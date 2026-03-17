মালদার 50 শতাংশেরও বেশি বুথ সংবেদনশীল, অবাধ নির্বাচন করার চ্যালেঞ্জ কমিশনের
জেলার প্রায় 1700 বুথকে সংবেদনশীল বলে চিহ্নিত করা হয়েছে ৷ এই নিয়েই চিন্তিত নির্বাচন কমিশন ৷
Published : March 17, 2026 at 5:17 PM IST
মালদা, 17 মার্চ: নির্বাচন ঘোষণা হয়ে গিয়েছে ৷ রাজনৈতিক দলগুলিও নিজেদের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করতে শুরু করেছে ৷ সোমবারই সিপিআইএম, এসইউসিআই তাদের তালিকা প্রকাশ করেছে ৷ বিজেপিও তাদের আংশিক তালিকা প্রকাশ করেছে ৷ আর মঙ্গলবার প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করল তৃণমূল ৷ প্রতিটি রাজনৈতিক দল ঝাঁপ দিয়েছে নির্বাচনী প্রচারে ৷ নির্বাচনের নিয়ে তৎপরতা প্রশাসনেও ৷ সকাল থেকে রাত পর্যন্ত চলছে নির্বাচনের কাজ ৷ কীভাবে জেলায় শান্তিপূর্ণ নির্বাচন করা যাবে তা নিয়ে দফায় দফায় আলোচনা চালাচ্ছেন প্রশাসনের শীর্ষকর্তারা ৷ এবার রাজ্যে শান্তিপূর্ণ নির্বাচন করতে বদ্ধপরিকর নির্বাচন কমিশন ৷ আর প্রশাসনের কর্তা-কর্মীরাও এখন কমিশনেরই অঙ্গ ৷
জেলায় এবার কতটা শান্তিতে হতে পারে বিধানসভা নির্বাচন ? বিধানসভা নির্বাচনের ইতিহাসে এই জেলায় বড়সড় কোনও গণ্ডগোলের ইতিহাস নেই ৷ তবে পঞ্চায়েত নির্বাচনে সেই ছবি দেখা গিয়েছে ৷ তা থেকেই সতর্ক প্রশাসন এবার এই জেলায় 50 শতাংশেরও বেশি বুথকে সংবেদনশীল তকমা দিয়েছে ৷
জেলা নির্বাচনী আধিকারিক তথা জেলাশাসক প্রীতি গোয়েল জানিয়েছেন, "এবার প্রথম দফাতেই মালদা জেলায় নির্বাচন হচ্ছে ৷ মোট 3106টি বুথে ভোটাররা নিজেদের রায় দেবেন ৷ এখনও পর্যন্ত জেলায় 21 লাখ 58 হাজার 76 জন ভোটার রয়েছেন ৷ তবে এসআইআর প্রক্রিয়া এখনও চলছে ৷ বিচার বিভাগের সাপ্লিমেন্টারি লিস্ট প্রকাশিত হলে ভোটারের সংখ্যা আরও বাড়বে ৷"
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক জেলা প্রশাসনের এক কর্তা জানান, "এবার জেলার প্রায় 1700 বুথকে সংবেদনশীল বলে চিহ্নিত করা হয়েছে ৷ এনিয়েই আমাদের মাথাব্যথা ৷ এই বুথগুলিতে কীভাবে শান্তিপূর্ণ নির্বাচন করা যায়, তা নিয়ে প্রতিদিনই আলোচনা চলছে ৷ বুথগুলিতে কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়োগ নিয়েও পরিকল্পনা করা হচ্ছে ৷ এখন থেকেই তিনটি করে ফ্লাইং স্কোয়াড প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্র এলাকায় নজরদারি চালাচ্ছে ৷"
তৃণমূলের জেলা সভাপতি আবদুর রহিম বকসি বলছেন, "প্রশাসনের উপর আমাদের পুরো ভরসা রয়েছে ৷ তারা শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের জন্য যথাযথ পদক্ষেপ করবে বলে আশা রাখি ৷ কোন কোন বুথকে সংবেদনশীল হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে তার তালিকা এখনও আমাদের জানা নেই ৷ আমরা চাই সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচন ৷"
বিজেপির দক্ষিণ মালদা সাংগঠনিক জেলার সভাপতি অজয় গঙ্গোপাধ্যায়ের বক্তব্য, "কমিশন এবার গোটা রাজ্যে অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের কথা জানিয়েছে ৷ একাধিক পদক্ষেপও করা হচ্ছে ৷ আমরা আশা রাখি, রাজ্যে এবার অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন হবে ৷ প্রত্যেক বৈধ ভোটার নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন ৷"