'রোহিঙ্গা নই, চোদ্দগুষ্টির নথি নিয়ে যাব', SIR নোটিশ পেয়ে বিস্ফোরক কাজল শেখ

'রোহিঙ্গা নই, চোদ্দগুষ্টির নথি নিয়ে যাব', SIR নোটিশ পেয়ে বিস্ফোরক কাজল শেখ
28 জানুয়ারি নানুর বিডিও অফিসে হাজিরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তৃণমূল নেতাকে । নোটিশ পেয়েই বিজেপি ও নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগড়ে দেন তিনি ৷
Published : January 19, 2026 at 8:31 PM IST
বোলপুর, 19 জানুয়ারি: দুই সাংসদের পর এবার এসআইআর শুনানির নোটিশ পেলেন বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি কাজল শেখ । নোটিশ হাতে পেয়ে বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি ফায়জুল হক ওরফে কাজল শেখ বলেন, 'আমি রোহিঙ্গা নই, চোদ্দগুষ্টির নথি নিয়ে যাব ৷"
বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি তথা দলের জেলা কোর কমিটির অন্যতম সদস্য কাজল শেখ বলেন, "বিজেপির বিরুদ্ধে কথা বলি ৷ তাই নোটিশ দেওয়া হয়েছে । আমি রোহিঙ্গা নই, আমি বাংলাদেশিও নয় ৷ চোদ্দগুষ্টির নথি নিয়ে শুনানিতে যাব ৷ যা নথি চাইবে সবই আছে ৷ তাও বিজেপি'র কাছে মাথা নত করব না ৷ ইডি ও সিবিআই-কে দিয়ে আমাকে কোন কিছুতে জড়াতে পারেনি ৷ তাই এসআইআর শুনানি নোটিশ দিয়েছে ।"
তিনি আরও বলেন, "আমাদের দলের রাজ্যসভার সাংসদ সামিরুল সোনালি খাতুনকে দেশে ফেরাতে লড়াই করেছে তাই তাঁকে নোটিশ দিয়েছে । অমর্ত্য সেনের মত নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদকে পর্যন্ত নোটিশ দিয়েছে ৷ বৈধ কোন ভোটার বাদ গেলে লড়াই জারি থাকবে ।"
পশ্চিমবঙ্গে চলছে বিশেষ নিবিড় সংশোধন খসড়া তালিকা তৈরি বা এসআইআর ৷ এই এসআইআর-এর শুনানিতে ঘাটালের সাংসদ তথা অভিনেতা দীপক অধিকারী তথা দেবকে নোটিশ দিয়ে ডাকা হয়েছিল ৷ ডাকা হয়েছে তৃণমূল-কংগ্রেসের রাজ্যসভার সাংসদ সামিরুল ইসলামকে ৷ এমনকি, শুনানির নোটিশ দেওয়া হয়েছিল নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ তথা 'ভারতরত্ন' অমর্ত্য সেনকেও ৷
এবার শুনানিতে ডাক পেলেন বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি কাজল শেখকে ৷ তিনি নানুর বিধানসভার ভোটার ৷ পূর্ববর্তী ভোটার তালিকার সঙ্গে বর্তমানে এমুনারেশন ফর্মে দেওয়া তথ্যের মিল নেই ৷ এই মর্মে জেলা পরিষদের সভাধিপতিকে 28 জানুয়ারি হাজিরা দেওয়ার নোটিশ ধরালেন সংশ্লিষ্ট বিএলও নির্মল কুমার মাজি ।
প্রসঙ্গত, এসআইআর নিয়ে ভোটারদের হেনস্থা করা হচ্ছে, এই অভিযোগ রাজ্যের দিকে দিকে ৷ ভোটারদের বার বার নোটিশ দিয়ে ভোটারদের ডাকার ফলে রীতিমতো বিরক্ত বিএলও'রাও ৷ ইতিমধ্যেই বীরভূম জেলায় প্রায় 300 বেশি বিএলও গণইস্তফা দিয়েছেন ৷ জেলাজুড়ে চলছে পথ অবরোধ, বিডিও অফিসগুলোতে বিক্ষোভ, ডেপুটেশন দেওয়া ৷ সেই আবহে এবার অনুব্রত মণ্ডলের যুযুধান হিসাবে পরিচিত বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি ফায়জুল হক ওরফে কাজল শেখকে শুনানি নোটিশ ধরাল নির্বাচন কমিশন ৷ তবে এই কাজল শেখ 2023 সালে নানুর থানার জেলা পরিষদের আসনে বিপুল ভোটে জয় যুক্ত হয়ে নির্বাচন কমিশনের কাছ থেকেই শংসাপত্র পেয়েছিলেন ৷