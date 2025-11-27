রাজ্যের 26 লক্ষ ভোটারের তথ্য মিলছে না 2002 সালের তালিকার সঙ্গে !
ভোটার তালিকায় ম্যাপিং-এর অর্থ হল, প্রকাশিত সর্বশেষ ভোটার তালিকার সঙ্গে 2002 সালের শেষ এসআইআর-তালিকা মিলিয়ে দেখা । সেখানেই তথ্য মিলছে না বলে জানিয়েছে কমিশন ৷
Published : November 27, 2025 at 8:36 AM IST
কলকাতা, 27 নভেম্বর: পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান ভোটার তালিকায় থাকা প্রায় 26 লক্ষ ভোটারের নাম 2002 সালের ভোটার তালিকার সঙ্গে মিলছে না ৷ বুধবার এমনটাই জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন ৷
কমিশন সূত্রে খবর, 2002 থেকে 2006 সালের মধ্যে পূর্ববর্তী এসআইআর (SIR)-এর সময় বিভিন্ন রাজ্যের তালিকার সঙ্গে বাংলার সর্বশেষ ভোটার তালিকা মিলিয়ে দেখার পর এই অসঙ্গতি দেখা দিয়েছে। নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, চলতি এসআইআর প্রক্রিয়ায় বুধবার দুপুর পর্যন্ত রাজ্যে ছয় কোটিরও বেশি এনুমারেশন ফর্ম ডিজিটাইজেশন হয়েছে । পরবর্তী পর্যায়ে সেগুলি ম্যাপিংয়ের আওতায় আনা হয় । তাতে দেখা যায় এখনও পর্যন্ত রাজ্যের 26 লক্ষ ভোটারের নাম শেষ এসআইআরের সঙ্গে ম্যাপিং করানো যাচ্ছে না । ডিজিটাইজেশন শেষ হলে এই তথ্য আরও বাড়বে বলেই মনে করছে কমিশন ।
এই বিষয়ে কমিশনের এক আধিকারিক বলেন, "ডিজিটালাইজড হয়ে গেলে, সেই ফর্মগুলিকে ম্যাপিং পদ্ধতির আওতায় আনা হয় ৷ যেখানে সেগুলি পূর্ববর্তী এসআইআর রেকর্ডের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা হয় । প্রাথমিক অনুসন্ধানে দেখা গিয়েছে, পশ্চিমবঙ্গের প্রায় 26 লক্ষ ভোটারের নাম এখনও শেষ এসআইআর-এর তথ্যের সঙ্গে মিলছে না ৷"
ভোটার তালিকায় ম্যাপিং-এর অর্থ হল, প্রকাশিত সর্বশেষ ভোটার তালিকার সঙ্গে 2002 সালের শেষ এসআইআর-তালিকা মিলিয়ে দেখা । দুই তালিকায় কতজনের নাম অভিন্ন সেটাই মূলত দেখা হয় । সঙ্গে দেখা হয়, এখনকার ভোটার তালিকায় থাকা কোনও ভোটারের মা-বাবার নাম গত এসআইআরের তালিকায় রয়েছে কি না । এই মিল পাওয়া গেলে সংশ্লিষ্ট ভোটাররা স্বাভাবিকভাবেই চিহ্নিত হয়ে যান ৷ চলতি এসআইআর-এর ক্ষেত্রে ম্যাপিংয়ে অন্য রাজ্যকেও জুড়ে দেওয়া হয়েছে বলে কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে। সেক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের ভোটার তালিকা অন্যান্য রাজ্যের ভোটার তালিকার সঙ্গেও কমিশন মিলিয়ে দেখছে ৷ তাতে স্পষ্ট হবে 2002 সালের পর অন্য কোনও রাজ্য থেকে কোনও ব্যক্তি বাংলায় এসেছে কি না, অথবা রাজ্যের বাইরে চলে গিয়েছে কি না ৷ আর এখানেই 26 লক্ষ নাম চিহ্নিত করেছে কমিশন যাদের কোনও তথ্যই দেশের কোনও এসআইআর-এর সঙ্গে মিলছে না।
তবে, ম্যাপিংয়ে নাম মিলছে না মানেই চূড়ান্ত ভোটার তালিকা থেকে বাদ যাবে নাম, এমনটা নয়। কমিশনের বক্তব্য, যাঁদের তথ্য মিলেছে, তাঁদের আলাদা করে আর কোনও নথিপত্র বা প্রমাণ দাখিল করতে হবে না। কমিশনের দেওয়া আবেদনপত্র (এনুমারেশন ফর্ম) ভর্তি করলেই চলবে। যাঁদের নামের মিল বা সূত্র পাওয়া যাবে না, তাঁদের ক্ষেত্রে নথিপত্র-যাচাই করা হবে। কমিশনের এক আধিকারিক বলেন, "যাদের নাম এই রেকর্ডগুলির সঙ্গে মেলানো বা সনাক্ত করা যাচ্ছে না, তাদের পরিচয় এবং যোগ্যতা নিশ্চিত করার জন্য নথি-ভিত্তিক যাচাই করার কাজ হবে ৷" কোনও যোগ্য ভোটারের নাম যাতে বাদ না পড়ে সে কারণেই নথিভিত্তিক পুঙ্খানুপুঙ্খ যাচাইয়ের কাজ হবে বলেই জানাচ্ছে কমিশন।