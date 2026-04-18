উত্তরবঙ্গে শান্তিপূর্ণ ভোটে চ্যালেঞ্জ পশুর আক্রমণ, মোকাবিলায় ময়দানে নামছে কুনকি হাতি

উত্তরবঙ্গে শান্তিপূর্ণ ভোটে চ্যালেঞ্জ পশুর আক্রমণ, মোকাবিলায় ময়দানে নামছে কুনকি হাতি
আপদকালীন পরিস্থিতিতে কেন্দ্রে ভোটকর্মীদের পৌঁছে দিতে বা উদ্ধার করতে কুনকি হাতিদের ব্যবহার করতে পারে নির্বাচন কমিশন । অভিজিৎ বোসের প্রতিবেদন৷
Published : April 18, 2026 at 9:45 PM IST
জলপাইগুড়ি, 18 এপ্রিল: পশ্চিমবঙ্গের ভোটে হিংসাই যেন এখন দস্তুর হয়ে উঠেছে ৷ শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখতে বিপুল সংখ্যক কেন্দ্রীয় বাহিনী থেকে পুলিশ মোতায়েন করার দৃশ্য এ রাজ্যে বিরল নয় ৷ অথচ এই বাংলায় এমন কিছু বুথ আছে যেখানে কেন্দ্রীয় বাহিনী বা স্থানীয় পুলিশও প্রায় অসহায় ৷ এখানে রাজনৈতিক দলের সন্ত্রাস নয়, মাথাব্যাথার কারণ অন্য ৷ এখানে আক্রমণ আসে মানুষের কাছ থেকে নয়, বরং পশুদের কাছ থেকে ।
উত্তরবঙ্গের চা বাগানগুলিতে সারা বছরই হাতি ও চিতাবাঘের আক্রমণ একটি সাধারণ ঘটনা এবং নির্বাচনের মরশুমও তার ব্যতিক্রম নয় । জাতীয় উদ্যান ও অভয়ারণ্যগুলোর পাশে থাকা ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে বা লোকালয়ে যেকোনও সময় বন্যপ্রাণীর আক্রমণ ঘটতে পারে ৷ সেই কারণে নির্বাচন কমিশন এবার কোমর বেঁধে নেমেছে ৷ জঙ্গল ও চা বাগান সংলগ্ন এলাকায় নিরাপত্তা জোরদার করতে বন দফতরের সাহায্য নিচ্ছে । ভোটগ্রহণের সময় যেকোনও পশুর আক্রমণ মোকাবিলার জন্য উত্তরবঙ্গের বেশ কয়েকটি বুথের চারপাশে এবং সেই বুথগুলিতে যাওয়ার পথে প্রশিক্ষিত কুনকি হাতিদের ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে নির্বাচন কমিশন ।
ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের আশেপাশে যাতে বুনো হাতির দল না আসতে পারে বা ভোটদানে সমস্যা না হয় সেই কারণেই বনকর্মীদের পাশাপাশি কুনকি হাতিদের ব্যবহার করা হবে । বুনো হাতির অবস্থান বুঝে কুনকি হাতিদের তৈরি রাখা হবে । জঙ্গল সংলগ্ন এলাকায় যে সমস্ত ভোটগ্রহণ কেন্দ্র রয়েছে, সেই ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের ভোটকর্মীদের নিরাপত্তা ও ভোটারদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে কুনকি হাতি দিয়ে পেট্রোলিং করানো হবে । পর্যাপ্ত বনকর্মীরা থাকবেন । আপদকালীন পরিস্থিতিতে কেন্দ্রে ভোটকর্মীদের পৌঁছে দিতে বা উদ্ধার করতে কুনকি হাতিদের ব্যবহার করা হতে পারে বলে জানা গিয়েছে ।
