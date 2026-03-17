ডিএম-কে গ্রেফতার করে বিতর্কে জড়ান, সেই জয়রামনকে উত্তরে গুরুদায়িত্ব কমিশনের

ডিএম-কে গ্রেফতার করে বিতর্কে জড়ান, সেই জয়রামনকে উত্তরে গুরুদায়িত্ব কমিশনের
কে জয়রামন-কে এডিজি (উত্তরবঙ্গ)-এর দায়িত্ব দিল নির্বাচন কমিশন৷
Published : March 17, 2026 at 7:20 PM IST
অয়ন নিয়োগী
কলকাতা, 17 মার্চ: বিধানসভা নির্বাচনের মডেল কোড অফ কন্ডাক্ট বা আদর্শ আচরণবিধি চালু হওয়ার কয়েকঘণ্টার মধ্য়েই রাজ্যের মুখ্যসচিব ও স্বরাষ্ট্রসচিবকে বদল করে দেয় নির্বাচন কমিশন৷ পরদিন, সোমবার রাজ্য ও কলকাতা পুলিশের শীর্ষস্তরে রদবদল করা হয় কমিশনের তরফে৷
মঙ্গলবারও রদবদলের ধারা অব্যাহত রেখেছে নির্বাচন কমিশন৷ এদিন রাজ্য পুলিশ ও বিভিন্ন পুলিশ কমিশনারেটের একাধিক পদে নতুন আধিকারিকদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে কমিশনের তরফে৷ এদিনের রদবদলের মধ্যে অন্যতম উল্লেখযোগ্য নাম কারলিয়াপ্পন জয়রামন (কে জয়রামন)৷ তাঁকে এডিজি (উত্তরবঙ্গ) পদ দেওয়া হয়েছে৷
ভোটের সময় উত্তরের আট জেলার আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব দেওয়া হল৷ কমিশনের এই সিদ্ধান্তকে তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে প্রশসানিক মহল৷ কারণ, প্রায় সাড়ে 12 বছর পর আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করার মতো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পেলেন তিনি৷ মাঝের এই সময়ে কখনও কম্পাসারি ওয়েটিং-এ থেকেছেন তিনি৷ আবার কখনও কম গুরুত্বপূর্ণ পদে কাজ করেছেন এই আইপিএস আধিকারিক৷
কাকতালীয়ভাবে কে জয়রামন শেষবার আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণের মতো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সামলেছেন এই উত্তরবঙ্গেই৷ 2013 সালে তিনি ছিলেন শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনার৷ ওই পদে থাকাকালীনই তাঁকে সরিয়ে দিয়ে কম্পালসারি ওয়েটিং পাঠিয়ে দেওয়া হয়৷
কী নিয়ে বিতর্কে জড়ান কে জয়রামন?
তাঁর আমলে শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বা এসজেডিএ-র দুর্নীতির মামলার তদন্ত করছিল শিলিগুড়ি কমিশনারেট৷ মাস চারেক তদন্ত চালানোর পর 2013 সালের 30 নভেম্বর কে জয়রামন গ্রেফতার করেন গোদালা কিরণ কুমারকে৷ যখন এসজেডিএ-তে দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে, সেই সময় সেখানে দায়িত্বে ছিলেন গোদালা কিরণ কুমার৷ আর যখন এই আইএএস আধিকারিককে গ্রেফতার করা হয়, তখন তিনি মালদার জেলাশাসক৷
একজন জেলাশাসক গ্রেফতারের পদ্ধতি নিয়েই বিতর্ক তৈরি হয়৷ প্রশ্ন ওঠে, এভাবে কি একজন জেলাশাসককে গ্রেফতার করা যায়? তৎকালীন মুখ্যসচিব সাংবাদিক বৈঠক করে জানান, কোনও জেলাশাসককে গ্রেফতার করতে গেলে নির্দিষ্ট প্রোটোকল মেনে একাধিক স্তরের অনুমতি নেওয়া বাধ্যতামূলক। উল্লেখ্য়, একজন জেলাশাসক (আইএএস অফিসার)-কে গ্রেফতার করতে গেলে সাধারণত কেন্দ্র বা রাজ্যের উচ্চপর্যায়ের অনুমতি প্রয়োজন হয়।
অভিযোগ, এই ধরনের কোনও অনুমতি না নিয়েই কে জয়রামন গ্রেফতার করেছিলেন কিরণ কুমার গোদালাকে৷ ওই ঘটনা মূলত প্রশাসনিক প্রোটোকল বনাম পুলিশি পদক্ষেপ — এই দ্বন্দ্বকে সামনে নিয়ে এসেছিল। একজন আইএএস আধিকারিককে গ্রেফতার করার মতো সংবেদনশীল পদক্ষেপ কীভাবে করা উচিত, সেই প্রশ্নে তখন ব্যাপক আলোচনা শুরু হয়েছিল।
এই ঘটনার পরই জয়রামনকে কম্পালসারি ওয়েটিংয়ে পাঠানো হয়৷ পরে অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে পাঠানো হয়েছিল বলে জানা যায়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তিনি আবার প্রশাসনে নিজের অবস্থান শক্ত করেন। পরবর্তীতে তিনি পদোন্নতি পেয়ে রাজ্য পুলিশের উচ্চপদে (এডিজি) পৌঁছান।
তবে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি সামলানোর মতো গুরুত্বপূর্ণ পদে তিনি ছিলেন না৷ ফলে প্রায় এক যুগ পর আবার বড় দায়িত্বে কে জয়রামন৷ তাও আবার ভোটের সময়৷ এখন দেখার তিনি উত্তরবঙ্গের নির্বাচনী-পর্বে কীভাবে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন!