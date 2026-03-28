'ডিলিশন' ধোঁয়াশা নিয়েই প্রকাশিত দ্বিতীয় অতিরিক্ত তালিকা, নাম উঠল কাজলের

'ডিলিশন' ধোঁয়াশা নিয়েই প্রকাশিত দ্বিতীয় অতিরিক্ত তালিকা, নাম উঠল কাজলের
সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে গঠিত অ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনাল নিয়েও বিস্তর সংশয় রয়েছে ৷ নাম না থাকলে কীভাবে আবেদন করা যাবে তা এখনও স্পষ্ট নয় ৷
Published : March 28, 2026 at 7:48 AM IST
কলকাতা, 28 মার্চ: আবারও মধ্যরাতেই প্রকাশিত হল সাপ্লিমেন্টারি লিস্ট ৷ প্রথম অতিরিক্ত তালিকা প্রকাশিত হয়েছিল সোমবার মধ্য়রাতে ৷ শুক্রবার মধ্যরাতে প্রকাশ পেল দ্বিতীয় তালিকা ৷ এই দফায় কতজনের নাম বাদ গিয়েছে তা এখনও জানা যায়নি ৷ এবারের তালিকায় নাম উঠল বীরভূমের তৃণমূল নেতা কাজল শেখের ৷ এর আগে সন্ধ্যায় রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়াল জানিয়েছিলেন, 37 লক্ষ নামের নিষ্পত্তি হয়েছে।
শুধু দ্বিতীয় তালিকা নয়, প্রথম তালিকা নিয়ে সংশয়ের রেশ বজায় আছে এখনও ৷ 10 লক্ষ নাম প্রকাশিত হয়েছে বলে কমিশন জানিয়েছে ঠিকই কিন্তু সেই তালিকার পুরোটা এখনও দেখা যাচ্ছে না। অর্থাৎ কয়েকটি বিধানভা কেন্দ্রের কয়েকটি বুথের কিছু কিছু পার্ট দেখা গেলেও বাকিগুলোর বিষয়ে কোনও তথ্য় মিলছে না ৷ এ নিয়ে সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে রাজনৈতিক দলগুলি চরম ধোঁয়াশার মধ্যে রয়েছে। এই দ্বিতীয় তালিকার ক্ষেত্রেও সমস্যাটা প্রায় একই ৷ শেষমেশ কবে পূর্ণাঙ্গ তালিকা অনলাইনে বা সংশ্লিষ্ট সরকারি দফতরে দেখা যাবে তা এখনও স্পষ্ট নয় ৷ তালিকা প্রকাশের আগে রাজ্যে এসআইআর প্রক্রিয়ার দায়িত্বে থাকা বিশেষ পর্যবেক্ষক সুব্রত গুপ্ত জানিয়েছিলেন, শুক্রবার রাতেই বেরোতে চলেছে দ্বিতীয় দফার তালিকা। পরে দেখা যায় রাত বারোটার আশপাশে প্রকাশিত হয়েছে তালিকা ৷
অন্যদিকে, কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ অনুসারে যদি কোনও ব্যক্তি দেখেন যে তাঁর নাম বাদ পড়েছে তালিকা থেকে সেই ক্ষেত্রে তিনি অ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনালে আপিল করতে পারবেন ৷ তবে তা করতে হবে 15 দিনের মধ্যেই। কিন্তু তালিকায় নাম দেখা না গেলে নির্দিষ্ট ভোটার কী করে জানবেন যে তাঁর নাম বাদ গিয়েছে ? এবং তিনি কবেই বা আবেদন করবেন- তা নিয়েও ধোঁয়াশার অন্ত নেই ৷ তাছাড়া সুপ্রিম কোর্টের রায়ে যে অ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনালে গঠন করার কথা বলা হয়েছে সেই কাজ এখনও অসম্পূর্ণ। এই ট্রাইব্যুনালে কারা কারা থাকবেন তা জানা গেলেও কবে থেকে কাজ শুরু হবে তা স্পষ্ট নয় ৷ জানা গিয়েছে অনলাইনের পাশাপাশি অফলাইনেও আবেদন করা যাবে ৷ কিন্তু কোথায় এবং কীভাবে আবেদন করতে হবে- সেটা না জানলে কারও পক্ষে আবেদন করাও সম্ভব নয় ৷
অন্যদিকে, সূত্রের খবর, কমিশনের প্রকাশিত দ্বিতীয় দফার তালিকায় নাম উঠেছে বীরভূমের জেলা সভাধিপতি তথা হাঁসনের তৃণমূল প্রার্থী কাজল শেখের। শুক্রবার রাতে দ্বিতীয় সাপ্লিমেন্টারি তালিকা প্রকাশ হতে দেখা যায় যে সেখানে নাম রয়েছে কাজল শেখ ও তাঁর মা সাদেকা বিবির। প্রথমে এসআইআর শুনানিতে ডাক পান তাঁরা। পরে বিবেচনাধীন তালিকায় ছিল কাজল ও তাঁর মায়ের নাম।