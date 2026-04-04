খণ্ডঘোষের বিডিও জ্যোৎস্না খাতুনকে সাসপেন্ড করল নির্বাচন কমিশন
নির্বাচন কমিশনের স্পষ্ট বার্তা, ভোট পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত সব আধিকারিকদের নিরপেক্ষ থাকতে হবে। প্রশাসনের নিরপেক্ষতা বজায় রাখা নির্বাচনী প্রক্রিয়ার অন্যতম প্রধান শর্ত।
Published : April 4, 2026 at 11:56 AM IST
কলকাতা, 4 এপ্রিল: নির্বাচনী আচরণবিধি ভাঙার অভিযোগে ফের প্রশাসনিক আধিকারিকের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নির্বাচন কমিশনের। এবার পূর্ব বর্ধমানের খণ্ডঘোষ বিধানসভা কেন্দ্রের জয়েন্ট বিডিও তথা সহকারী রিটার্নিং অফিসার জ্যোৎস্না খাতুনকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। পাশাপাশি তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত শুরু করারও নির্দেশ দিয়েছে কমিশন।
কমিশন সূত্রে খবর, জ্যোৎস্না খাতুনের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি প্রকাশ্যে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের হয়ে প্রচার করেছিলেন। নির্বাচনের মতো সময়ে প্রশাসনিক পদে থেকে এই ধরনের রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্বকে গুরুতর অপরাধ হিসেবেই দেখেছে কমিশন। অভিযোগের প্রাথমিক তদন্তে সেই অভিযোগের সত্যতা মিলেছে বলেও জানিয়েছে কমিশন ৷ আর তারপরই দ্রুত তাঁর বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।
নির্বাচন কমিশনের স্পষ্ট বার্তা, ভোট পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত সমস্ত আধিকারিকদের নিরপেক্ষ থাকতে হবে। তাঁরা কোনও পক্ষপাতদুষ্ট আচরণ করতে পারবেন না প্রশাসনের নিরপেক্ষতা বজায় রাখা নির্বাচনী প্রক্রিয়ার অন্যতম প্রধান শর্ত। একের পর এক প্রশাসনিক আধিকারিকদের সরিয়ে এবং বরখাস্ত করে কার্যত সেই বার্তাই ফের একবার মনে করিয়ে দিতে চাইছে কমিশন ৷
প্রসঙ্গত এর আগে, বিভিন্ন জেলায় কর্মরত মোট 83 জন ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসার (BDO) এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার (ARO) বদলি করেছিল নির্বাচন কমিশন ৷ সুত্রের খবর, রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ আগরওয়ালের পাঠানো প্রস্তাবের ভিত্তিতে এই বদলির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল ৷ নির্দেশিকায় স্পষ্ট জানানো হয়েছিল, একটি নির্দিষ্ট ক্রমিক নম্বরের আধিকারিকদের বাদ দিয়ে বাকি 83 জন আধিকারিকের বদলির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷
নজিরবিহীনভাবে সব মিলিয়ে মোট 83 জনের বদলির নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল সেবার ৷ কোচবিহার থেকে শুরু করে জলপাইগুড়ি, মালদা, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, উত্তর ও দক্ষিণ 24 পরগনা, হাওড়া, হুগলি, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বীরভূম- প্রায় সব জেলাতে এই রদবদল কার্যকর করা হয় ৷ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ব্লকে নতুন করে দায়িত্ব দেওয়া হয় আধিকারিকদের ৷
নির্বাচন কমিশনের নিয়ম অনুযায়ী দীর্ঘদিন একই জায়গায় কর্মরত প্রশাসনিক আধিকারিকদের বদলি করা হয়, যাতে ভোট প্রক্রিয়ায় কোনও প্রভাব না-পড়ে ৷ অর্থাৎ প্রশাসনিক নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে এমনটা করা হয় থাকে বলে দাবি কমিশনের ৷ সেই প্রেক্ষিতে এই পদক্ষেপ যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে ৷ নির্বাচনের আগে এই ধরনের বদলি স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করতে সাহায্য করে ৷