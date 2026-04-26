ডায়মন্ডহারবারে বাইক বাহিনীর বিরুদ্ধে FIR, শেষ দফায় অশান্তি রুখতে 'জিরো টলারেন্স' কমিশনের

ডায়মন্ডহারবারে বাইক বাহিনীর বিরুদ্ধে FIR, শেষ দফায় অশান্তি রুখতে 'জিরো টলারেন্স' কমিশনের
ভাঙড়ে হিংসার ঘটনায় কলকাতার পুলিশ কমিশনারকে ভর্ৎসনা সিইও-র ৷ দ্বিতীয় দফায় শান্তিপূর্ণ নির্বাচনে সুরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করতে নির্দেশ ৷
Published : April 26, 2026 at 4:05 PM IST
কাকদ্বীপ ও কলকাতা, 26 এপ্রিল: নির্বাচন কমিশনের তরফে একটি সিসিটিভি ফুটেজ প্রকাশ করা হয়েছিল রবিবার সকালে ৷ যেখানে একদল বাইক বাহিনীকে দেখা যায় ৷ আর তাঁদের বলতে শোনা যাচ্ছে, 'ভয়ঙ্কর খেলব চার তারিখে, মনে থাকে যেন' ৷ অভিযোগ, এই ভিডিয়োটি কমিশনের কাছে এসেছে ডায়মন্ডহারবহার থেকে ৷ যেখানে তৃণমূলের বাইক বাহিনীর বিরুদ্ধে ভোটারদের ভয় দেখানোর অভিযোগ উঠেছিল ৷ সেই ভিডিয়ো প্রকাশ হওয়ার কয়েকঘণ্টার মধ্যে কমিশনের নির্দেশে অভিযুক্ত বাইক বাহিনীর বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করল ডায়মন্ডহারবার পুলিশ প্রশাসন ৷
সেই সঙ্গে জেলাপ্রশাসনকে নির্দেশ দেওয়া হল, দ্রুত ভোটারদের ভয় দেখানো বন্ধ করতে হবে ৷ দ্বিতীয় দফাতেও অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন করতে দক্ষিণ 24 পরগনা জেলা প্রশাসনকে আরও কঠোর হতে নির্দেশ দিয়েছে নির্বাচন কমিশন ৷ আর সেই সূত্রে রবিবার সকালেই দক্ষিণ 24 পরগনার কাকদ্বীপে বৈঠক সারলেন রাজ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়াল ৷
সেখানে ডায়মন্ডহারবারে বাইক বাহিনীর ভোটাদের ভয় দেখানোর বিষয়টি নিয়ে জেলা ও পুলিশ প্রশাসনকে কড়া পদক্ষেপ করতে নির্দেশ দেন সিইও ৷ বৈঠক থেকে তিনি স্পষ্ট বার্তা দেন, যে কোনও মূল্যে নির্বাচন হতে হবে শান্তিপূর্ণ এবং সেই কাজে সব রাজনৈতিক দলকেই এগিয়ে আসতে হবে ৷ মনোজ কুমার বলেন, "ভোট মানেই উৎসব ৷ সেই উৎসব যাতে নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়, তার জন্য আমরা বদ্ধপরিকর ৷"
উল্লেখ্য, কমিশনের তরফে বাইক বাহিনীর ভোটারদের ভয় দেখানোর ভিডিয়ো প্রকাশের কিছুক্ষণের মধ্যে সোশাল মিডিয়ায় একটি পোস্ট করেন সিআরপিএফ-এর ডিজি জিপি সিং ৷ সেখানে কেন্দ্রীয় বাহিনীর সাঁজোয়া গাড়ির একটি ভিডিয়ো পোস্ট করেন ডিজি ৷ সেখানে দেখা যাচ্ছে, একটি মাঠে সিআরপিএফ-এর সমরাস্ত্রে সজ্জিত অসংখ্য গাড়ি রাখা রয়েছে ৷
Our strength, nemesis of the miscreants. pic.twitter.com/JVc5iWWWRX— GP Singh (@gpsinghips) April 25, 2026
উল্লেখ্য, এই সাঁজোয়া গাড়িগুলি পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনে টহলদারির জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে ৷ ওয়াকিবহাল মহলের মতে, ভোটারদের ভয় দেখানোর ভিডিয়ো প্রকাশ হওয়ার পর, পালটা কেন্দ্রীয় বাহিনীর তরফে ভোটারদের আশ্বস্ত করতে এবং দুষ্কৃতীদের সতর্ক করতেই সিআরপিএফ-এর ডিজি জিপি সিং এই ভিডিয়ো পোস্ট করেছেন ৷
অন্যদিকে, কাকদ্বীপে বৈঠক শেষে হেলিকপ্টারে করে কলকাতায় পৌঁছান সিইও মনোজ কুমার আগরওয়াল ৷ দুপুরে আলিপুরের ধনধান্য অডিটোরিয়ামে বিশেষ নির্বাচনী বৈঠক করেন তিনি ৷ কলকাতার পুলিশ কমিশনার, ডিইও উত্তর কলকাতা , ডিইও দক্ষিণ কলকাতা এবং দক্ষিণ 24 পরগনার ডিইও উপস্থিত ছিলেন ৷ পাশাপাশি, কলকাতার পুলিশ পর্যবেক্ষক, জেলার ফোর্স সমন্বয়কারী এবং সমস্ত কেন্দ্রীয় বাহিনীর কমান্ডার ও কলকাতার সব রিটার্নিং অফিসার উপস্থিত ছিলেন ৷
