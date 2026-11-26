শুক্রে ফের প্রতীক-শুনানি, তৃণমূলের দুই যুযুধান গোষ্ঠীকে ডাকল কমিশন
EC summons TMC: আলাদা আলাদা করে তথ্য জমা দেওয়ার পর কেন আবারও দু'পক্ষকে শুনানিতে ডাকা হল তা নিয়ে জল্পনার সৃষ্টি হয়েছে রাজনৈতিক মহলে ।
By PTI
Published : November 26, 2026 at 2:03 AM IST
কলকাতা ও নয়াদিল্লি , 26 নভেম্বর: আবারও নির্বাচন কমিশনের শুনানিতে ডাক পেল তৃণমূলের দুই যুযুধান শিবির । শুক্রবার দুপুরে দিল্লির নির্বাচন সদনে তাদের হাজির থাকতে হবে বলে জানা গিয়েছে । এর আগে দু'পক্ষই নিজেদের বক্তব্য় হলফনামা আকারে জমা দিয়েছে কমিশনে । ঠিক তেমনই একটি সময়ে আরও একবার শুনানি নিয়ে রাজনৈতিক মহলে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে ।
মমতা শিবিরের পক্ষে সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, তাঁদের শুক্রবার দুপুর তিনটের সময় কমিশনে উপস্থিত থাকতে বলা হয়েছে । যদিও নির্বাচন কমিশন সূত্রে সংবাদসসংস্থা পিটিআই জানতে পেরেছে, শুনানির সময় বিকেল চারটে । ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিবিরের নেতা তথা মুর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জের বিধায়ক আখরুজ্জামানও জানিয়েছেন, কমিশনের তরফে তাঁদেরও শুনানিতে হাজির থাকতে বলা হয়েছে ।
অতীতে মমতা বন্দ্যোপধ্যায়ের দল বলে পরিচিত তৃণমূল এখন নানা ভাগে বিভক্ত । নির্বাচনে পরাজয়ের পর বিধানসভার বিরোধী দলনেতা বেছে নেওয়া নিয়ে প্রথম সংঘাতের শুরু । তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাঠানো চিঠিতে বিরোধী দলনেতা হিসেবে নাম ছিল শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের। কিন্তু সেখানে বিধায়কদের সই জাল করার অভিযোগ ওঠে । এরপর চওড়া হয় ভাঙন । ঋতব্রতর নেতৃত্বে বেশকিছু বিধায়ক বিদ্রোহ করেন । কালক্রমে তাঁদেরই বিরোধী দলের মর্যাদা দেওয়া হয় । প্রধান বিরোধী দলনেতা হন উলুবেড়িয়া পূর্ব কেন্দ্রের বিধায়ক ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ।
পরিষদীয় দলের সেই বিদ্রোহ ক্রমশ বড় আকার নেয় । ঋত শিবির দাবি করতে থাকে মমতা-অভিষেক নন, তারাই আসল তৃণমূল । এ নিয়েই সংঘাত । সুপ্রিম কোর্টেও মামাল হয়েছে । 28 সেপ্টেম্বর আদালত কমিশনকে বলেছিল তিন মাসের মধ্যে সিদ্ধান্ত নিতে হবে তৃণমূলের জোড়া ফুল প্রতীক কাদের কাছে থাকবে ।
শুনানির শুরুতে দুতরফের বক্তব্য শোনার পর কমিশন জানায় প্রতীক কাদের হাতে থাকবে তা নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে আরও সময়ের প্রয়োজন । তথ্যের প্রয়োজন । সে সময় জোড়া ফুল প্রতীকটি ফ্রিজ করে দেয় কমিশন। আর তাই অক্টোবর মাসে হওয়া নন্দীগ্রাম এবং রেজিনগর বিধানসভার উপনির্বাচনে তৃণমূলের দুটি শিবিরকে অন্য প্রতীক নিয়ে লড়তে হয়েছিল ।
এরই মধ্য়ে তৃণমূলের দুই শিবিরই আলাদা আলাদা সময়ে কমিশনে নথি পাঠিয়েছে । ঋতব্রত শিবির আবার দাবি করেছে তাদের পাঠানো তথ্য বোঝাই ট্রাক রাস্তায় লুঠ করে নেওয়ার চেষ্টা হয়েছে । এমতাবস্থায় তথ্য জমা দিতে তারা কিছুটা বাড়তি সময় পান । সেই পর্ব শেষে তথ্য় জমা পড়ে ।
মমতা শিবির তথ্য জমা দেওয়ার সময় তেমন কোনও ঘটনা না ঘটলেও জটিলতা তৈরি হয় পরে । কল্যাণ থেকে শুরু করে মমতা শিবিরের অন্য নেতারা দাবি করেন, তাঁদের দেওয়া হলফনামায় 32 জন বিধায়ক সই করেছেন । এই দাবি ঘিরেই জটিলতা । তৃণমূলের টিকিটে জিতেছিলেন 80 জন । এঁদের মধ্যে 60 জনেরও বেশি তাদের সঙ্গে আছে বলে দাবি ঋত শিবিরের । তাহলে মমতা শিবির 32 জন বিধায়কের সই কোথা থেকে পেল সেটাই প্রশ্ন ।
এদিকে, ঠিক যে সময় কমিশনের এই নতুন শুনানির কথা জানা গিয়েছে সেটাও তাৎপর্যপূর্ণ । এদিনই রাজ্যের স্বাস্থ্য়মন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায়ে একটি বক্তব্য প্রকাশ্য়ে এসেছে । মঙ্গলবার বিধাননগরের একটি সভায় তিনি দাবি করেন ঋত শিবির মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারের দয়া দাক্ষিণ্যে চলছে । যেদিন তিনি আশীর্বাদের হাত সরিয়ে নেবেন সেদিন এই শিবিরের কোনও অস্তিত্ব থাকবে না ।