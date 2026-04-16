বিচারপতিদেরও পোলিং অফিসার হিসেবে নিযুক্ত করুন, কমিশনকে ভর্ৎসনা হাইকোর্টের

অধ্যাপকদের পোলিং অফিসার হিসেবে নিয়োগ নিয়ে মামলায় কলকাতা হাইকোর্টের প্রশ্নের মুখে পড়ল নির্বাচন কমিশন৷

Published : April 16, 2026 at 4:40 PM IST

কলকাতা, 16 এপ্রিল: অধ্যাপকদের পোলিং অফিসার হিসেবে নিযুক্ত করায় ক্ষুব্ধ কলকাতা হাইকোর্ট। এবার বিচারপতিদেরও পোলিং অফিসার হিসেবে নিযুক্ত করুন, নির্বাচন কমিশনকে কটাক্ষ করলেন বিচারপতি কৃষ্ণা রাও। আগামিকাল, শুক্রবার নির্বাচন কমিশনের কাছে এই নিয়ে ব্যাখ্যা চেয়েছেন বিচারপতি৷

অধ্যাপকরা পোলিং অফিসার

অধ্যাপক ও অধ্যাপিকাদের বিধানসভা নির্বাচনে পোলিং অফিসার হিসেবে নিয়োগ করার বিজ্ঞপ্তি দেয় নির্বাচন কমিশন৷ এর বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেন অধ্যাপক-অধ্যাপিকারা৷ সেখানে তাঁরা এই নির্দেশের বিরোধিতা করেন৷

তাঁদের দাবি, গত 16 ও 17 ফেব্রুয়ারি নির্বাচন কমিশনের জারি করা বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা রয়েছে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, অধ্যাপকদের পোলিং অফিসার হিসাবে দায়িত্ব দেওয়া যাবে না। তা সত্ত্বেও তাঁদের ভোটের কাজে দায়িত্ব দেওয়া হল কেন? নির্বাচন কমিশন নিজেদের সার্কুলার অবজ্ঞা করে কীভাবে এটা করতে পারে বলে প্রশ্ন তোলেন তাঁরা।

আগে এই মামলার শুনানি হয় কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি কৃষ্ণা রাও-এর বেঞ্চে৷ সেদিন বিচারপতি বলেন, ‘‘নির্বাচন কমিশন একটা সাংবিধানিক সংস্থা। আপনাদের বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্ট হওয়া উচিত এই বিষয়ে। আপনারা বলতে পারেন না নেওয়া হতে পারে, প্রয়োজন হলে দায়িত্ব দেওয়া হতে পারে। নির্বাচন কমিশন প্রতি মুহূর্তে সমস্ত বিষয়ে অনুসন্ধান করছে। আপনারা শেষ মুহূর্তে এইভাবে বলতে পারেন না কর্মী কম রয়েছে। আগে থেকেই নিশ্চয় আপনারা কর্মীর বিষয়ে ওয়াকিবহাল।’’

সেদিন নির্বাচন কমিশনের আইনজীবী আদালতে জানান, কিছু কর্মীর অভাব হওয়ার জন্যই এই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।
বিচারপতি আইনজীবীর এই বক্তব্য শোনার পর কমিশনকে রিপোর্ট দিতে নির্দেশ দেন। এবং কী কারণে শেষ মুহূর্তে অধ্যাপকদের পোলিং অফিসার হিসেবে নেওয়া হচ্ছে, তা বিস্তারিত জানাতে নির্দেশ দিয়েছিলেন।

