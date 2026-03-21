শঙ্করের অভিযোগে টক টু মেয়র বন্ধের নির্দেশ কমিশনের, পালটা 'গৌতমকে বলো' চালুর হুঁশিয়ারি

শঙ্করের অভিযোগে টক টু মেয়র বন্ধের নির্দেশ কমিশনের, পালটা 'গৌতমকে বলো' চালুর হুঁশিয়ারি
গৌতম দেব এবার শিলিগুড়ি থেকে বিধানসভা ভোটে তৃণমূল প্রার্থী হয়েছেন ৷ তারপরেও টক টু মেয়র অনুষ্ঠান করছিলেন তিনি ৷
Published : March 21, 2026 at 5:34 PM IST
শিলিগুড়ি, 21 মার্চ: নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘন করার অভিযোগে শিলিগুড়ির তৃণমূল প্রার্থী গৌতম দেবকে টক টু মেয়র অনুষ্ঠান বন্ধ করার নির্দেশ দিল নির্বাচন কমিশন । পালটা নির্বাচন আধিকারিকদের টক টু মেয়র অনুষ্ঠান বন্ধ করার কারণ লিখিতভাবে জানাতে বললেন মেয়র । পাশাপাশি সোশাল মিডিয়ায় 'গৌতমকে বলো' অনুষ্ঠান চালু করার হুঁশিয়ারি দিলেন তিনি ।
শিলিগুড়ি পুরনিগমের ক্ষমতায় আসার পর পুর এলাকার মানুষের অভাব অভিযোগ জানতে টক টু মেয়র অনুষ্ঠান চালু করেন গৌতম দেব । টক টু মেয়রের পাশাপাশি সাধারণ মানুষ যাতে নিজেদের নাগরিক পরিষেবা সংক্রান্ত অভাব অভিযোগ জানাতে পারেন তার জন্য রাইট টু মেয়র কর্মসূচি চালু করেন ৷ যেখানে মেয়রকে চিঠি, ইমেইল করা যায় ৷ হোয়াটস অ্যাপ নম্বরও চালু করেন । তবে গৌতম দেবের টক টু মেয়র অনুষ্ঠান সাধারণ মানুষের মধ্যে যথেষ্ট প্রচার পায় । প্রতি শনিবার সকাল 11টা থেকে টক টু মেয়র অনুষ্ঠান করেন তিনি ।
এই শনিবারও একইভাবে পুরনিগমের আধিকারিকদের নিয়ে টক টু মেয়র অনুষ্ঠান করেন মেয়র । সেই সময় পুরনিগমের কমিশনার অশ্বিনী রায় জানান, জেলা নির্বাচনী আধিকারিক গৌতম দেবকে নির্দেশ দিয়েছেন টক টু মেয়র অনুষ্ঠান বন্ধ করার । পাশাপাশি গৌতম দেবের পিছনে থাকা মুখ্যমন্ত্রীর ছবিও সরানোর জন্য । মুখ্যমন্ত্রীর ছবি সরালেও অনুষ্ঠান বন্ধ করতে নারাজ গৌতম দেব ।
গৌতম দেব এবার শিলিগুড়ি থেকে বিধানসভা ভোটে তৃণমূল প্রার্থী হয়েছেন ৷ বিজেপির শঙ্কর ঘোষ অভিযোগ করেন, এরপরেও তিনি টক টু মেয়র অনুষ্ঠান চালিয়ে যাচ্ছিলেন ৷ যা নির্বাচনী বিধি লঙ্ঘন করে ৷ আর তাঁর পাওয়া অভিযোগের পরই নাগরিক পরিষেবা সংক্রান্ত মেয়রের ওই অনুষ্ঠান বন্ধ রাখার নির্দেশ দিল জেলা নির্বাচনী আধিকারিক । এরপরেই টক টু মেয়র অনুষ্ঠান ঘিরে শাসক বিরোধী তরজা শুরু হয়েছে ৷ সরগরম রাজনীতি ।
শিলিগুড়ির বিদায়ী বিজেপি বিধায়ক তথা প্রার্থী শঙ্কর ঘোষ বলেন, "গৌতম দেব নির্বাচনী বিধি লঙ্ঘন করে টক টু মেয়র করছেন ৷ তা জানতে পেরে আমি নির্বাচনী আধিকারিকের কাছে অভিযোগ জানাই ৷ আধিকারিকদের ধন্যবাদ দ্রুত পদক্ষেপ করার জন্য । মেয়র নাগরিক পরিষেবা দিতে পারে না আর বিরোধী ওয়ার্ডে গিয়ে নাটক করেন । তার কথা দলের কাউন্সিলর, মেয়র পারিষদরা শোনে না । এবারের নির্বাচনে গৌতম দেবের বিরুদ্ধে মানুষ রায় দেবে ।"
গৌতম দেব পালটা বলেন, "আমি নিজের জীবনে অনেক নির্বাচনে অংশ নিয়েছি । মুখ্যমন্ত্রীর ছবি সরাতে বলেছে, সেটা সরানো হয়েছে । তবে ঠিক কী কারণে টক টু মেয়র বন্ধ করতে হবে, আর কার অভিযোগে বন্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, তা আমি লিখিত আকারে জানাতে বলেছি । সেটা জানালে আমিও লিখিতভাবে জানাবো । আর যদি অনুষ্ঠান বন্ধ করতেই হয়, তবে আমি সোশাল মিডিয়ায় গৌতমকে বলো অনুষ্ঠান চালু করব ।"