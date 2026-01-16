ক্ষোভ-বিক্ষোভের মাঝেই অভিযোগ-সংশোধন সংক্রান্ত ফর্ম 7 জমার সময় বাড়াল কমিশন

ক্ষোভ-বিক্ষোভের মাঝেই অভিযোগ-সংশোধন সংক্রান্ত ফর্ম 7 জমার সময় বাড়াল কমিশন
SIR-এ ফর্ম 7 এর মাধ্যমে ভোটার তালিকা থেকে কারও নাম বাদ দেওয়ার জন্য আবেদন করা হয় । যা জমা দেওয়ার সময় বাড়ানো হয়েছে ৷
Published : January 16, 2026 at 10:56 AM IST
কলকাতা, 16 জানুয়ারি: SIR-এর ক্ষেত্রে আগামী 19 জানুয়ারি পর্যন্ত বাড়ানো হল ফর্ম 7 জমা দেওয়ার সময়সীমা ৷ প্রকাশিত খসড়া তালিকায় কোনও ভুল বা আপত্তি থাকলে, সেই সম্পর্কিত আবেদন অর্থাৎ ফর্ম 7 জমা দেওয়ার শেষ দিন ছিল 15 জানুয়ারি বৃহস্পতিবার । সেই সময় আরও চারদিন বাড়ানো হয়েছে ।
আগামী 19 জানুয়ারি পর্যন্ত জমা দেওয়া যাবে ফর্ম 7। বৃহস্পতিবার এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে নির্বাচন কমিশনের তরফে । ইতিমধ্যেই ফর্ম 7 জমা দেওয়া নিয়ে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় অশান্তির সৃষ্টি হয়েছে । বিজেপির পক্ষ থেকে আগেই অভিযোগ করা হয়েছিল, শাসকদল তৃণমূল ফর্ম 7 জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে অসহযোগিতা করছে । নির্বাচনী আইন বলছে, একজন ব্যক্তি সর্বোচ্চ 10টি করে ক্লেঞ্চার অবজেকশন বা অভিযোগের ফর্ম জমা দিতে পারেন ৷ সেই বিধি মানা হচ্ছে না বলেও অভিযোগ উঠেছিল ৷
বিজেপির অভিযোগ
এরপরই ফর্ম 7 জমা দেওয়ার মেয়াদ বৃদ্ধি দাবি নিয়ে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরে যায় বিজেপি । ফর্ম 7 জমা দেওয়াকে কেন্দ্র করে একাধিক জায়গায় অশান্তি সৃষ্টি হয় । বিজেপির অভিযোগ ছিল, রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় স্থানীয় প্রশাসন এবং শাসকদলের চাপে ফর্ম 7 নিতে অস্বীকার করছেন দায়িত্বপ্রাপ্তরা । তা ছাড়াও বেশ কিছু জায়গায় ফর্ম 7 জমা দিতে গেলে দেখা মিলছে না কোনও আধিকারিকদের, এমনও অভিযোগ উঠেছে ।
বিজেপির পক্ষ থেকে ফর্ম 7 জমা দেওয়ার মেয়াদ আরও কিছুটা বাড়ানোর জন্য আবেদন জানানো হয়েছিল । তাদের দাবি, এখনও অনেকেই ফর্ম 7 জমা দিতে পারেননি । তাছাড়া ফর্ম জমা নেওয়ার ক্ষেত্রে শাসকদল অসহযোগিতা করছে । বেশ কয়েকজন ERO এটা নিতেও চাইছেন না বলে অভিযোগ ।
তৃণমূলের পাল্টা অভিযোগ
অন্যদিকে, শাসকদলের তরফে তৃণমূল সাংসদ পার্থ ভৌমিক বলেন, "ফর্ম সেভেন জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে বিজেপি আইন কানুন এবং নিয়ম কিছুই মানছে না । গত মঙ্গলবার বাঁকুড়াতে যে ঘটনা ঘটেছে তাতে বাংলা ও রাজনীতিতে গণতান্ত্রিক অধিকার খর্ব করার চেষ্টা হয়েছে । কারণ একটি গাড়িতে ফর্ম 7 ধরা পড়েছে । দু'জনের নামে এফআইআর দায়ের করা হয়েছে ।"
নিয়ম অনুযায়ী একজন ব্যক্তি 10 জনের ফর্ম জমা দিতে পারেন । সম্প্রতি দেখা গিয়েছিল যে, রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় একজন ব্যক্তি 10-এর বেশি ফর্ম জমা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন । এই বিষয়টি নির্বাচন কমিশনের আইন বহির্ভূত বলেও অভিযোগ করেছে তৃণমূল ।