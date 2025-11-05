ভোটার লিস্টে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে চিন্তায় রাজ্যের তৃতীয় লিঙ্গের মানুষ
রাজ্যে মুখ্য নির্বাচনী দফতরের এক আধিকারিকের মতে, কারোর আতঙ্কিত হওয়ার কোনও কারণ নেই ৷ তৃতীয় লিঙ্গের সমাজের বিষয়টি বিশেষভাবে গ্রাহ্য করা হবে ।
Published : November 5, 2025 at 8:03 PM IST
কলকাতা, 5 নভেম্বর: রাজ্যে শুরু হয়েছে এসআইআর অর্থাৎ ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন ৷ এর ফলে এবার শঙ্কিত হয়ে পড়েছে রাজ্যের তৃতীয় লিঙ্গের মানুষজন। এই নিয়ে সম্প্রতি রাজ্যের গরিমা গৃহের ডিরেক্টর ও ট্রান্সজেন্ডার অ্যাক্টিভিস্ট রঞ্জিতা সিনহা মিনিস্ট্রি অফ সোশাল জাস্টিস অ্যান্ড এম্পাওয়ারমেন্ট অর্থাৎ সামাজিক ন্যায়বিচার ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রণালয়ে চিঠি দিয়েছেন ।
বাংলা-সহ দেশের 12টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত রাজ্যে শুরু হয়েছে এসআইআর অর্থাৎ ভোটার তালিকায় নিবিড় সংশোধনের প্রক্রিয়া ৷ বর্তমান ভোটার তালিকার সংশোধনে ফলে তৃতীয় লিঙ্গের মানুষজনের কি হবে, তা নিয়ে রীতিমত রাতের ঘুম উড়েছে তাঁদের । বিশেষ করে যারা Gender Reassignment Surgery (মহিলা থেকে পুরুষ বা পুরুষ থেকে মহিলা হওয়ার জন্য অস্ত্রোপচার) করিয়েছেন, তাঁরা ভোটার তালিকায় নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারবেন কি না, সেই নিয়ে আতঙ্কে ভুগছেন।
সম্রাজ্ঞী দত্ত নামে তৃতীয় লিঙ্গের এক ব্যক্তি জানান, 2002 সালে ভোট দিয়েছিলেন ঠিকই কিন্তু তখন তিনি পুরুষ অর্থাৎ জন্মের পর তাঁর যে লিঙ্ক ও নাম ছিল, সেই ভোটার কার্ড দেখিয়ে ভোট দিয়েছিলেন। কিন্তু তারপর তিনি অপারেশনের মাধ্যমে নিজের লিঙ্ক পরির্বতন করিয়েছেন। নতুন নাম ও নয়া ছবি দিয়ে পুনরায় ভোটার কার্ড করিয়েছেন। আর এই নয়া ভোটার কার্ড দেখিয়েই তিনি পরবর্তীতে ভোট দিয়ে আসছেন। তাই এবার এসআইআরের সময় তাঁর কোনও সমস্যা হবে না তো ?
কল্পনা নস্কর নামে তৃতীয় লিঙ্গের আর এক ব্যক্তি জানান, যেহেতু বর্তমানে তাঁর পরিবারের সঙ্গে আর কোনও যোগাযোগ নেই তাই, নয়া নামে পুনরায় ভোটার কার্ড করাবার সময় বাবা বা মায়ের স্থানে তিনি নিজের 'গুরুমা'র নাম বসিয়েছিলেন। সে ব্যাপারে কি হবে ? প্রশ্ন তোলেন তিনি। অঞ্জলি মণ্ডল নামে আর এক তৃতীয় লিঙ্গের ব্যক্তির বক্তব্য, বুথ লেভেল অফিসাররা যখন এনুমেরাশন ফর্ম (Enumeration Form) পূরণ করাতে তাঁদের বাড়িতে যাবেন, তখন তারা ঠিক কীভাবে ফর্মটি পূরণ করবেন সেই নিয়ে বিভ্রান্তিতে রয়েছেন । আবার অনেকের এফিডেভিটও নেই।
রাজ্যের গরিমা গৃহের ডিরেক্টর রঞ্জিতা সিনহা এই সব সমস্যার কথা উল্লেখ করে সামাজিক ন্যায়বিচার ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রণালয়ে সম্প্রতি চিঠি পাঠিয়েছেন। তিনি বলেন, "রাজ্যে এসআইআর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে ৷ কিন্তু আমাদের কমিউনিটিতে এমন বহু মানুষ রয়েছেন, যারা নিজেদের লিঙ্গ পরিবর্তন করিয়ে নতুন নামে ও ছবি দিয়ে ভোটার কার্ড বানিয়েছেন । যদিও নাম পরিবর্তন করার জন্য যে এফিডেভিটের প্রয়োজন পড়ে, সেটা তাদের অনেকেরই রয়েছে । আবার অনেকের কাছে কেন্দ্র সরকারের ট্রান্সজেন্ডার আইডেন্টিটি কার্ডও রয়েছে । এছাড়াও ন্যাশনাল পোর্টাল ফর ট্রান্সজেন্ডারের দেওয়া সার্টিফিকেটও রয়েছে । অথচ যে 12টি নথি জমা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে, তাতে ট্রান্সজেন্ডার আইডেন্টিটি কার্ডের উল্লেখ নেই। এর ফলে তৃতীয় লিঙ্গের সমাজের মানুষদের মধ্যে একটা বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে ।"
শুধু তাই নয়, তিনি আরও বলেন, "বর্তমান ভোটার কার্ডের নাম ও ছবির সঙ্গে তাঁদের 2002 ভোটার তালিকার অমিল রয়েছে । আবার অনেকেরই তাঁদের পরিবারের সঙ্গে কোনও যোগাযোগ নেই । তাই তারা অনেকেই শেল্টার হোমে থাকেন।" তাঁর মতে, তৃতীয় লিঙ্গের মানুষের ক্ষেত্রে কী নিয়ম হবে বা কী কী কাগজপত্র জমা দিতে হবে কিংবা তাঁদের নাম চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় থাকবে কি না, এই সব বিষয় নিয়ে নীরব ওয়েস্টবেঙ্গল ট্রান্সজেন্ডার বোর্ড।
রাজ্যে মুখ্য নির্বাচনী দফতরের এক আধিকারিক জানান, কারোর আতঙ্কিত হওয়ার কোনও কারণ নেই ৷ কারণ তৃতীয় লিঙ্গের সমাজের বিষয়টি বিশেষভাবে গ্রাহ্য করা হবে । ফর্ম পূরণ করার সময় এই অংশে 2002 সালের ভোটার তালিকার ভিত্তিতে পূরণ করতে হচ্ছে, সেখানে 2002 সালে তাঁদের ঠিক যে নামে ভোটার কার্ড ছিল সেই নাম দিয়েই পূরণ করতে হবে । আর যেখানে বর্তমানের তথ্য দিতে হবে সেখানে তারা বর্তমান তথ্যই বসাবেন। যেখানে তাঁদের বাবা মায়ের পরিচয় লিখতে হবে সেখানে তারা 'গুরুমা'র নামই বসাবেন। এরপর শুনানির সময় তাঁদের বিষয়টি শোনা ও আলোচনা করা হবে ৷ আর সেই মতোই তারা তাঁদের এফিডেভিট কিংবা গেজেট নোটিফিকেশনের কপি জমা দেবেন।