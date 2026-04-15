প্রথম দফায় নিশ্চিদ্র নিরাপত্তা, রাজ্যজুড়ে কোথায় কত কেন্দ্রীয় বাহিনী ?

প্রথম দফায় নিশ্চিদ্র নিরাপত্তা, রাজ্যজুড়ে কোথায় কত কেন্দ্রীয় বাহিনী ?
জাতীয় নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ, 18 এপ্রিল থেকে শুরু করে আগামী 20 এপ্রিলের মধ্যে পুরো কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের প্রক্রিয়া শেষ করে ফেলতে হবে ।
Published : April 15, 2026 at 3:58 PM IST
কলকাতা, 15 এপ্রিল: হাতে আর মাত্র কটা দিন । আর তারপরেই আগামী 23 এপ্রিল রাজ্যের 152টি আসনে বিধানসভা নির্বাচন । তাই কোথায় কত সংখ্যায় কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হবে তা নিয়ে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করল জাতীয় নির্বাচন কমিশন । প্রথম দফা ভোটকে সামনে রেখে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করতে জেলাগুলিতে বিশাল সংখ্যা কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ।
প্রথম দফার ভোটে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের পরিসংখ্যান:
- দার্জিলিং 61 কোম্পানি
- শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেট 44 কোম্পানি
- কালিম্পং 21 কোম্পানি
- জলপাইগুড়ি 92 কোম্পানি
- আলিপুরদুয়ার 77 কোম্পানি
- কোচবিহার 146 কোম্পানি
- ইসলামপুর পুলিশ জেলায় 61 কোম্পানি
- রায়গঞ্জ পুলিশ জেলায় 71 কোম্পানি
- দক্ষিণ দিনাজপুর 83 কোম্পানি
- মালদায় 172 কোম্পানি
- জঙ্গিপুর পুলিশ জেলায় 76 কোম্পানি
- মুর্শিদাবাদ পুলিশ জেলায় 240 কোম্পানি
- পূর্ব মেদিনীপুর 273 কোম্পানি
- পশ্চিম মেদিনীপুর 271 কোম্পানি
- ঝাড়গ্রাম 74 কোম্পানি
- বাঁকুড়া 193 কোম্পানি
- পুরুলিয়া 151 কোম্পানি
- বীরভূম 176 কোম্পানি
- আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেট 125 কোম্পানি
নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, প্রতিটি জেলাকে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ মেনে নিরাপত্তা সম্পর্কিত রূপরেখা তৈরি ও চূড়ান্ত করতে হবে । জেলা নির্বাচন আধিকারিকদের সঙ্গে সমন্বয় রেখেই পরিকল্পনা তৈরি ও অবজার্ভারদের অনুমোদন নিতে হবে । নির্দেশিকায় এও স্পষ্ট জানানো হয়েছে, প্রতিটি জেলা ও ইউনিটকে নির্ধারিত সংখ্যায় পুলিশ কর্মী ও অফিসার মোতায়েন করতে হবে । কোনওভাবেই জনবহুল জায়গায় নিরাপত্তার ঘাটতি বরদাস্ত করা হবে না । উত্তরবঙ্গ থেকে শুরু করে দক্ষিণবঙ্গ- দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, মালদা, মুর্শিদাবাদ, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বীরভূম-সহ একাধিক জেলায় থানাভিত্তিক নিরাপত্তা পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে ।
আগামী 18 এপ্রিল থেকে বাহিনী মোতায়েন কাজ বা ইন্ডাকশনের কাজ শুরু করতে হবে । আগামী 20 এপ্রিলের মধ্যে পুরো মোতায়েন প্রক্রিয়া শেষ করে ফেলতে হবে । প্রতিটি জেলা ও ইউনিটে একজন করে নোডাল অফিসার নিয়োগ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে । এই নোডাল অফিসার বাহিনীর মোতায়েন এবং পুরো কাজকর্মের ওপরে নজর রাখবে । একইসঙ্গে পুরো প্রক্রিয়া একজন সিনিয়র অফিসার তত্ত্বাবধান করবেন ।
নির্দেশিকায় আরও বলা হয়েছে, সব অফিসারকে অস্ত্র সঙ্গে রাখতে হবে । কনস্টেবল ও অন্যান্য বাহিনীকে নির্দিষ্ট নিয়ম অনুযায়ী অস্ত্র বা লাঠি নিতে হবে, হেলমেট, সরঞ্জাম ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী সঙ্গে রাখতে হবে । এছাড়া বাহিনী পাঠানোর ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট জায়গা থেকে পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । এসআই বা তার ঊর্ধ্বতন অফিসারদের মোতায়েনের ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ মানতে হবে । উল্লেখ্য, সিএপিএফ এবং রাজ্য পুলিশ যৌথভাবে নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকবে ।