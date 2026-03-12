রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে ফের পুলিশের সঙ্গে বৈঠক কমিশনের
এনফোর্সমেন্ট এজেন্সির সঙ্গে ভার্চুয়াল কনফারেন্সও করবে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর ।
Published : March 12, 2026 at 6:31 PM IST
কলকাতা, 12 মার্চ: বিধানসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট প্রকাশ হওয়ার আগেই রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উপর কড়া নজরদারি চালাতে চাইছে নির্বাচন কমিশন । আর সেই লক্ষ্যেই আবারও বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার রাজ্যের পুলিশ প্রশাসনের ও এনফোর্সমেন্ট এজেন্সির সঙ্গে বৈঠকে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর ।
কমিশন সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে 10টা থেকে বেলা সাড়ে 12টা পর্যন্ত বৈঠক হয় । এরপর আবার শুক্রবার বিকেল সাড়ে 4টে থেকে সাড়ে 6টা পর্যন্ত বৈঠক চলবে । এই বৈঠকে রাজ্যের 25টি এনফোর্সমেন্ট এজেন্সিকে নিয়ে ভার্চুয়াল কনফারেন্স করবে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর ।
ওই বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন ডিইসি, ডিরেক্টর, ডেপুটি ডিরেক্টর-সহ অন্যান্য কর্তারা । এমনকি রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া বা আরবিআই এবং স্টেট লেভেল ব্যাংকার্স কমিটি বা এসএলবিসিকে সশরীরে বৈঠকে উপস্থিত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে কমিশনের পক্ষ থেকে । বৃহস্পতিবার সংবাদ মাধ্যমের জন্য ছিল বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবির ।
অন্যদিকে, বুধবার সারাদিন ধরে শিপিং কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়ার ভবনে চলে পুলিশের বিশেষ প্রশিক্ষণ । ওইদিনের প্রশিক্ষণে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়াল ৷ তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন অ্যাডিশনাল সিইও, জয়েন্ট সিইও, ডেপুটি সিইও এবং স্পেশাল রোল অবজারভার সুব্রত গুপ্ত । মূলত এএসপি, ডিএসপি, জয়েন্ট সিপি পদমর্যাদার পুলিশ আধিকারিকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় বুধবার ।
আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে একাধিক বিষয় নিয়ে কীভাবে কাজ করতে হবে সেই নিয়েই চলে প্রশিক্ষণ । সেন্ট্রাল ফোর্সের গাড়িতে ক্যামেরা থেকে শুরু করে বুথে বুথে ওয়েবকাস্টিং এসব নিয়ে আলোচনা করা হয় । এছাড়াও রাজ্য ও পুলিশ প্রশাসনের এলাকায় একালায় টহলদারি, জামিন অযোগ্য ধারায় গ্রেফতারি পরোয়ানাকে শূন্যতে আনা, গন্ডগোল যারা করে তাঁদেরকে চিহ্নিত করে আগে থেকে এলাকা থেকে সরিয়ে দেওয়া, স্পর্শকাতর এবং অতি স্পর্শকাতর বুথ চিহ্নিতকরণ করা থেকে শুরু করে বিভিন্ন বিষয়ের উপর এদিনের প্রশিক্ষণ হয় ।
বুধবার রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগারওয়াল বলেন, "নির্বাচন কমিশনের যে নির্দেশ রয়েছে সেই নির্দেশ মোতাবেক এদিনের প্রশিক্ষণ হয় এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীর সঙ্গে কীভাবে সমন্বয়ে রেখে কাজ করতে হবে সে বিষয়ে নজর দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ।"