জলদাপাড়ার ডিএফও পারভিন কাশোয়ান বলেন, "জলদাপাড়া বনবিভাগ জংঙ্গল সংলগ্ন গ্রামগুলিতে থাকা ভোটকেন্দ্রের নকশা তৈরি করেছে । জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের অন্তর্গত জঙ্গলের মধ্যে থাকা গ্রামগুলির ভিতরে 6টি বুথ রয়েছে ৷ যেগুলিতে বিশেষ নিরাপত্তা দেওয়া হবে । এছাড়া বনাঞ্চল সংলগ্ন গ্রামগুলিতে আরও প্রায় 124টি বুথ রয়েছে । সমস্ত তথ্য নির্বাচন কমিশনকে জানানো হয়েছে ।"
তিনি আরও বলেন, "জঙ্গল অধ্যুষিত গ্রামগুলিতে যে বুথগুলি রয়েছে, সেখানে আমরা ভোটগ্রহণকারী দলগুলিকে নিরাপত্তা দেব । অন্যান্য স্থানে নোডাল অফিসারদের বিবরণ দেওয়া হয়েছে এবং তাঁরা ভোটকেন্দ্রগুলি পরিদর্শন করে সেখানকার সমস্ত কর্মকর্তাদের সঙ্গে দেখা করবেন । শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন পরিচালনা করার জন্য নাগরিক এবং ভোটগ্রহণকারী দলগুলিকে সব ধরনের সাহায্য আমরা করব । কন্ট্রোল রুম যথারীতি সক্রিয় থাকবে এবং যোগাযোগের নম্বরগুলি সকলের সঙ্গে শেয়ার করা হয়েছে । মানুষ-পশুর সংঘাতের ক্ষেত্রে যেকোনও পরিস্থিতিতে কন্ট্রোল রুমে যোগাযোগ করা যাবে । যেকোনও ধরনের জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য মাদারিহাটে একটি কুইক রেসপন্স টিম (QRT) 24 ঘণ্টা প্রস্তুত থাকবে ।"
আলিপুরদুয়ার জেলার জেলা নির্বাচনী আধিকারিক তথা জেলাশাসক ময়ূরী বসু বলেন, "বনবিভাগের সঙ্গে কথা বলে কুনকি হাতিদের তৈরি রাখব । আমাদের জেলায় বুনো হাতির আক্রমণের একটা প্রবণতা আছে । তাই আমরা কোনোভাবে ভোট কর্মীদের নিরাপত্তায় খামতি রাখতে রাজি না । কারণ, হাতির করিডোরে যদি বুনো হাতি চলে আসে সেই সময় ভোটকর্মীদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে কুনকি হাতিদের দিয়ে পেট্রোলিং করানো হোক । জঙ্গল সংলগ্ন এলাকায় ভোটগ্রহণ কেন্দ্র রয়েছে । হাতি যখন তখন বের হয় । ফলে আমরা চিন্তিত রয়েছি ।"
জলপাইগুড়ি জেলার গরুমারা জাতীয় উদ্যানে 26টি কুনকি হাতি আছে । আলিপুরদুয়ার জেলার জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানে রয়েছে 85টি কুনকি হাতি ৷ আলিপুরদুয়ারের বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের রয়েছে 4টি কুনকি হাতি ।
উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার জেলার বেশ কয়েকটি জাতীয় উদ্যান ও অভয়ারণ্য রয়েছে । জলপাইগুড়ি জেলায় গরুমারা জাতীয় উদ্যান, চাপড়ামারি অভয়ারণ্য রয়েছে । পাশাপাশি কালিম্পং জেলায় নেওড়াভ্যালি জাতীয় উদ্যান, আলিপুরদুয়ার জেলায় জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান, বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের জঙ্গল রয়েছে । এখানে প্রায়শই হাতি হানা বা অন্যান্য বন্যপ্রাণীর আক্রমণ ঘটেই থাকে । জলপাইগুড়ি জেলার বিশেষ করে গাজোলডোবা, রাজগঞ্জ, মালবাজার বানারহাট,নাগরাকাটা, ক্রান্তির কাঠামবাড়ি, বানারহাটের মরাঘাটে হাতির আক্রমণ বেশি । কখনও ফসল নষ্ট কখনওবা বন্যপ্রাণীর আক্রমণে প্রাণহানিও হচ্ছে । সেই কারণে ভোটের সময় কড়া নিরাপত্তার দাবি জানিয়ে আসছে শাসক-বিরোধী শিবির থেকে স্থানীয় বাসিন্দারা ৷
