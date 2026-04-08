বিধানসভা ভোটে পোস্টাল ব্যালটের ক্ষেত্রে আরও কড়াকড়ি কমিশনের
পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোট প্রক্রিয়ায় নজরদারি বাড়াতে প্রতিটি বুথে মাইক্রো অবজারভার নিয়োগ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে ৷
Published : April 8, 2026 at 4:25 PM IST
কলকাতা, 8 এপ্রিল: আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন ৷ বুথে গিয়ে ভোটদানের পাশাপাশি এবার পোস্টাল ব্যালটে ভোট দেওয়ার প্রক্রিয়াকেও আরও সুরক্ষিত এবং স্বচ্ছ করার উপর জোর দিল জাতীয় নির্বাচন কমিশন । এই নিয়ে একটি নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে ।
কমিশনের ওই নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, ব্যালটে ভোট দেওয়ার জন্য ফ্যাসিলিটেশন সেন্টার এফসি এবং পোস্টাল ভোটিং সেন্টারে (পিভিসি) ভোটগ্রহণের ক্ষেত্রে নজরদারি ও নিরাপত্তা জোরদার করতে হবে । কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী, নির্বাচনী দায়িত্বে থাকা কর্মী যাঁরা ভোটারও বটে তাঁদের নির্দিষ্ট ফ্যাসিলিটেশন সেন্টারেই পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোট দিতে হবে । পাশাপাশি যারা জরুরি পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত, কেন্দ্রে গিয়ে ভোট দিতে পারবেন না, তাঁদের পিভিসি-তে ভোট দিতে হবে ।
এই প্রক্রিয়ায় নজরদারি বাড়াতে প্রতিটি বুথে মাইক্রো অবজারভার নিয়োগ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে । নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, অন্তত গ্রুপ 'বি' পর্যায়ের একজন আধিকারিককে প্রতিটি বুথে মাইক্রো অবজারভার হিসেবে রাখতে হবে । এছাড়া জেনারেল পুলিশ বা এক্সপেন্ডিচার অবজারভারদেরকেও দিনে অন্তত তিনবার করে এই কেন্দ্রগুলি পরিদর্শন করতে হবে । ভোটগ্রহণ ও খাম সিল করার প্রক্রিয়া ঠিকমতো হচ্ছে কি না, তা নিশ্চিত করতে হবে এবং কোনও গরমিল হলে তা দ্রুত রিপোর্ট করতে হবে । জেলার সিনিয়র জেনারেল অবজারভার একটি নির্দিষ্ট ডেপ্লয়মেন্ট প্ল্যান তৈরি করবেন এবং তাঁরা তা জেলা নির্বাচন আধিকারিক বা DEO ও রিটার্নিং অফিসারদের সেই প্ল্যান পাঠিয়ে রাখবেন ।
ভোটদান কেন্দ্রে মোবাইল জমা দেওয়ার নিয়ম সঠিকভাবে পালন করা হচ্ছে কি না সেটা পর্যবেক্ষকরা নিশ্চিত করবেন । প্রতিটি ফ্যাসিলিটেশন ও পোস্টাল ভোটিং সেন্টারের প্রবেশপথে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করতে হবে । শুধুমাত্র অনুমোদিত ব্যক্তিদেরই প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হবে । এছাড়াও প্রতিটি বুথে সিসিটিভি ক্যামেরা বসিয়ে পুরো ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া রেকর্ড করার নির্দেশ দিয়েছে কমিশন । জেলা নির্বাচনী আধিকারিকদের সেই ফুটেজ পর্যবেক্ষণ করতে হবে এবং কোনও অনিয়ম ধরা পড়লে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে । সেই রেকর্ড সংরক্ষণ করার কথাও বলা হয়েছে ।
নির্দেশিকায় আরও জানানো হয়েছে, প্রতিদিন ভোটগ্রহণ শেষে সংশ্লিষ্ট নথি ও সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখবেন জেনারেল অবজারভার ও রিটার্নিং অফিসার । সব সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের এই নির্দেশ কঠোরভাবে মেনে চলার নির্দেশ দিয়েছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন ।