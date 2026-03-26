সাপ্লিমেন্টারি লিস্টে নাম বাদ 13 লক্ষের, শুনানি বাকি প্রায় অর্ধেক বিচারাধীনের

সাপ্লিমেন্টারি লিস্টে নাম বাদ 13 লক্ষের, শুনানি বাকি প্রায় অর্ধেক বিচারাধীনের
Published : March 26, 2026 at 12:03 AM IST
কলকাতা, 25 মার্চ: বিচারাধীন তালিকায় থাকা ব্যক্তিদের মধ্যে 13 লক্ষ নাম বাদ পড়েছে । প্রথম অতিরিক্ত তালিকা প্রকাশের প্রায় 48 ঘণ্টা বাদে এমনটাই জানা গেল নির্বাচন কমিশন সূত্রে ।
মোট 60 লক্ষ নামের মধ্যে কতজন ভোটার তালিকায় জায়গা পাবেন তা বিচার করছেন বিচার বিভাগীয় আধিকারিকরা । 32 লাখের ব্য়াপারে শুনানি হয়ে গিয়েছে । তার মধ্য়ে প্রায় 13 লক্ষ নাম পাকাপাকিভাবে বাদ পড়েছে । চূড়ান্ত তালিকার সঙ্গে যোগ করলে এখনও পর্যন্ত মোট 76 লক্ষ ভোটারের নাম বাদ গিয়েছে ।
আরও প্রায় 28 লক্ষ নাম নিয়ে বিচার-পর্ব চালাচ্ছেন 705 জন বিচার বিভাগীয় আধিকারিক । এই কাজ শেষ হলে বোঝা যাবে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন প্রক্রিয়া শুরুর সময় থেকে মোট কতজন বাংলার ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়লেন । যাঁদের নাম পাকাপাকিভাবে বাদ গেল তাঁরা অ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনালে আবেদনের সুযোগ পাবেন ।
এসআইআর শুরুর আগে মানে গত বছরের নভেম্বর মাস পর্যন্ত বাংলার ভোটার সংখ্যা ছিল 7 কোটি 66 লক্ষ । বিশেষ নিবিড় সংশোধন শুরুর পর খসড়া তালিকায় দেখা যায় 58 লক্ষ নাম বাদ গিয়েছে । এরপর শুরু হয় এসআইআরের শুনানি । তথ্য়গত অসঙ্গতি বা লজিক্যাল ডিস্ক্রিপেন্সি থাকা ভোটারদের শুনানিতে ডাকা হয় । সেই প্রক্রিয়া শেষে 28 ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত হয় চূড়ান্ত ভোটার তালিকা । তাতে দেখা যায় আরও পাঁচ লক্ষ নাম বাদ গিয়েছে । মানে তখনও পর্যন্ত মোট 63 লক্ষ নাম বাদ দিয়েছিল কমিশন । এবার আরও 13 লক্ষ নাম পাকাপাকিভাবে বাদ হল ।
এর আগে সোমবার মধ্যরাতে প্রকাশিত হয় প্রথম সাপ্লিমেন্টারি লিস্ট বা অতিরিক্ত তালিকা । নির্বাচন কমিশন আগেই জানিয়েছিল সোমবারই তালিকা প্রকাশিত হবে। প্রথমে জানা গিয়েছিল বিকেলের দিকে তালিকা প্রকাশিত হতে পারে। কিন্তু সেটা হয়নি। সন্ধাায় মুখ্য় নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল জানান, রাতেই প্রকাশিত হবে তালিকা। সেই মতো সোমবার রাত বারোটা নাগাদ প্রকাশিত হয় তালিকা । তবে তালিকা প্রকাশের সময় কোনও বিস্তারিত তথ্য় দেওয়া হয়নি ।
এদিকে, SIR নিয়ে দায়ের হওয়া মামলার শুনানিতে মঙ্গলবার তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য় করে সুপ্রিম কোর্ট । শুনানির একটি পর্বে প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত জানান, পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া অন্য কোনও রাজ্যে এসআইআর প্রক্রিয়ায় ঝঞ্ঝাট হয়নি ৷ তাঁর পর্যবেক্ষণ, এসআইআর করতে গিয়ে অন্য কয়েকটি রাজ্যেও জটিলতার মুখোমুখি হতে হয়েছে ৷ কিন্তু তার মীমাংসাও করা গিয়েছে ৷