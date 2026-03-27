শুক্র-শনির মধ্যে SIR সাপ্লিমেন্টারির দ্বিতীয় তালিকা প্রকাশ

শুক্র-শনির মধ্যে SIR সাপ্লিমেন্টারির দ্বিতীয় তালিকা প্রকাশ
প্রথম লিস্ট বেরনোর চারদিনের মাথায় প্রকাশিত হতে চলেছে বিচারাধীন ভোটারদের দ্বিতীয় তালিকা ৷ নির্বাচন কমিশন সূত্রে এমনটাই খবর ৷
Published : March 27, 2026 at 7:24 AM IST
কলকাতা, 27 মার্চ: ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন (SIR) প্রক্রিয়ার অধীনে বিচারাধীন ভোটারদের দ্বিতীয় তালিকাটি আজ বা আগামিকাল অর্থাৎ, 27-28 মার্চের মধ্যে প্রকাশিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ৷ বৃহস্পতিবার এমনটাই জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশনের এক বরিষ্ঠ আধিকারিক ।
তবে এই তালিকায় কতজনের নাম বেরোতে পারে সেই সংখ্যা নিয়ে কিছুই ইঙ্গিত মেলেনি । এই বিষয়ে কমিশনের সাফাই, এখন পুরো বিষয়টি কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির তত্ত্বাবধানে হচ্ছে । মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরের ওই আধিকারিক জানান, অপেক্ষমান তালিকা অর্থাৎ 60 লক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত প্রায় 36 লক্ষ ভোটারের নাম সংক্রান্ত বিষয় নিষ্পত্তি করা হয়েছে ৷
তিনি জানান, শুক্র বা শনিবার সন্ধ্যার মধ্যে দ্বিতীয় তালিকাটি প্রকাশিত হতে পারে । এই তালিকা প্রকাশের বিষয়টি বিভিন্ন বুথ থেকে প্রাপ্ত অবশিষ্ট নামগুলোর নিষ্পত্তির ওপর নির্ভরশীল । বিচারাধীন ভোটারদের প্রথম তালিকা প্রকাশের সময় যে সমস্যাগুলো দেখা দিয়েছিল, সেগুলো এখনও পুরোপুরি মেটেনি । যে তালিকাগুলোতে আদালতের ই-স্বাক্ষর (e-sign) রয়েছে, সেগুলো আপলোড করা হয়েছে । কিছু ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত সমস্যা বা ত্রুটি থাকতে পারে । বেশ কিছু বুথ থেকে তথ্য এখনও এসে পৌঁছায়নি ।
সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে এই সংশোধন প্রক্রিয়াটি চালানো হচ্ছে । শীর্ষ আদালত নির্দেশ দিয়েছিল যে, ভোটার তালিকা থেকে যাদের নাম বাদ পড়েছে, তাদের অবশ্যই কোনও ট্রাইব্যুনালের সামনে আবেদন করার সুযোগ দিতে হবে । তবে, এই ট্রাইব্যুনালগুলো কবে থেকে কাজ শুরু করবে, তা নিয়ে এখনও অনিশ্চয়তা রয়ে গিয়েছে ।
এই প্রসঙ্গে ওই আধিকারিক আরও জানান, ট্রাইব্যুনালগুলো কবে এবং কোথায় কাজ শুরু করবে, সে বিষয়ে এখনও কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি । রাজ্য সরকার চারটি স্থানের প্রস্তাব দিয়েছিল, অন্যদিকে কলকাতা হাইকোর্ট নিউ টাউনের 'জুডিশিয়াল একাডেমি'-কে একটি সম্ভাব্য স্থান হিসেবে প্রস্তাব করেছে ।
ট্রাইব্যুনাল গঠনে এই দেরি হওয়ার ফলে সংশ্লিষ্ট মহলে উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছে ৷ কারণ ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ পড়ার বিষয়টি চ্যালেঞ্জ করার পদ্ধতি সম্পর্কে স্পষ্টতার অপেক্ষায় রয়েছেন ক্ষতিগ্রস্ত ভোটাররা ।
