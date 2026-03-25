নির্বাচনের কাজে যুক্ত জরুরি পরিষেবার কর্মীদের পোস্টাল ব্যালটের নির্দেশিকা জারি
দোরগোড়ায় বিধানসভা নির্বাচন ৷ যে সমস্ত কর্মীরা নির্বাচনের কাজে জড়িত থাকছেন তাঁদের ভোট পোস্টাল ব্যালটে ৷ নির্দেশিকা জারি করে দিনক্ষণ জানাল প্রশাসন ৷
Published : March 25, 2026 at 2:29 PM IST
কলকাতা, 25 মার্চ: আসন্ন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে নিজ কেন্দ্রে অনুপস্থিত ভোটাররা প্রতিবারের মতো যাতে নিজেরা ভোট দিতে পারেন সেই প্রক্রিয়া সুনিশ্চিত করতে পদক্ষেপ করল রাজ্য প্রশাসন । যে সমস্ত পুলিশকর্মী ভোটের দিন নির্বাচনী ডিউটিতে ব্যস্ত থাকবেন, তারা যাতে নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন ৷ তার জন্য ফর্ম 12D বিতরণ ও জমা দেওয়ার নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে ।
পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের পক্ষ থেকে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে জানানো হয়েছে যে, অতিরিক্ত মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের সঙ্গে গত 23 মার্চ সোমবার বৈঠকের পর এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলেই উল্লেখ করা হয়েছে ৷ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে যে, পুলিশকর্মীদের কর্মক্ষেত্র অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ফর্ম জমা দিতে হবে । প্রথম দফা অর্থাৎ, 23 এপ্রিল ভোটের জন্য 4 এপ্রিলের মধ্যে ফর্ম জমা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে । দ্বিতীয় তথা শেষ দফা অর্থাৎ, 29 এপ্রিল ভোটের জন্য 7 এপ্রিলের মধ্যে ফর্ম জমা দিতে হবে ।
নির্দেশিকা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট দফতরের নোডাল অফিসাররা পুলিশ কর্মীদের মধ্যে এই 12D ফর্মটি বিতরণ করবেন । কর্মীদের ফর্মের প্রথম অংশ (Part I) পূরণ করতে হবে । দ্বিতীয় অংশটি (Part II) সংশ্লিষ্ট নোডাল অফিসারের দ্বারা অ্যাটেস্টেড করাতে হবে । পূরণ করা ফর্মটি রিটার্নিং অফিসার বা RO বা অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার বা ARO-র কাছে জমা দিতে হবে ।
আবেদন মঞ্জুর হলে পুলিশকর্মীরা তাদের জন্য নির্ধারিত 'পোস্টাল ভোটিং সেন্টার' বা PVC তে গিয়ে ভোট দিতে পারবেন । এই কেন্দ্রগুলি সকাল 9টা থেকে বিকেল 5টা পর্যন্ত খোলা থাকবে । পুলিশ ছাড়াও রেল, স্বাস্থ্য দফতর, অগ্নি নির্বাপণ ও দমকল বিভাগ এবং বিদ্যুৎ দফতরের মতো মোট 19টি জরুরি পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত কর্মীদের জন্য এই পোস্টাল ব্যালট সুবিধা উপলব্ধ করা হয়েছে ।
নির্বাচন কমিশন স্পষ্ট জানিয়েছে যে যদি কোনও অনুপস্থিত ভোটার নির্দিষ্ট দিনে ভোটিং সেন্টারে না আসেন সেক্ষেত্রে তাদের জন্য আলাদা করে ডাকযোগে ব্যালট পাঠানোর কোনও নিয়ম নেই । সুতরাং, ভোট দিতে গেলে নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে ফর্ম পূরণ করে সংশ্লিষ্ট জায়গায় জমা দিতে হবে ৷
জরুরি পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত কর্মীরা অনেক সময়েই ভোট দিতে পারেন না । তবে কাজ থাকা সত্ত্বেও এই বিধানসভা ভোটে যাতে তাঁরা ভোট দান করতে পারেন সেই সুবিধা করে দিল নির্বাচন কমিশন ।