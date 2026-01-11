ETV Bharat / state

কড়া নজর SIR প্রক্রিয়ায়, বাংলায় আরও 4 স্পেশাল রোল অবজার্ভার নিয়োগ কমিশনের

SIR-এর কাজের উপর নজর রাখতে কেন্দ্রের চার সিনিয়র আইএএস আধিকারিকদের স্পেশাল রোল অবজার্ভার হিসেবে নিযুক্ত করেছে নির্বাচন কমিশন ।

SIR in West Bengal
স্পেশাল রোল অবজার্ভার নিয়োগ কমিশনের (ফাইল ছবি)
কলকাতা, 11 জানুয়ারি: রাজ্যে SIR শুনানির আবহে আরও চার বিশেষ রোল অবজার্ভার (এসআরও) নিয়োগ করল নির্বাচন কমিশন ৷ জানা গিয়েছে, মূলত রাজ্যে SIR-এর কাজের তদারকি করতেই নিযুক্ত করা হয়েছে স্পেশাল রোল অবজার্ভারদের ।

বাংলায় ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনের (SIR) কাজের অগ্রগতির উপর নিবিড়ভাবে নজর রাখতে চারজন সিনিয়র আইএএস আধিকারিকদের স্পেশাল রোল অবজার্ভার হিসেবে নিযুক্ত করল নির্বাচন কমিশন । নয়া চার স্পেশাল রোল অবজার্ভার হলেন বিকাশ সিং, সন্দীপ রেওয়াজি রাঠৌর, রতন বিশ্বাস ও ডক্টর শৈলেশ । এর আগে অবসরপ্রাপ্ত আইএএস আধিকারিক সুব্রত গুপ্তকে এই রাজ্যের স্পেশাল রোল অবজার্ভারের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে । এবার কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রক থেকে ওই চার আধিকারিকদের বাংলায় এসআইআর-এর দায়িত্ব দেওয়া হল ।

এর মধ্যে ডক্টর শৈলেশ ন্যাশনাল হেল্থ অথরিটির ডেপুটি সেক্রেটারি, রতন বিশ্বাস ত্রিপুরা সরকারের সেনসাস অপারেশনের ডিরেক্টর, ক্রীড়া মন্ত্রকের ডিরেক্টর পদে রয়েছেন সন্দীপ রেওয়াজি রাঠৌর এবং এমপাওয়ারমেন্ট পারসেন্স উইথ ডিসেবিলিটির ডিরেক্টর পদে রয়েছেন বিকাশ সিং । সুব্রত গুপ্তের মতো এই চারজনও কলকাতার মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরেই এখন থেকে বসবেন । তবে প্রয়োজন মতো বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শনেও যাবেন । এছাড়াও SIR-এর সার্বিক কাজ, শুনানির কাজ এবং চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ হওয়ার সমস্ত কাজের দিকেই নজর থাকবে এই স্পেশাল রোল অবজার্ভারদের ।

এই বিষয়ে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরের এক কর্তা বলেন, "SRO-রা সংশোধন ও যাচাইয়ের প্রক্রিয়া নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করবেন ৷ কমিশনের বিধিবদ্ধ নির্দেশাবলী কঠোরভাবে মেনে চলা হচ্ছে কি না, তাও নিশ্চিত করবেন । ভোটার তালিকা সংক্রান্ত নির্দেশাবলীর স্বচ্ছতা, নির্ভুলতা এবং বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার জন্য এসআরওদের নিয়োগ করা হয়েছে । তাঁরা গ্রাউন্ড লেভেল পর্যায়ে প্রক্রিয়াটি পর্যালোচনা করবেন ৷ যে কোনও বিচ্যুতি হলে সেক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করবেন ৷"

অন্যদিকে, মাইক্রো অবজার্ভারদের উদ্দেশ্যে কড়া বার্তা দিয়েছেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক । শুনানি পর্বে বিভিন্ন সময় দেখা গিয়েছে যে, বুথ লেভেল অফিসার বা BLO, AERO ও ERO-দের গাফিলতি এবং একাধিক ভুলত্রুটি হচ্ছে ৷ এমনকী লজিক্যাল ডেস্ক্রিপেন্সির সংখ্যাও বাড়ছে । কমিশন চিঠিতে স্পষ্ট করে বলেছে যে, শুনানি পর্বে বিভিন্ন কেন্দ্রে নির্বাচন কমিশনের দল গিয়ে দেখেছে যে মাইক্রো অবজার্ভাররা তাঁদের দায়িত্ব ঠিকঠাক পালন করছেন না ।

অভিযোগ এসেছে, যে সব ভোটাররা শুনানিতে আসছেন তাঁদের স্বাক্ষরও যাচাই করা হচ্ছে না । তাই কমিশন এদিন মাইক্রো অবজার্ভারদের উদ্দেশে স্পষ্ট নির্দেশ দিয়ে জানিয়েছে, SIR-এর কাজ অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে করতে হবে । কোনও ধরনের গাফিলতি বা দায়িত্বে অবহেলা ধরা পড়লে আইনানুগ পদক্ষেপ করা হবে বলেও জানিয়েছে কমিশন ।