নির্বাচন কমিশনকে ভর্ৎসনা হাইকোর্টের

বৃহস্পতিবার এই মামলার আবার শুনানি হয়৷ সেখানে নির্বাচন কমিশনের আইনজীবীকে বিচারপতি কৃষ্ণা রাও বলেন, ‘‘আপনাদের বিজ্ঞপ্তি যা বলছে, তাতে আপনারা জজদের পোলিং অফিসার হিসেবে নিযুক্ত করুন। সেকশন 26 অনুযায়ী আপনারা যখন যেমন খুশি বিজ্ঞপ্তি দেবেন! আমি কোনও রসিকতা করছি না। আপনাদের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, আপনারা তো জজেদেরও নিয়োগের ব্যবস্থা রেখেছেন। কোনও অসুবিধা নেই, আমাদের নিয়োগ করুন, আমরা পোলিং অফিসার হিসেবে বুথে ডিউটি করতে যাব। আপনারা নিজেদের যখন খুশি নিয়ম বদল করছেন। আর আপনাদের নিজেদের বক্তব্যই স্পষ্ট নয়।’’

নির্বাচন কমিশনের আইনজীবী পালটা আদালতে বলেন, ‘‘একেবারে ভোটের মুখে মামলা করা হয়েছে। এখন নতুন করে লোক নিয়োগ করে ট্রেনিং দিয়ে ভোট করানো সম্ভব নয়। 23টি জেলার ভোট প্রক্রিয়া তাহলে স্থগিত রাখতে হবে।’’

কিন্তু বিচারপতি কৃষ্ণা রাও এই উত্তরে অসন্তুষ্ট। বিচারপতি বলেন, ‘‘এটা কোনও যুক্তি হতে পারে না। তাহলে আপনাদের নিজেদের কাজের স্বপক্ষে যথাযথ যুক্তি দিতে হবে। তাঁরা যদি ভোটের পরে মামলা করেন, তখন কোর্ট কী করবে! ফলে নিজেদের কাজের যুক্তি কমিশনকেই দিতে হবে। আপনাদের এইসব দেখেও যদি কোর্ট চোখ বন্ধ করে থাকে তাহলে অনিয়ম চলবে।’’

কমিশনের আইনজীবী অমৃতা পাণ্ডে বলেন, ‘‘এখন এই বিজ্ঞপ্তিতে হস্তক্ষেপ করলে 23টি জেলাতেই আমাদের নতুন করে নিয়োগ করতে হবে। এসআইআর-এর কাজে জুডিশিয়াল অফিসারদের নিয়োগ করা হয়েছে। এই অবস্থায় এখানে কোর্ট হস্তক্ষেপ করলে গোটা নির্বাচন বন্ধ করে দিতে হবে।’’

বিচারপতি বলেন, ‘‘তার মানে আপনারা অযৌক্তিক বিজ্ঞপ্তি দেবেন, সেটাকেই মান্যতা দিতে হবে? তাহলে এই মামলা সুপ্রিম কোর্টে পাঠিয়ে দিচ্ছি, সেখানে গিয়ে কমিশন এই যুক্তি দিক। বিচারকদের এসআইআর-এ নিয়োগ করা হয়েছে বলে এখানেও সেটা কাজে লাগানো হোক। চলে যান সুপ্রিম কোর্ট।’’

অধ্যাপকদের পক্ষে আইনজীবী বিকাশ ভট্টাচার্য বলেন, ‘‘কমিশন রিজার্ভে যে অফিসারদের রেখেছে, তাঁদের কাজে লাগাক। সুপ্রিম কোর্ট বিচারকদের নিজের বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করে কাজে লাগিয়েছে। সেই ক্ষমতা অন্য কোর্টের নেই।’’

বিচারপতি কমিশনকে নির্দেশে জানিয়েছেন, আগামিকাল এসে নিজেদের বিজ্ঞপ্তির ব্যাখ্যা দিতে হবে। একটা সুযোগ দেওয়া হল। না হলে কোর্ট রায় দেবে। আগেরদিন নির্দেশ থাকার সত্ত্বেও কমিশন কোনও ব্যাখ্যা দিতে পারেনি। ফলে শুক্রবার কমিশন আদালতে কী ব্যাখ্যা দেয়, সেটাই দেখার!

