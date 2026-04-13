ভোটে অশান্তি ঠেকাতে কমিশনের বড় পদক্ষেপ ! পুলিশ অবজারভারের দায়িত্বে ভিনরাজ্যের আইপিএস

ভোটে অশান্তি ঠেকাতে কমিশনের বড় পদক্ষেপ ! পুলিশ অবজারভারের দায়িত্বে ভিনরাজ্যের আইপিএস
সূত্রের খবর, কলকাতায় মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর থেকেই দায়িত্ব পালন করবেন সর্বনা বিবেক । আইনশৃঙ্খলা রক্ষার কাজ তদারকির পাশাপাশি তিনি সরাসরি কমিশনে রিপোর্ট পাঠাবেন ।
Published : April 13, 2026 at 12:26 PM IST
কলকাতা, 13 এপ্রিল: বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজ্যে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিশ্চিত করতে বড় পদক্ষেপ নিল নির্বাচন কমিশন । ভোট প্রক্রিয়াকে অবাধ ও সুষ্ঠু রাখতে এবার বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে পুলিশি নজরদারিতে । সেই লক্ষ্যেই আইপিএস অফিসার সর্বনা বিবেক এম-কে পুলিশ অবজারভার হিসেবে নিয়োগ করা হল ।
কমিশনের তরফে জারি হওয়া নির্দেশিকায় স্পষ্ট বলা হয়েছে, নির্বাচনের আগে, চলাকালীন এবং ভোট পরবর্তী পরিস্থিতিতে রাজ্যের সার্বিক আইনশৃঙ্খলার উপর নজরদারি চালাবেন এই পুলিশ অবজারভার । ভারতের সংবিধানের 324 অনুচ্ছেদ এবং রিপ্রেজেন্টেশন অফ দ্য পিপল অ্যাক্ট অনুযায়ী এই নিয়োগ করা হয়েছে । সূত্রের খবর, কলকাতায় মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর থেকেই তিনি দায়িত্ব পালন করবেন ।
কমিশন সূত্রের খবর, আইপিএস অফিসার সর্বনা বিবেক এম-কে ওড়িশা ক্যাডারের আইপিএস অফিসার । নির্বাচনী আইনশৃঙ্খলা রক্ষার কাজ তদারকি করা এবং এই সংক্রান্ত যাবতীয় রিপোর্ট তিনি সরাসরি কমিশনে পাঠাবেন ।
এবারের নির্বাচনে নজিরবিহীন প্রস্তুতি নিয়েছে কমিশন । 23 ও 29 এপ্রিল- দু'দফায় ভোট হবে রাজ্যের 294টি বিধানসভা কেন্দ্রে । প্রতিটি কেন্দ্রে একজন করে জেনারেল অবজারভার নিয়োগ করা হয়েছে ।
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, এ বার প্রথমবারের মতো গঠন করা হয়েছে 'অবজারভার সেল'। যার কাজ হবে গোটা নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় নিবিড় নজরদারি চালানো এবং যেকোনও অনিয়ম দ্রুত চিহ্নিত করা । বিহার, গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র ও কর্নাটকের মতো বিভিন্ন রাজ্য থেকে অধিকাংশ অবজারভার আনা হয়েছে, যাতে নিরপেক্ষতা বজায় থাকে ।
নির্বাচনকে ঘিরে কড়া বার্তা দিয়েছেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল । তাঁর সাফ কথা, নির্বাচনী কাজে ইচ্ছাকৃত গাফিলতি বা অনিয়ম প্রমাণিত হলে সংবিধানের 311 ধারা প্রয়োগ করা হতে পারে । বুথের নিরাপত্তার সম্পূর্ণ দায়িত্ব থাকবে কেন্দ্রীয় বাহিনীর উপর, তবে বুথের ভিতরের শৃঙ্খলা রক্ষার মূল দ্বায়িত্ব থাকবে ভোটকর্মীদের ওপরেই ।
ছাপ্পা ভোট বা ইভিএম কারচুপির মতো অভিযোগ উঠলে সঙ্গে সঙ্গে সেক্টর অফিসারকে জানাতে হবে বলে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । এমনকি ভোটকর্মীদের উপস্থিতির প্রমাণ হিসেবে বুথে তাঁদের ছবি তোলার ব্যবস্থাও রাখা হচ্ছে ।
এছাড়াও নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে জারি করা হয়েছে একাধিক নির্দেশিকা, যার মধ্যে রয়েছে মডেল কোড অফ কনডাক্ট বা আচরণবিধির কড়া প্রয়োগ । সব রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীদের সমান সুযোগ দেওয়া, প্রশাসনের নিরপেক্ষ ভূমিকা নিশ্চিত করা এবং সরকারি ক্ষমতার অপব্যবহার রুখতে বিশেষ নজর রাখতে বলা হয়েছে ।
সব মিলিয়ে, এবারের বিধানসভা নির্বাচনকে ঘিরে কমিশনের প্রস্তুতি স্পষ্ট বার্তা দিচ্ছে, কোনওরকম অনিয়ম বা বিশৃঙ্খলা বরদাস্ত করা হবে না ৷