জঙ্গল সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দা জগন্নাথ ওরাওঁ বলেন, "হাতির হানার আক্রমণ হয়েই থাকে । আমরা নিরাপত্তা চাই । আমরা হাতির জন্য ফসল বাঁচাতে পারি না । যখন তখন হাতি বেরিয়ে আসে । জঙ্গলের পাশে সোলার ফেন্সিং হলে ভালো হত । তাহলে হাতি বাইরে বের হতে পারত না । ভোট সামনে চিন্তাই থাকি আমরা কখন হাতি বেরিয়ে আসে । আমরা আরও বন দফতরের সহযোগিতা চাই ।"
আলিপুরদুয়ার জেলার তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি তথা তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভার সাংসদ প্রকাশ চিক বরাইক বলেন, "আমরা পাহাড় ও জঙ্গল সংলগ্ন এলাকায় বসবাস করি । হাতির বা অন্য বন্যপ্রাণীর আক্রমণ হয়েই থাকে । যেহেতু এখন নির্বাচন আচরণবিধি চলছে তাই আমরা চাইব যাতে নির্বাচন কমিশন যাতে বন্যপ্রাণীর আক্রমণের বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখে । কদিন আগেই পর্যবেক্ষকরা যে বাংলোতে ছিলেন সেই বাংলোতেই হাতি আক্রমণ চালিয়েছে ।"
জলপাইগুড়ি জেলা নির্বাচনী আধিকারিক তথা জেলাশাসক সন্দীপকুমার ঘোষ বলেন, "আমাদের জেলার বেশ কিছু বিধানসভা এলাকায় জঙ্গল সংলগ্ন ভোটগ্রহণ কেন্দ্র রয়েছে । আমরা বন দফতরকে নিরাপত্তার বিষয়ে সজাগ থাকতে বলেছি । কোনও ভাবেই যাতে বন্যপ্রাণীর আক্রমণ ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে না ঘটে সেই দিক নজরে রাখতে বলা হয়েছে । ভোটকর্মী ও ভোটারদের নিরাপত্তা জন্য বন দফতরকে পদক্ষেপ করতে বলা হয়েছে । পাশাপাশি প্রয়োজনে কুনকি হাতিদেরও কাজে লাগানোর জন্য বন দফতরকে বলা হয়েছে ।"
এদিকে কুমারগ্রাম বিধানসভা বিজেপি প্রার্থী মনোজকুমার ওরাওঁ বলেন, "বন্যপ্রাণী আক্রমণ হতেই থাকে । প্রাণহানিও ঘটে । মানুষ ভয়ে থাকেন । বন দফতরে যা কর্মী আছে তাতে তারা কিছুই করতে পারে না । আমরা নির্বাচন কমিশনকে প্রস্তাব দেব যাতে কুনকি হাতিকে নিরাপত্তার কারণে ব্যবহার করা হয় । ভোটের জন্য যাতে রাস্তার পুলিশ বা বনকর্মীরা থাকে ৷ ভোটের দিন যাতে পেট্রোলিং টিম থাকে । বেশ কয়েকটি বিধানসভা জঙ্গল সংলগ্ন এলাকায় রয়েছে । আমরা বন দফতরের সঙ্গে আলোচনা করেছি । বন দফতরের টিম রয়েছে । বন দফতরের টিম তৈরি আছে । তারা ভোটে সব ধরনের সহযোগিতা করতে প্রস্তুত রয়েছে ।"