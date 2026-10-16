17 রাজ্যে SSR ঘোষণা কমিশনের, বাংলায় ট্রাইব্যুনালে আটকে থাকা নাম নিয়ে ধোঁয়াশা

17 রাজ্যে SSR ঘোষণা কমিশনের, বাংলায় ট্রাইব্যুনালে আটকে থাকা নাম নিয়ে ধোঁয়াশা
ECI Announces SSR: এসআইআর নিয়ে চাপে পড়ে স্পেশাল সামারি রিভিশনের ঘোষণা নির্বাচন কমিশনের, দাবি বিএলও সংগঠনের ৷
Published : October 16, 2026 at 4:16 PM IST
কলকাতা, 16 অক্টোবর: ভোটার তালিকার স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন বা এসআইআর নিয়ে দেশজুড়ে চলছে বিতর্ক ৷ তার মধ্যেই দেশের 17টি রাজ্যে স্পেশাল সামারি রিভিশন বা এসএসআর শুরু করেছে নির্বাচন কমিশন ৷ 17 রাজ্যের তালিকায় রয়েছে পশ্চিমবঙ্গও ৷ কিন্তু এই এসএসআর কি ট্রাইব্যুনালে ঝুলে থাকা নামগুলিকে আবার ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার সুযোগ দেবে ? এই প্রশ্নের উত্তর এখনও অধরা ৷
নির্বাচন কমিশনের তরফে এই নিয়ে শুধু বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে ৷ ট্রাইব্যুনালে থাকা নামগুলির কী হবে, সেই বিষয়টি স্পষ্ট করা হয়নি ৷ এদিকে গত বছরের শেষ থেকে চলতি বছরের শুরুর কয়েকমাস ধরে এই এসআইআর চলেছে ৷ তার পর দেশের অন্য রাজ্যেও এসআইআর শুরু হয়েছে ৷ তাই প্রশ্ন উঠছে, ফের কেন এসএসআর করা হচ্ছে ? বিএলও সংগঠনের বক্তব্য, চাপে পড়েই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে নির্বাচন কমিশন ৷
স্পেশাল সামারি রিভিশন কী ?
পশ্চিমবঙ্গ-সহ 17টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে এই স্পেশাল সামারি রিভিশনের ঘোষণা করা হয়েছে নির্বাচন কমিশনের তরফে ৷ ইতিমধ্য়ে নির্বাচন কমিশনের তরফ থেকে সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলির মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকদের কাছে এই সংক্রান্ত নির্দেশিকা পাঠানো হয়েছে ৷ সেখানে জানানো হয়েছে, আগামী 1 জানুয়ারিকে কোয়ালিফাই ডেট (যে তারিখ ধরে কাজ করা হবে) ধরে কয়েকটি ধাপে চলবে এই এসএসআর ৷
আগামী 2 নভেম্বরের মধ্যে বুথের পুনর্বিন্যাস ও প্রয়োজনীয় পুনর্গঠন সম্পন্ন করে ফেলতে হবে ৷ দশদিন পর 12 নভেম্বর প্রকাশিত হবে খসড়া ভোটার তালিকা ৷ আগামী 12 নভেম্বর থেকে 11 ডিসেম্বরের মধ্যে নতুন নাম নথিভুক্ত করা হবে । ভুল সংশোধন ও নাম বাদ দেওয়ার আর্জি বা আপত্তি জমা দেওয়ার সময়সীমাও 12 নভেম্বর থেকে 11 ডিসেম্বর । এর পর 28 ডিসেম্বর পর্যন্ত জমা পড়া সমস্ত আবেদন ও অভিযোগের নিষ্পত্তি করবে নির্বাচন কমিশন ৷ আগামী 4 জানুয়ারি সংশোধন করা চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হবে ।
যারা আগামী বছর অর্থাৎ 2027 সালের 1 জানুয়ারি 18 বছর বয়সে পা দেবে, তাঁরা নতুন ভোটার হওয়ার আবেদন জানাতে পারবেন ৷ আবার 2027 সালের 1 এপ্রিল, 1 জুলাই এবং 1 অক্টোবর যে সমস্ত নাগরিক যোগ্যতা অর্জন করবেন, তাঁরাও অগ্রিম আবেদন জমা করতে পারবেন ৷
কোন ফর্ম কিসের জন্য
- নতুন ভোটার নাম তোলার জন্য ফর্ম 6
- বিদেশে থাকা ভারতীয় ভোটারদের জন্য ফর্ম 6এ
- নাম বাদের আপত্তিফর্ম ফর্ম 7
- ঠিকানা বদল ও তথ্য সংশোধনের জন্য ফর্ম 8
- নাগরিকরা চাইলে অনলাইনের মাধ্যমেও (ভোটার সার্ভিস পোর্টাল বা এসিআইনেট) আবেদন করতে পারবেন ৷
বুথের পরিকাঠামো খতিয়ে দেখার নির্দেশ
