কাজের নথি দেখালেই চলবে, উত্তরের চা-সিঙ্কোনা বাগানের শ্রমিকদের SIR-এ বিশেষ ছাড়

কাজের নথি দেখালেই চলবে, উত্তরের চা-সিঙ্কোনা বাগানের শ্রমিকদের SIR-এ বিশেষ ছাড়
উত্তরের চা ও সিঙ্কোনা বাগানের শ্রমিকদের জন্য বিশেষ ছাড় এসআইআরে, কাজের নথি দেখালেই মিলবে মান্যতা, সিদ্ধান্ত নির্বাচন কমিশনের
Published : January 13, 2026 at 7:34 PM IST
দার্জিলিং, 13 জানুয়ারি: উত্তরবঙ্গের চা ও সিঙ্কোনা বাগানে কর্মরত হাজার হাজার শ্রমিকের মধ্যে ফিরল স্বস্তি । ভোটার তালিকায় নাম নথিভুক্তিকরণ নিয়ে তৈরি হওয়া দীর্ঘকালীন সমস্যার কথা মাথায় রেখে এবার তার সমাধান করল জাতীয় নির্বাচন কমিশন ।
এবার থেকে ভোটার তালিকায় নাম তুলতে আধার কার্ড বা কমিশনের নির্ধারিত নির্দিষ্ট 13টি নথির উপর আর তাঁদের নির্ভর করে থাকতে হবে না । শুধুমাত্র চা বাগান কিংবা সিঙ্কোনা বাগানে কাজের প্রমাণপত্র বা 'কর্মসংস্থানের নথি' দেখালেই মিলবে ভোটাধিকার । রবিবার রাজ্য নির্বাচন কমিশনকে পাঠানো বিশেষ নির্দেশিকায় একথা জানিয়েছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন ।
উত্তরবঙ্গের চা বাগান ও সিঙ্কোনা বাগানে কর্মরত শ্রমিকদের এসআইআরে যাতে কোনও সমস্যায় পড়তে না হয়, সে জন্য উদ্যোগ নিয়েছিলেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্তা । তিনি মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে চিঠি দিয়ে আবেদন করেন যে, চা বাগান ও সিঙ্কোনা বাগানে কর্মরত শ্রমিকদের যাতে তাঁদের কাজের নথি দেখালেই এসআইআরে মান্যতা দেওয়া হয় । সাংসদের আবেদনে নির্বাচন কমিশন সমস্যা সমাধানে উদ্যোগী হয় ।
কমিশনের এই নির্দেশিকাটি মূলত উত্তরবঙ্গের সাতটি জেলার জন্য কার্যকর হবে । দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর এবং কোচবিহারের জন্য এই নির্দেশিকা । এই জেলাগুলির চা এবং সিঙ্কোনা বাগানে দীর্ঘদিন ধরে কর্মরত শ্রমিকরা, যাঁদের কাছে অনেক সময় প্রয়োজনীয় নাগরিকত্বের প্রমাণপত্র থাকে না, তাঁরাই এই সুবিধা পাবেন ৷ নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, নির্দিষ্ট বাগানের কাজের নথি দেখালেই ভোটার তালিকায় নাম তোলা যাবে । তবে এর সঙ্গে বাসস্থানের একটি বৈধ প্রমাণপত্রও দিতে হবে ।
ভোটার তালিকায় নাম তোলার জন্য কমিশন প্রথমে 11টি নথির কথা জানিয়েছিল, পরবর্তীতে আধার কার্ড ও বিহারের এসআইআর নথি যুক্ত হয়ে নথির সংখ্যা দাঁড়ায় 13। কিন্তু উত্তরবঙ্গের প্রান্তিক চা ও সিঙ্কোনা বাগানের শ্রমিকদের বড় অংশের কাছেই এই নথিগুলি অমিল । শুধু নথিতে ছাড়ই নয়, প্রান্তিক মানুষের সুবিধার্থে আরও একটি বড় পদক্ষেপ করেছে কমিশন । পাহাড়ি ও প্রত্যন্ত এলাকার মানুষ যাতে সহজে ভোটার তালিকা পরিমার্জন বা এসআইআর প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে পারেন, তার জন্য 'ডিসেন্ট্রালাইজড হিয়ারিং সেন্টার'-এর অনুমতি দেওয়া হয়েছে । এর ফলে শ্রমিকদের আর দূরে সরকারি দফতরে যেতে হবে না, বরং তাঁদের বসতির কাছেই শুনানি প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে ।
কমিশনের এই সিদ্ধান্তে উত্তরবঙ্গের বাগান শ্রমিক মহলে স্বস্তি ফিরেছে । এই বিশেষ ছাড়ের ফলে প্রান্তিক জনপদগুলিতে ভোটার তালিকায় নাম নথিভুক্তিকরণের হার এক লাফে অনেকটাই বেড়ে যাবে বলে আশা করা হচ্ছে । এই বিষয়ে দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্তা বলেন, "উত্তরবঙ্গের চা বাগান ও সিঙ্কোনা বাগানে বংশপরম্পরায় বহু শ্রমিক রয়েছে । কিন্তু অনেকের কাছেই বৈধ নথি নেই । সেজন্য নির্বাচন কমিশনের কাছে আমি চা বাগান ও সিঙ্কোনা বাগানের শ্রমিকদের কথা মাথায় রেখে আবেদন করেছিলাম, যাতে তাঁদের কাজের নথিকে মান্যতা দেওয়া হয় । সেই মতো নির্বাচন কমিশন পদক্ষেপ করায় ধন্যবাদ জানাই ।"