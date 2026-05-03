ভিতরে ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তা, গণনাকেন্দ্রের বাইরে 163 ধারা; কমিশনের বেনজরি তৎপরতা

Counting security arrangements for 4 May
গণনা ঘিরে কমিশনের বেনজরি তৎপরতা (ছবি: পিটিআই)
Published : May 3, 2026 at 4:24 PM IST

কলকাতা, 3 মে: রাত পোহালেই বাংলার বহু চর্চিত বিধানসভা নির্বাচনের ভোট গণনা। ইভিএম-বন্দি জনমতই ঠিক করে দেবে আগামী পাঁচ বছর বাংলার মসদনে কে থাকবে ? প্রতিটি কেন্দ্রের ভাবী বিধায়কদের নামও জানা হয়ে যাবে আগামিকাল ৷ ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তায় হবে ভোটগণনা। বাংলার প্রত্যাবর্তন না পরিবর্তন- তার দিকেই তাকিয়ে গোটা দেশ ৷

সোমবার সকাল 8টা থেকে একযোগে 78টি কেন্দ্রে গণনা শুরু হবে ৷ গণনা ঘিরে নজিরবিহীন কড়াকড়ি করেছে নির্বাচন কমিশন। সূত্রের খবর, গণনার প্রতিটি ধাপে স্বচ্ছতা এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে একাধিক পদক্ষেপ করা হয়েছে। রাজ্যের প্রতিটি গণনা কেন্দ্রের 200 মিটারের মধ্যে বলবৎ থাকবে ভারতীয় ন্যায়সংহিতার 163 ধারা ৷ আর তার ফলে ওই এলাকায় জমায়েত, বিক্ষোভ শোভাযাত্রা বা অযাচিত ভিড় কোনওভাবেই বরদাস্ত করা হবে না। নিরাপত্তার জন্য তৈরি করা হয়েছে ত্রিস্তরীয় ব্যবস্থা। প্রথমে থাকবেন কলকাতা পুলিশের লাঠিধারী বাহিনী ও সার্জেন্টরা। দ্বিতীয় স্তরে যৌথভাবে থাকবে কলকাতা পুলিশ এবং কেন্দ্রীয় বাহিনী। একেবারে শেষে থাকবেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা।

প্রতিটি গণনা কেন্দ্রের 200 মিটারের মধ্যে বলবৎ থাকবে ভারতীয় ন্যায়সংহিতার 163 ধারা (ছবি: পিটিআই)

কাউন্টিং সেন্টারে কাদের প্রবেশাধিকার থাকছে ?

গণনাকর্মী, সরকারি কর্মী, প্রার্থী বা কাউন্টিং এজেন্ট ছাড়া আর কেউ গণনাকেন্দ্রে প্রবেশ করতে পারবেন না বলে জানিয়েছে কমিশন ৷ সকলকেই সকাল 7টা 45 মিনিটের মধ্যে কেন্দ্রে ঢুকতে হবে। তারপর আর কাউকে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হবে না। ভিতরে মোবাইল ফোন নিয়ে যাওয়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। লাইটারও নিয়ে যাওয়া যাবে না। কেবলমাত্র একটি সাদা কাগজ ও একটি কলম সঙ্গে রাখা যাবে। রাজনৈতিক দলের কাউন্টিং এজেন্টদের ক্ষেত্রে এ বার নতুন নিয়ম চালু হয়েছে। তাঁদের পরিচয়পত্রে প্রথম বার যুক্ত করা হয়েছে QR কোড। প্রবেশের আগে সেই কোড স্ক্যান করে সমস্ত তথ্য যাচাই করবেন কমিশনের আধিকারিকরা। সব কিছু মিলে গেলেই মিলবে ভিতরে ঢোকার অনুমতি।

সংবাদমাধ্যমের জন্যও রাখা হয়েছে আলাদা জোন। দ্বিতীয় নিরাপত্তা স্তরের পরে নির্দিষ্ট এলাকায় বসার ব্যবস্থা থাকবে সাংবাদিকদের। সেখান থেকেই তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের কর্মীরা প্রতি মুহূর্তে আপডেট দেবেন। নির্দিষ্ট সময়ে সীমিত সংখ্যক সাংবাদিককে গণনা কেন্দ্রের নির্দিষ্ট অংশে নিয়ে গিয়ে ছবি তোলার অনুমতি দেওয়া হতে পারে।

