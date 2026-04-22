ভোটে 'ট্রাবল মেকার'দের তালিকায় তৃণমূলের 800 নেতা-কর্মী ! হাইকোর্টে সম্মুখসমরে রাজ্য-কমিশন

ভোটে 'ট্রাবল মেকার'দের তালিকায় তৃণমূলের 800 নেতা-কর্মী ! হাইকোর্টে সম্মুখসমরে রাজ্য-কমিশন
কলকাতা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ৷ কমিশনের দাবি, গ্রেফতারির জন্য এই তালিকা তৈরি করা হয়নি ৷
Published : April 22, 2026 at 3:04 PM IST
কলকাতা, 22 এপ্রিল: গোপন রিপোর্টের ভিত্তিতে তৈরি করা 'ট্রাবল মেকার'দের তালিকা ৷ তবে, তা কাউকে গ্রেফতার করার জন্য নয় ৷ ভোটের কয়েকদিন পুলিশ-প্রশাসনকে সেই অভিযুক্ত দুষ্কৃতীদের উপর নজর রাখতে বলা হয়েছে ৷ বুধবার কলকাতা হাইকোর্টে তৃণমূলের তরফে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দায়ের করা মামলায় এমনটাই জানাল নির্বাচন কমিশন ৷ তাদের সাফ বক্তব্য, একমাত্র ভয়াবহ কোনও পরিস্থিতি না-হলে, গ্রেফতারির মতো পদক্ষেপ করতে নিষেধ করা হয়েছে কমিশনের তরফে ৷
উল্লেখ্য, জমা পড়া একাধিক অভিযোগের ভিত্তিতে একটি নামের তালিকা তৈরি করেছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন ৷ যেখানে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে জড়িতে নেতা-কর্মীদের নাম রয়েছে ৷ সেই তালিকায় তৃণমূল কংগ্রেসের প্রায় 800 জন নেতা ও কর্মীর নাম রয়েছে ৷ সেই তালিকা প্রকাশ হতেই তৃণমূলের সাংসদ তথা আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সুজয় পালের ডিভিশন বেঞ্চে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেন ৷
কল্যাণ দাবি করেন, জাতীয় নির্বাচন কমিশন এক্তিয়ারহীনভাবে, কোনও তথ্যপ্রমাণ ছাড়া তৃণমূল নেতা ও কর্মীদের 'ট্রাবল মেকার' হিসেবে চিহ্নিত করে তালিকা তৈরি করেছে ৷ অনৈতিকভাবে তাঁদের গ্রেফতার করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে পুলিশ প্রশাসনকে ৷ সেই মামলার শুনানিতে প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল কমিশনের আইনজীবীকে প্রশ্ন করেন, "শান্তিপূর্ণ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য কমিশন প্রভূত পদক্ষেপ করেছে ৷ তাহলে এই ধরনের নির্দেশ ইস্যু করার যুক্তি কী ?"
জবাবে নির্বাচন কমিশনের আইনজীবী দামা শেষাদ্রি নাইডু বলেন, "কমিশন কাউকে গ্রেফতার করতে নির্দেশ দেয়নি ৷ এক্সট্রিম পরিস্থিতির কথা বলা হয়েছে ৷ যদি শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের পথে কেউ বাধা হয়, তখন প্রয়োজনে ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে ৷"
তিনি আরও বলেন, "শান্তিপূর্ণ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য কমিশন পদক্ষেপ করতে পারে ৷ কিছু গোপন রিপোর্টের পরিপ্রেক্ষিতে কমিশন এই পদক্ষেপ করেছে ৷ কিছু লোকের উপর নজর না-রাখলে পরিস্থিতি খারাপ হতে পারে ৷ পাশাপাশি, কারও বিরুদ্ধে অন্যায় পদক্ষেপ করলে, তিনি আইনের দ্বারস্থ হতে পারবেন ৷"
এ প্রসঙ্গে রাজ্য পুলিশের ডিজি’র তরফে আইনজীবী জয়দীপ কর বলেন, "আমাদেরকে নির্দেশ দেওয়া রয়েছে, যদি কোনও শাস্তিযোগ্য অপরাধের বিষয় না-হয়, তা হলে এফআইআর করা যাবে না ৷ কোনও শান্তি ভঙ্গের পরিস্থিতি হলে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে ৷"
তবে, এ দিন আদালতে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় সওয়ালে অভিযোগ করেন, "নির্বাচন কমিশন শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের জন্য ঝামেলা সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করছে ৷ কমিশনের নির্দেশে 800 জনের বেশি তৃণমূল নেতা-কর্মীর নাম তালিকাভুক্ত করেছে পুলিশ ৷ কারা 'ট্রাবল মেকার' কীভাবে চিহ্নিত করা হবে ?"
