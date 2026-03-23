রাজ্যের আইএএস, আইপিএসদের বদলি; হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলার গ্রহণযোগ্যতা নিয়েই প্রশ্ন কমিশনের

হাইকোর্টে রাজ্যের আমলা ও পুলিশকর্তা বদলি সংক্রান্ত মামলার শুনানি, মামলার গ্রহণযোগ্যতা নিয়েই প্রশ্ন নির্বাচন কমিশনের ৷ আগামী বুধবার ফের শুনানি প্রধান বিচারপতির এজলাসে।

79 IAS officers 63 police personnel and 16 civil servants shifted by the EC
আমলা ও পুলিশকর্তা বদলি সংক্রান্ত মামলা (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 23, 2026 at 7:49 PM IST

কলকাতা, 23 মার্চ: রাজ্যের আইএএস ও আইপিএসদের বদলির বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্টে দায়ের হওয়া জনস্বার্থ মামলার গ্রহণযোগ্যতা নিয়েই প্রশ্ন তুলল নির্বাচন কমিশন । মামলার শুনানি সোমবারের মতো শেষ হলেও বুধবার ফের প্রধান বিচারপতির এজলাসে বিষয়টি উঠবে বলে জানা গিয়েছে ৷

কমিশনের আইনজীবী দামা শেষাদ্রি নাইডু এদিন প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল ও বিচারপতি পার্থ সারথি সেনের ডিভিশন বেঞ্চকে বলেন, "নির্বাচন করানোর ব্যাপারে কমিশনকে প্রভুত ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে সংবিধানে ৷ নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব অবাধ-শান্তিপূর্ণ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন করা ৷ যদি আইনসভা তার পথ রুদ্ধ করে, তাহলে তা কখনই অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন হতে পারে না।"

নির্বাচন কমিশনের আইনজীবী আরও বলেন, "রাজ্যই পরোক্ষে হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা করেছে ৷ রাজ্য কি জনস্বার্থ মামলা করতে পারে ? মামলাকারী নিজেকে একজন জনগণের প্রতিনিধি হিসাবে পরিচয় দিয়েছেন পিটিশনে । কিন্তু মামলাকারী অর্ক নাগের পরিচয় কী ? অর্ক নাগ দীর্ঘদিন ধরে রাজ্যের একজন আইনজীবী হিসেবে নিযুক্ত ৷ সেই কারণেই মামলার গ্রহণযোগ্যতা নেই ৷ অবিলম্বে খারিজ করা উচিত ৷"

তিনি আরও বলেন, "রাজ্যে যে পদাধিকারীদের বদলি করে আনা হয়েছে তাঁরা প্রত্যেকেই এক একজন অত্যন্ত দক্ষ এবং অভিজ্ঞ অফিসার ৷ আগের আধিকারিকদের থেকে 6-7 বছর করে সিনিয়র ৷ স্বল্প সময়ের জন্য তাঁদের নির্বাচন কমিশন নিয়োগ করেছে ৷" এলাহাবাদ হাইকোর্টের একাধিক নির্দেশ উল্লেখ করে তিনি বলেন," এটা প্রমাণিত সত্য যে তিন-চার বছরের বেশি কোনও আধিকারিক এক জায়গায় নিযুক্ত থাকলে তাঁর উপর রাজনৈতিক নেতানেত্রীদের প্রভাব তৈরি হয়।"

এদিন শুনানিতে মামলাকারী অর্ক নাগের হয়ে আইনজীবী তথা তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বলেন, "নির্বাচন কমিশন কি সরকারের অন্যান্য বিভাগের কাজে হস্তক্ষেপ করতে পারে ? নির্বাচন করার ব্যাপারে কমিশনকে স্বাধীন ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে । কিন্তু সরকারের অন্যান্য দফতরের কাজে কি হস্তক্ষেপ করতে পারে ? পুলিশ, পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে বিভিন্ন দফতরের উচ্চতর আধিকারিকদের অন্যত্র নির্বাচনের কাজে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ৷ রাজ্যে যদি কোনও দুর্যোগের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়, সেক্ষেত্রে কী হবে ?"

কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্যের জের টেনেই রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্ত বলেন, "বদলি করার ক্ষমতা কমিশনের নেই ৷ একমাত্র নিয়োগ কর্তাই বদলি করতে পারে সাময়িকভাবে, তাও অত্যন্ত জরুরি প্রয়োজনে ৷ নির্বাচন কমিশন এই আধিকারিকদের চাকরি দেয়নি ৷ তাহলে কমিশন কীভাবে বদলি করে ! সিইও সরাসরি রাজ্যের কাজে হস্তক্ষেপ করছেন ৷ এটা করা যায় না ৷ সংবিধান সেই ক্ষমতা নির্বাচন কমিশনকে দেয়নি ৷

মামলাকারী পক্ষে আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, এসআইয়ার প্রক্রিয়া এখনও সম্পন্ন হয়নি ৷ রাজ্যে নির্বাচন ঘোষণা হয়েছে 15 মার্চ ৷ সেদিন রাতেই বিজ্ঞপ্তি জারি করে রাজ্যের তৎকালীন মুখ্যসচিব নন্দিনী চক্রবর্তী এবং স্বরাষ্ট্রসচিবল জগদীশ প্রসাদজ মীনাকে সরিয়ে দেয় ৷ এরপর একাধিক গুরুত্বপূর্ণ অফিসারকে অন্যান্য রাজ্যে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে ৷ তাঁরা রাজ্যের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক দফতরের কাজে যুক্ত ছিলেন ৷ নির্বাচন ঘোষণা হয়ে যাওয়ার পর কমিশন খালি নির্বাচনেই ঝাঁপিয়ে পড়েছে ৷ রাজ্যের যে অন্যান্য কাজ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সেগুলোর কী হবে ? 13 জন এসপিকে সংবেদনশীল এলাকা থেকে বদলি করে দেওয়া হল ৷ এই সমস্ত জায়গার দায়িত্বে যাঁরা এলেন তাঁদের এলাকার পরিস্থিতি সম্পর্কে বুঝতে হবে তো ? তার জন্য সময় লাগবে ৷ " এরপর প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল ও বিচারপতি পার্থ সারথি সেন জানতে চান, "সংবিধানের কোন ধারা, বা কোন আইন লঙ্ঘন করেছে কমিশন ?"

রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল (এজি) কিশোর দত্ত বলেন, "এটা কোনও নির্দিষ্ট ধারা নয় ৷ সিইও তার নিজের এক্তিয়ারের বাইরে চলে যাচ্ছেন ৷ সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছিল রাজ্যের সঙ্গে ইলেকশন কমিশনের কোথাও পারস্পরিক বিশ্বাসের অভাব হচ্ছে ৷ এই ধরনের অস্বাভাবিক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে রাজ্যে ৷ মুখ্যসচিব থেকে শুরু করে যে আধিকারিকরা রাজ্যের জনকল্যাণমুখী দফতরের কাজে নিযুক্ত তাঁদের এভাবে বদলি করা যায় না ৷ আদালতের উচিত কমিশনের এই নির্দেশে স্থগিতাদেশ দেওয়া।" নির্বাচন কমিশনের আইনজীবী বলেন, "পাঁচটা রাজ্যে এসআইআর এবং নির্বাচন একসঙ্গে হচ্ছে ৷ কোথাও এই পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়নি।" মামলার শুনানি এদিন সম্পন্ন না-হওয়ায় আগামী বুধবার সাড়ে 12টা নাগাদ ফের শুনানি হবে প্রধান বিচারপতির এজলাসে ।