সোমবার সকাল 8টা থেকে একযোগে 78টি কেন্দ্রে গণনা শুরু হবে (ছবি: পিটিআই)

গণনা ঘিরে নয়া নিয়ম

সকালে সংশ্লিষ্ট প্রার্থী বা তাঁর অনুমোদিত এজেন্টদের উপস্থিতিতে স্ট্রংরুমের সিল খোলা হবে। সেখানে থাকবেন রিটার্নিং অফিসার, কাউন্টিং অবজারভার, কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ান ও সংশ্লিষ্ট আধিকারিকরা। স্ট্রংরুম খোলার পর প্রথমে বার করা হবে পোস্টাল ব্যালট। সেগুলির গণনা চলবে আলাদা কক্ষে। পাশাপাশি একে একে ইভিএমের কন্ট্রোল ইউনিট এনে গণনা টেবিলে রাখা হবে। প্রতিটি গণনা টেবিলের চারপাশে থাকবে বিশেষ নিরাপত্তা বলয়। ভিতরে থাকবেন গণনাকর্মীরা ৷ বাইরে বসবেন রাজনৈতিক দলের কাউন্টিং এজেন্টরা। প্রথমে জাতীয় দলের প্রতিনিধিরা, তারপর রাজ্য দলের, তারপর নির্দল এবং সবশেষে অন্যান্য দলের প্রতিনিধিরা বসার সুযোগ পাবেন।

ফল ঘোষণাতেও চমকের ছোঁয়া

সবচেয়ে বড় পরিবর্তন হয়েছে ফল ঘোষণার প্রক্রিয়ায়। প্রতি রাউন্ডের ফল প্রথমে ট্যাবুলেশন টেবিলে পাঠানো হবে। সেখানে হিসেব মেলানোর পর তা যাচাই করবেন সহকারী রিটার্নিং অফিসার ও রিটার্নিং অফিসার। তারপর কাউন্টিং অবজারভার স্বাক্ষর না করা পর্যন্ত কোনও ফলাফল বাইরে জানানো যাবে না। অবজারভারের সইয়ের পরই আনুষ্ঠানিকভাবে ফল ঘোষণা হবে ৷ একই সঙ্গে তা নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইটেও আপলোড করা হবে। তবে ইভিএমের রাউন্ড শেষ হয়ে গেলেও পাশের ঘরে চলতে থাকবে পোস্টাল ব্যালটের গণনা। কারণ পোস্টাল ব্যালট গুনতে তুলনামূলক বেশি সময় লাগে। সব শেষে ইভিএম ও পোস্টাল ব্যালটের মোট ফল যোগ করেই ঘোষণা করা হবে জয়ী প্রার্থীর নাম।

গণনাকেন্দ্রে প্রথমে থাকবেন কলকাতা পুলিশের লাঠিধারী বাহিনী ও সার্জেন্টরা (ছবি: পিটিআই)

গণনাকেন্দ্রে কী কী থাকছে ?

দীর্ঘ সময় ধরে গণনা চলবে বলে ভিতরে পানীয় জল, শৌচাগার এবং খাবার খাওয়ার নির্দিষ্ট জায়গার ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে। কাউন্টিং এজেন্টদেরও নির্দিষ্ট জায়গায় বসেই খেতে হবে। গোটা প্রক্রিয়ার উপর নজর রাখতে প্রতিটি গণনা কেন্দ্র ও তার 200 মিটার এলাকাজুড়ে বসানো হয়েছে সিসিটিভি ক্যামেরা। যদিও ওয়েবকাস্টিং হবে না ৷ তবে সমস্ত কিছু রেকর্ড করে রাখা হবে। কমিশনের দাবি, ভবিষ্যতে কোনও অভিযোগ উঠলে সেই ফুটেজই প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করা যাবে। এই গণনাকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক, রাজ্য পুলিশের ডিজি, কলকাতা পুলিশ, সিআইএসএফ, বিএসএফ-সহ বিভিন্ন সংস্থার শীর্ষ কর্তাদের সঙ্গে বৈঠক সেরে ফেলেছে কমিশন।