অন্যদিকে ভোটার তালিকা সংশোধনের পাশপাশি বুথের অবস্থান ও পরিকাঠামো খতিয়ে দেখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । সাধারণ পরিস্থিতিতে একটি বুথে ভোটার সংখ্যা 1200-র বেশি করা যাবে না । বাসস্থান থেকে ভোটকেন্দ্রের দূরত্ব যেন কোনোভাবেই 2 কিলোমিটারের বেশি না হয় । পাহাড়ি পথ, নদী পারাপার বা যেকোনও ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক বাধা এড়িয়ে যাতে ভোটাররা কেন্দ্রে পৌঁছাতে পারেন, সেই বিষয়ে বিশেষ নজর রাখতে হবে । একই পরিবারের সদস্যদের নাম যাতে ভুলবশত আলাদা বুথে বা আলাদা পার্টে ভাগ হয়ে না যায়, তা নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে । একই বাড়ির সব ভোটারের নাম একই অংশ ও কেন্দ্রে রাখা বাধ্যতামূলক ।
প্রশাসনিক সতর্কতা ও বিশেষ নজর
যদি কোনও বুথে 2 শতাংশের বেশি নাম বাদ দেওয়ার সুপারিশ ওঠে, তবে সংশ্লিষ্ট ইআরও-কে নিজে সরজমিনে গিয়ে তা যাচাই করতে হবে । একই ব্যক্তি যদি পাঁচটির বেশি আবেদনকারীর বিরুদ্ধে নাম বাদের আপত্তি তোলেন, তবে সেই আবেদনগুলি বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে পুনর্বিবেচনা করা হবে । নাম বাদ দেওয়ার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে শুনানির পর্যাপ্ত সুযোগ দেওয়া বাধ্যতামূলক ।
সমাজে প্রান্তিক শ্রেণি, রূপান্তরকামী, বিশেষভাবে সক্ষম, বয়স্ক নাগরিক ও মহিলাদের ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্তির ওপর জোর দেওয়া হয়েছে । পাশাপাশি রাজ্য প্রশাসনকে পর্যাপ্ত পরিকাঠামো ও কর্মী সরবরাহ নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে । কমিশন জানিয়েছে, এই কাজ চলাকালীন আধিকারিকদের বদলি করতে হলে কমিশনের আগাম অনুমতি লাগবে ।
কী বলছে বিএলও সংগঠন ?
ভোটকর্মী ও বিএলও ঐক্য মঞ্চের সাধারণ সম্পাদক স্বপন মণ্ডল বলেন, ‘‘আমরা দেখলাম নির্বাচন কমিশন হঠাৎ করে একটি নির্দেশ দিয়েছে যে যেসব রাজ্যে এসআইআর হয়ে গিয়েছে বা যেখানে এসআইআর চলছে, সেসব রাজ্যে আবার নতুন করে এসএসআর বা স্পেশাল সামারি ডিভিশন করতে হবে । আমরা জানি যে নির্বাচন কমিশনের যে স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন নতুন কিছু পদ্ধতি অবলম্বন করে করা হয়েছে এবং নতুন কিছু প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে । যার ফলে সামান্য কিছু ত্রুটি বা ভুল থাকার ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষের নাম বাদ চলে গিয়েছে ৷’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘এর ফলে মানুষ তাঁর গণতান্ত্রিক অধিকার হারিয়ে ফেলছেন ৷ তাঁরা ভোট দিতে পারছেন না ৷ আর এই ক্ষোভের আঁচ সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়েছে । দেশের বিভিন্ন জায়গায় জেন জি আন্দোলন করছে এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, নাগরিক মঞ্চ সবাই আন্দোলনে নেমেছে । তাই মনে হচ্ছে যে অবশেষে নির্বাচন কমিশন কিছুটা চাপে পড়েই এই নির্দেশটা দিয়েছে ।’’
একই সঙ্গে স্বপন মণ্ডল প্রশ্ন তুলেছেন পশ্চিমবঙ্গের সেই সব নামের প্রসঙ্গে, যেগুলির ভাগ্য এখনও ঝুলে ট্রাইব্যুনালে ৷ তিনি বলেন, ‘‘পশ্চিমবঙ্গের যে 22 থেকে 27 লক্ষ ব্যক্তির নাম বাদ গিয়েছে এবং যাঁদের নাম ট্রাইব্যুনালে ঝুলে রয়েছে, তাঁদের বিষয় নির্বাচন কমিশন নিশ্চুপ রয়েছে । কোনোরকম উচ্চবাচ্য করছে না । কেন ঝুলে থাকা নামগুলি নিষ্পত্তির জন্য সেগুলি ইআরও এবং বিএলওদের উপরে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে না ? তাহলে ইআরও এবং বিএলও-রা এই ভোটারদের ডেকে হেয়ারিং করে পুরো বিষয়টি যাচাই করে ফায়সালা করে ফেলতে পারতেন ।’’
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