মমতার মন্তব্যে আপত্তি, রিপোর্ট তলব নির্বাচন কমিশনের

কমিশনের আশঙ্কা মুখ্যমন্ত্রী জনসভা থেকে এমন মন্তব্য করেছেন, যার জেরে অশান্তি ছড়াতে পারে ৷ এমনই আবহে রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দিল নির্বাচন সদন ৷

By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 28, 2026 at 12:00 PM IST

কলকাতা, 28 মার্চ: কেন্দ্রীয় বাহিনীকে হুমকি দিয়েছেন, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাদ্যায় ৷ এমন অভিযোগ ওঠার পর থেকেই বিধানসভা নির্বাচনের আগে আরও একবার সরগরম রাজ্য রাজনীতি। সম্প্রতি, জোড়া ফুল শিবিরের সুপ্রিমো তথা ভবানীপুরের তৃণমূল প্রার্থী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রচার শুরু করেছেন ৷ উত্তরবঙ্গ থেকে তাঁর ভোটপ্রচার শুরু হয়েছে ৷ সেখানের জনসভায় তিনি এমন মন্তব্য করেছেন, যার জেরে অশান্তি ছড়াতে পারে; এমনটাই উঠেছে অভিযোগ ৷

এমনকী মমতার সেই মন্তব্য সোশাল মিডিয়ার ছড়িয়ে পড়েছে (যদিও সেই ভিডিয়োর সত্যতা যাচাই করেনি ইটিভি ভারত) ৷ এই মন্তব্যের জেরে অশান্তি আশঙ্কা প্রকাশ করে তৎপর হয়ে ওঠে নির্বাচন কমিশন ৷ এছাড়াও মমতা তাঁর বক্তব্যে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে হুমকি দিয়েছেন বলেও অভিযোগ ওঠে। তারপরই দিল্লির নির্বাচন সদন থেকে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের কাছে বিস্তারিত রিপোর্ট চেয়ে পাঠানো হয়েছে ৷\

বাংলায় SIR প্রক্রিয়া থেকে শুরু করে কেন্দ্রীয় বাহিনীর 'অতিসক্রিয় ভূমিকা' এবং প্রশাসনিক পদে রদবদল ইস্যুতে নির্বাচন কমিশন এবং বিজেপির বিরুদ্ধে লাগাতার নিশানা করে চলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। জনসভায় বারবার তৃণমূল সুপ্রিমোর মন্তব্যে তা পরিষ্কার ৷ তিনি দাবি করেছেন, বিজেপির কথা মতো সিদ্ধান্ত নিচ্ছে কমিশন। যার জেরে নির্বাচন কমিশনকে ধারাবাহিক ভাবে আক্রমণ শানিয়ে চলেছেন মমতা। সেদিন উত্তরবঙ্গের জনসভায় তৃণমূল সুপ্রিমো বলেছিলেন, মহিলাদের বুথে উপস্থিত থাকার কথা ৷ পাশাপাশি তিনি এও বলেছিলেন, মহিলারা যেন প্রয়োজনে গৃহস্থালির জিনিসপত্র ব্যবহার করেন ৷

রিপোর্ট তলব কমিশনের

নির্বাচনের কমিশনের চিঠিতে লেখা, "নকশালবাড়ির নন্দপ্রসাদ গার্লস হাইস্কুলের মাঠে গত 25 মার্চ একটি জনসভা করেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ সেখানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মহিলাদের ভোটকেন্দ্রে উপস্থিত থাকতে এবং প্রয়োজনে জরুরি পরিস্থিতি সামাল দিতে বাড়ির রান্নাঘরের সরঞ্জাম ব্যবহার করতে বলেছেন ৷ এভাবে সিআরপিএফ কর্মীদের প্রকাশ্যে হুমকি দিয়েছেন তিনি।" এখানেই কমিশনের আশঙ্কা মুখ্যমন্ত্রীর এই মন্তব্যের পর কি গ্রামীণ এলাকায় ভোটকেন্দ্রে তৃণমূলের মহিলাদের দ্বারা হামলার ঘটনা ঘটবে ? পাশাপাশি মহিলারা হামলা চালালে পুরুষ সিআরপিএফ কর্মী যদি তাঁদের প্রতিহত করার চেষ্টা করেন তাহলে তাঁদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি অভিযোগ দায়ের হতে পারে বলেও মনে করছে কমিশন ৷ " পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক (সিইও-কে) এ সংক্রান্ত রিপোর্ট জমা দিতে বলেছে নির্বাচন কমিশন।

মমতার মন্তব্য

তৃণমূল সুপ্রিমো সেদিন বলেছিলেন, "ভোটের দিন সকাল থেকে বুথ পাহারা দিন। যাতে বাইরে থেকে লোক এসে ছাপ্পা না-দিতে পারে। যদি কেউ ভয় দেখাতে আসে তাহলে যা আছে, তা নিয়েই বেরিয়ে যাবেন। রান্না তো আপনারা করেনই, আমি বেশি বলব না।" সূত্র মারফত খবর, এই মন্তব্যের জেরে রিপোর্ট তলব করেছে নির্বাচন কমিশন ৷

মমতাকে আক্রমণ অমিত শাহের
বাংলায় আসার কয়েক ঘণ্টা আগে একটি সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমে মমতার ওই মন্তব্য প্রসঙ্গে প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্টমন্ত্রী অমিত শাহ ৷ পাশাপাশি বাংলায় এসআইআরের প্রক্রিয়া ঘিরে যে 'অরাজকতা' হয়েছে তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন তিনি ৷ তুলনা টেনেছেন, তামিলনাড়ু ও কেরলের ৷ বলেছেন, সেখানে কোনও ঝঞ্ঝাট হয়নি ৷ ঝামেলা শুধু বাংলায় ৷ এরপরই অমিত শাহের সংযোজন, "এসআইআরের কর্মীরা এলে ঘরে যা হাতিয়ার আছে তা নিয়ে হামলা করো ৷ এটা কী ধরনের ভাষা ৷ কোনও রাজ্যের নির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রী কি কোনও অবস্থায় মহিলাদের রান্নাঘরে যা আছে তা নিয়ে বেরিয়ে পড়ার নির্দেশ দিতে পারেন !" এর পাশাপাশি বাংলার অনুপ্রবেশ সমস্য়া নিয়েও মমতাকে আক্রমণ করেন শাহ ৷

এদিকে শনিবারই কলকাতায় এসেছেন অমিত শাহ ৷ বাংলায় ভোটের আগে তৃণমূলের বিরুদ্ধে চার্জশিট পেশ করতে শহরে এসেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ৷ ঠিক তার পরপরই চার্জশিট পেশ করবে বাংলার শাসক শিবির ৷ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে অমিত শাহ কোথায় কোথায় 'ব্যর্থ' সেই সংক্রান্ত তথ্য পেশ করবেন শাসক দলের নেতা-নেত্রীরা ৷

জ্ঞানেশ কুমারকে সরাতে চায় তৃণমূল

এদিকে, দেশের নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে সরাতে মরিয়া তৃণমূল কংগ্রেস। এই আবহে সংসদের দুই কক্ষেই নোটিস দিয়েছে তৃণমূল। জ্ঞানেশ কুমারের অপসারণের প্রস্তাবের পক্ষে সাংসদদের থেকে সই সংগ্রহ করেছে রাজ্যের শাসকদল। অবশ্য নির্বাচন কমিশনারকে সরাতে সংসদের দুই তৃতীয়াংশ সাংসদের সমর্থন প্রয়োজন, সেই সইয়ের সংখ্যা এখনও জোগাড় করতে পারেনি শাসকদল ৷

