কোর্টে আর্জি জানিয়েছেন SIR মামলার আবেদনকারীরা। আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণ প্রধান বিচারপতির বেঞ্চে জানান, যদি পুরসভা নির্বাচনের সময় পর্যন্ত আপিলগুলি বিচারাধীনই থেকে যায়, তবে যাঁদের আপিল ট্রাইব্যুনালে ঝুলে আছে, তাঁদের ভোট দিতে দেওয়ার সুযোগ দেওয়া উচিত।