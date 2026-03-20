গঠিত হল অ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনাল, থাকছেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি
এসআইআর মামলার শুনানিতে সুপ্রিম কোর্ট এই ট্রাইব্যুনাল গঠনের নির্দেশ দিয়েছিল । ট্রাইব্যুনালের রায় মানতে বাধ্য নির্বাচন কমিশন ।
Published : March 20, 2026 at 11:27 PM IST
কলকাতা, 20 মার্চ: প্রথম সাপ্লিমেন্টারি লিস্ট প্রকাশের আগে অ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনাল গঠন করল নির্বাচন কমিশন। এসআইআর সংক্রান্ত মামলায় সুপ্রিম কোর্ট এই নির্দেশ দিয়েছিল ।
শুক্রবার সন্ধ্যায় এ বিষয়ে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে কমিশন। তাতে উল্লেখ করা হয়েছে, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ এবং কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির সুপারিশের ভিত্তিতে এই ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়েছে। প্রাক্তন বিচারপতিদের রাজ্যের বিভিন্ন জেলার অ্যাপিলেট অথরিটি হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে। কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানমও আছেন অ্যাপিলেট অথরিটি হিসেবে। তিনি উত্তর চব্বিশ পরগনা এবং কলকাতার আবেদন শুনবেন । এই বিচারকরা চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্ত করা বা বাদ দেওয়ার বিষয়ে যে সিদ্ধান্ত নেবেন তা-ই চূড়ান্ত । সেটা কমিশনকে মেনে নিতেও হবে ।
বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী ভোটার তালিকা প্রকাশের পর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অনলাইনে অথবা জেলা শাসক বা মহকুমা শাসকের দফতরে গিয়ে সরাসরি আবেদন করতে পারবেন। কমিশন স্পষ্ট করেছে, সমস্ত আবেদনের নিষ্পত্তি সম্পূর্ণ হলে সংশ্লিষ্ট ট্রাইব্যুনালের মেয়াদ শেষ হবে। মোট 19 জন জুডিশিয়াল অফিসারদের রাখা হয়েছে এই ট্রাইবুনালে। এই বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়েছে, যদি কারও কোনও অভিযোগ থাকে তাহলে এসিআই ডট নেটের মাধ্যমেও আবেদন করা যাবে ।
কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি ছাড়াও অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি প্রদীপ্ত রায়, তপেন সেন, প্রণবকুমার দেব, রঘুনাথ রায়, অশোককুমার দাস অধিকারী, দীপক সাহা রায়, অনি্ন্দিতা রায় সরস্বতী, তফিক উদ্দিন, ইন্দ্রজিৎ চট্টোপাধ্যায়, রঞ্জিৎকুমার বাগ, সমাপ্তি চট্টোপাধ্যায়-সহ আরও কয়েকজন । এঁরা সকলেই অ্যাপিলেট অথরিটি হিসেবে কাজ চালিয়ে যাবেন ।
এসআইআর প্রক্রিয়া শেষে প্রকাশিত চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় দেখা যায় 60 লক্ষ নাম বিচারাধীন । অর্থাৎ তাঁরা বৈধ ভোটার কি না সেই সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি কমিশন । রাজ্যের বিভিন্ন জেলার পাশাপাশি ভিন রাজ্য থেকেও বিচারকদের সেই কাজে নিয়োগ করা হয়েছে । এখনও পর্যন্ত কতজনের ব্যাপারে নিষ্পত্তি করা গিয়েছে সেটাই সাপ্লিমেন্টারি তালিকা দিয়ে কমিশন জানাবে ।
এদিকে অতিরিক্ত তালিকা প্রকাশ নিয়ে খানিকটা সংশয় তৈরি হয়েছে । কমিশন সূত্রে আগে ইঙ্গিত মিলেছিল, চলতি সপ্তাহেই প্রকাশ পেতে পারে তালিকা । সেই হিসেবে বৃহস্পতিবার বা শুক্রবার তা প্রকাশিত হওয়ার কথা ছিল । কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি । এমনকী এই সপ্তাহে আদৌ সাপ্লিমেন্টারি তালিকা প্রকাশ হবে কিনা, তা নিয়েও স্পষ্ট কোনও বার্তা নেই ! ফলে ভোটের মুখে সাপ্লিমেন্টারি ভোটার তালিকা প্রকাশ নিয়ে বাড়ছে জল্পনা, কাটছে না ধোঁয়াশা । কবে প্রকাশিত হবে প্রথম সাপ্লিমেন্টারি লিস্ট—এই প্রশ্নেই এখন তাকিয়ে রাজ্যের প্রায় 60 লক্ষ 'বিচারাধীন' ভোটার ।