নির্বাচন কমিশন সোমবার 'বিচারাধীন' (Under Adjudication) ভোটারদের প্রথম তালিকা প্রকাশ করেছিল । তবে ওই তালিকা থেকে কতজনের নাম বাদ পড়েছে কিংবা কতগুলো মামলার নিষ্পত্তি হয়েছে—তার সঠিক সংখ্যা নিয়ে কমিশন মুখে কুলুপ এঁটে থাকায় বিভিন্ন মহল থেকে সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছে তাদের ।
SIR প্রক্রিয়ার গণনা পর্ব শেষে মোট 58 লক্ষ ভোটারের নাম তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল । এর ফলে মৃত, স্থান পরিবর্তন (Migration), নামের পুনরাবৃত্তি এবং ভোটারকে খুঁজে না পাওয়ার (Untraceability) মতো কারণ দেখানোর পর রাজ্যের যোগ্য ভোটারের সংখ্যা প্রাথমিক 7.66 কোটি থেকে কমে 7.08 কোটিতে নেমে আসে ।
গত 28 ফেব্রুয়ারি পরবর্তী যে ভোটার তালিকা প্রকাশিত হয়, তাতে বৈধ ভোটারের সংখ্যা আরও কিছুটা কমে 7.04 কোটির সামান্য বেশি হয় । এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত 60 লক্ষেরও বেশি নাম বর্তমানে বিচার-বিচারাধীন বা আইনি পর্যালোচনার অধীনে রয়েছে ।
শ্যামপুকুর বিধানসভায় প্রায় 2700 জনের নাম বিচারাধীনের তালিকায় ছিল যার মধ্যে মন্ত্রী শশী পাঁজার নামও ছিল । সবকটাই নিষ্পত্তি হয়ে গিয়েছে বলে কমিশন সূত্রে খবর । তবে সেগুলি যেহেতু এখনও ই-সাইন হয়নি, সেই জন্য সবার নাম এখনই বলা সম্ভব নয় । কার নাম থাকছে বা থাকছে না এবং তার মধ্যে শশী পাঁজার নাম আছে কি না, সেটা এখনও বলা যাচ্ছে না ৷ এমনটাই দাবি কমিশনের ।
এদিকে তৃণমূলের অভিযোগের পর ভবানীপুরে রিটার্নিং অফিসার বদলির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে । কমিশনের তরফে রাজ্যের মুখ্যসচিবকে পাঠানো চিঠিতে জানানো হয়েছে যে 159 ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্রে বর্তমান রিটার্নিং অফিসারের নিয়োগ নিয়ে আপত্তি জানিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস । সেই প্রেক্ষিতে নতুন করে তিন উপযুক্ত আধিকারিকের নামের প্যানেল চাওয়া হয়েছে, যাঁদের মধ্যে থেকে একজনকে ওই পদে নিয়োগ করা হবে । চিঠিতে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে, 26 মার্চ বিকেল 5টার মধ্যে এই প্যানেল কমিশনের কাছে পাঠাতে হবে ।
অন্যদিকে, বৃহস্পতিবার বাসন্তীতে বিজেপি ও তৃণমল কংগ্রেসের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনায় রিপোর্ট তলব করল নির্বাচন কমিশন । এই ধরনের ঘটনা ঘটল কীভাবে এবং কারা এর সঙ্গে যুক্ত এছাড়াও কতজনকে গ্রেফতার করা সম্ভব হয়েছে সমস্ত তথ্য দিয়ে রিপোর্ট তলব করেছে কমিশন । পাশাপাশি জানতে চাওয়া হয়েছে কেন পর্যাপ্ত কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকা সত্ত্বেও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে তাদের ব্যবহার করা হয়নি । ডিজি-র থেকে রিপোর্ট তলব করা হয়েছে ।