কল্যাণ প্রশ্ন তোলেন, "কোনও দোষ প্রমাণিত না-হলে কাউকে গ্রেফতার করা যায় নাকি ? নির্বাচন কমিশন সবাইকে থ্রেট করছে ৷ এটা কোনও গণতান্ত্রিক দেশে সম্ভব ! অবিলম্বে কমিশনের এই পদক্ষেপের উপর স্থগিতাদেশ দিক আদালত ৷ নির্বাচন কমিশনের এতটা ক্ষমতা নেই, যে কাউকে গ্রেফতার করতে নির্দেশ দেবে ৷ কোনও কারণ না-দেখিয়ে নির্বাচন কমিশন ট্রাবল মেকারের নামে অবাধে গ্রেফতারের নির্দেশ দিতে পারে না ৷"
এ নিয়ে রাজ্যের তরফে অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্তের বক্তব্য, "আইনশৃঙ্খলা রাজ্যের বিষয় ৷ সেখানে কমিশন কীভাবে নাক গলাতে পারে ? যাঁদের বিরুদ্ধে কোনও ক্রিমিনাল কেস নেই, তাঁদের গ্রেফতারের নির্দেশ কীভাবে দেবে ? পুলিশ ট্রাবল মেকারের নামে কাউকে গ্রেফতার করতে পারে না ৷ ম্যাজিস্ট্রেটের নির্দেশ ছাড়া কাউকে গ্রেফতার করা যায় না ৷ কমিশন গ্রেফতারের নির্দেশ দিতে পারে না ৷"
বিচারপতি পার্থসারথি সেন জানতে চান, "কেউ ঝামেলা সৃষ্টি করলে, তাঁকে নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ মতো গ্রেফতার করতে পারবে না পুলিশ ?" এজি-র বক্তব্য, "কমিশনের সেই ক্ষমতা নেই ৷" কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশ্ন তোলেন, "কমিশন যে ট্রাবল মেকার বলছে, তা কীসের ভিত্তিতে ? তাঁদের কীভাবে চিহ্নিত করা হল ?" মামলাকারীদের আইনজীবী এবং এজি-র সব অভিযোগ অস্বীকার করেছে নির্বাচন কমিশন ৷ প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ শুনানি শেষে রায়দান স্থগিত রেখেছে ৷
উল্লেখ্য, কমিশনের তরফে রাজ্য পুলিশের ডিজি-কে একটি নির্দেশিকা পাঠানো হয়েছে ৷ সেখানে বলা হয়েছে, বিভিন্ন জেলা ও বিধানসভা কেন্দ্র থেকে পাওয়া গোপন তথ্যের ভিত্তিতে বেশকিছু দুষ্কৃতীদের চিহ্নিত করা হয়েছে ৷ যারা ভোটের আগে ও ভোটের দিন ভোটারদের ভয় দেখানো বা আইনশৃঙ্খলা বিঘ্নিত করতে পারে ৷ ওই নির্দেশিকায় জেলা ও বিধানসভা ভিত্তিক সেই সব নামগুলি জুড়েও দিয়েছে কমিশন ৷
পুলিশ প্রশাসনকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, এই সব দুষ্কৃতীদের উপর নজর রাখতে হবে ৷ যদি, কেউ কোনও প্রকার আইনলঙ্ঘন বা ভোটারদের ভয় দেখানোর মতো ঘটনা ঘটায়, তাহলে আইন মেনে ব্যবস্থা নিতে পারবে ৷ তবে, চরম মাত্রায় আইনশৃঙ্খলা লঙ্ঘন হলে এফআইআর দায়ের করা যাবে ৷ সেক্ষেত্রে পরবর্তী পদক্ষেপও করতে হবে পুলিশ প্রশাসনকে ৷