জানা গিয়েছে, ধনধান্যের বৈঠকে কলকাতার পুলিশ কমিশনার অজয় কুমার নন্দকে সতর্ক করেছেন সিইও ৷ মূলত, ভাঙড়ে শনিবার রাতে আইএসএফ প্রার্থী নওশাদ সিদ্দিকীর উপর হওয়া হামলার অভিযোগের প্রেক্ষিতে আইনশৃঙ্খলা নিয়ে কমিশনারকে ভর্ৎসনা করেন তিনি ৷
পুলিশকর্তাদের কড়া হুঁশিয়ারি দেওয়ার হয়েছে, যে কোন জায়গায় বিস্ফোরক মজুত বা ভোটারদের ভয় দেখানোর অভিযোগ উঠলে, সংশ্লিষ্ট থানার ওসি বা আইসি-কে সরাসরি দায়ী করা হবে ৷ এমনকি আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় গাফিলতি হলে, তাঁদের নজিরবিহীন প্রশাসনিক পরিণতির মুখে পড়তে হবে বলেও হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে বলেই জানা গেছে ৷ এই পরিস্থিতিতে আগামী 24 ঘণ্টার মধ্যে সমস্ত বেআইনি অস্ত্র ও বিস্ফোরক উদ্ধার করতে সময়সীমা বেঁধে দিয়েছে নির্বাচন কমিশন ৷
ধনধান্যের বৈঠক শেষে কলকাতার কমিশনার অজয় কুমার নন্দ বলেন, "দ্বিতীয় দফার আগে ভোটের বিশেষ রণকৌশল, নির্বাচন পরিচালনা ও নিরাপত্তার ক্ষেত্রে একাধিক নতুন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে ৷ অতিরিক্ত 160টি বাইকে পেট্রোলিং করা হবে ৷ তিন থেকে চারটি মোটর সাইকেলে ছয় বা আট জন পুলিশ কর্মী থাকবেন ৷ কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরাও থাকবেন টহলে ৷ হাইরাইজ বিল্ডিং গুলিতেও চলবে কড়া নজরদারি ৷ কলকাতার বহুতল আবাসনগুলির জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে ৷ গেটের বাইরে পুলিশ পিকেট থাকবে ৷"
স্পর্শকাতর কেন্দ্রেগুলির অলিগলি ও বড় রাস্তায় অতিরিক্ত সিসিটিভি ক্যামেরা বসানোর কাজ দ্রুত শেষ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে কলকাতা ও দক্ষিণ 24 পরগনা জেলা প্রশাসনকে ৷ কোথায় কোথায় ক্যামেরা বসানো হবে, সেইসব বিষয়গুলি খতিয়ে দেখা হয়েছে এবং সেই সব রাস্তা চিহ্নিত করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে ৷ ইভিএম পরিবহণের সময় প্রতিটি গাড়িতে কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকা বাধ্যতামূলক করতে নির্দেশ দিয়েছে নির্বাচন কমিশন ৷
কমিশনার অজয় কুমার নন্দ জানিয়েছেন, সব সিভিল সেক্টর অফিসার, পুলিশ সেক্টর অফিসার, জেনারেল অবজার্ভার, পুলিশ অবজার্ভার, স্পেশাল অবজার্ভার, পুলিশের যত সিনিয়র আধিকারিকরা আছেন, সকলকে ভোটের বিষয়ে ব্রিফ করা হয়েছে ৷ বুথ অনুযায়ী যেসব ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান আছে, সেক্টর অনুযায়ী কতগুলি বুথ আছে, কতগুলি QRT আছে, কতগুলি HRFS বা হেভি রেডিয়ো ফ্লাই স্কোয়াড আছে, কতগুলি কন্ট্রোল রুম আছে, কী কী ব্যবস্থা করা হয়েছে, কমপ্লেইন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম কী আছে, সিএপিএফ-এর কী কী দায়িত্ব আছে, কোনও ঘটনা হলে কীভাবে রেসপন্স করতে হবে, সব বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে আলিপুরের বৈঠকে ৷ এমনকি সকলের ফোন নম্বর নেওয়া হয়েছে ৷
ইতিমধ্যে কমিশনের নির্দেশে রাজ্যের একাধিক জেলায় তল্লাশি অভিযান জোরদার করেছে পুলিশ প্রশাসন ৷ বিভিন্ন স্পর্শকাতর এলাকায় নাকা চেকিং, রাতভর টহলদারি, সন্দেহভাজনদের উপর নজরদারি এবং দুষ্কৃতীদের গোপন ডেরায় অভিযান শুরু হয়েছে বলে খবর ৷ কমিশনের এই কড়া বার্তার পর জেলা প্রশাসন ও পুলিশ মহলে তৎপরতা বেড়েছে ৷ ভোটের আগে যাতে কোনওভাবে সন্ত্রাস, ভয় দেখানো বা অশান্তির পরিবেশ তৈরি না-হয়, তা নিশ্চিত করতেই এই পদক্ষেপ বলে জানাচ্ছে কমিশন ৷
কলকাতার বৈঠকের পর সিইও মনোজ কুমার আগরওয়াল পূর্ব বর্ধমান জেলার কাটোয়া ও কালনা মহকুমায় যাবেন ৷ সেখানেও জেলার নির্বাচনী আধিকারিক এবং জেলা পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠক করবেন ৷ দ্বিতীয় দফার ভোটের প্রস্তুতি ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে বৈঠক করবেন তিনি ৷