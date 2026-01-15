SIR নথি হিসেবে মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ড গ্রহণযোগ্য নয়, জানিয়ে দিল কমিশন

SIR নথি হিসেবে মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ড গ্রহণযোগ্য নয়, জানিয়ে দিল কমিশন
Published : January 15, 2026 at 7:44 PM IST
কলকাতা, 15 জানুয়ারি: ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন অর্থাৎ এসআইআর (SIR) প্রক্রিয়ায় নথির ক্ষেত্রে মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ডকে গ্রহণ করার প্রস্তাব খারিজ করে দিল নির্বাচন কমিশন ৷ বৃহস্পতিবার এই মর্মে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক (সিইও) মনোজকুমার আগরওয়ালকে চিঠি দিয়ে জানিয়ে দিল কমিশন।
নির্বাচন কমিশনের তরফে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরে পাঠানো চিঠিতে জানানো হয়েছে, এসআইআর-এর জন্য নির্ধারিত বৈধ নথির তালিকায় মাধ্যমিক অ্যাডমিট কার্ড নেই । তাই বৈধ নথি হিসেবে অ্যাডমিট কার্ডকে অনুমোদন দেওয়া যাবে না।
নির্বাচন কমিশনের আন্ডার সেক্রেটারি শক্তি শর্মার স্বাক্ষরিত চিঠিতে উল্লেখ রয়েছে, গত 27 অক্টোবর 2025, কমিশনের জারি করা এসআইআর সংক্রান্ত নির্দেশিকাতে নির্দিষ্ট কী কী নথি পরিচয় ও ঠিকানা যাচাইয়ের জন্য গ্রহণযোগ্য হবে, তা স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে । সেই তালিকায় মাধ্যমিক অ্যাডমিট কার্ড নেই । তাই রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরের পাঠানো প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য নয়, পরিষ্কার জানিয়ে দিল কমিশন ৷
কমিশনের চিঠিতে স্পষ্ট করা হয়েছে, নথি যাচাইয়ের ক্ষেত্রে পূর্বনির্ধারিত তালিকার বাইরে গিয়ে নতুন কোনও নথিকে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না । ফলে ভোটার তালিকা সংশোধনের সময় মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ড ব্যবহার করা যাবে না বলেই কার্যত চূড়ান্ত সিদ্ধান্তর কথা জানিয়ে দিল কমিশন।
আগেই এসআইআর-এর জন্য 13টি নথির কথা উল্লেখ করেছিল নির্বাচন কমিশন ৷ তবে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের সঙ্গে জেলা নির্বাচনী আধিকারিকদের বৈঠকে মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ডকে নথি হিসেবে গ্রহণ করার বিষয়ে আলোচনা হয়েছিল ৷ তারপর সিইও দফতরের তরফে নির্বাচন কমিশনের কাছে এই প্রস্তাব পাঠানো হয় ৷ কিন্তু এদিন সেই প্রস্তাব খারিজ করে দেয় কমিশন ৷
অন্যদিকে, এবার শহর কলকাতায় মৃত্যু হল এক বুথ লেভেল অফিসারের ৷ এদিন পূর্ব যাদবপুর থানার অন্তর্গত অহল্যানগর এলাকায় বাড়ি থেকে বিএলও'র দেহ উদ্ধার হয়। আর তারপরেই আবারও SIR নিয়ে চাঞ্চল্যর সৃষ্টি হয়েছে ৷ আর এই মৃত্যুর পরেই রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরের সামনে BLO অধিকার রক্ষা কমিটির পক্ষ থেকে বিক্ষোভ দেখানো হয় ৷
রাজ্যে স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশনের কাজ শুরু হওয়ার পর থেকেই একের পর এক বিএলও'র মৃত্যুর ঘটনা সামনে এসেছে । আরও বেশ কিছু BLO কাজের চাপে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন বলেই অভিযোগ উঠেছে । এবার খাস কলকাতায় BLO'র রহস্যজনক মৃত্যু কেন্দ্র করে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।
প্রসঙ্গত, এর কিছুদিন আগেই মুর্শিদাবাদের ভগবানগোলার কাজের চাপে হামিদুল ইসলাম নামক আরেক BLO আত্মহত্যা করেন ৷ আর এই প্রতিবাদে আজ বিএলও অধিকার রক্ষা কমিটির মঞ্চের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হচ্ছে যে ব্যাপক কাজের চাপে আরেক বিএলও'র মৃত্যু হল।
কিন্তু তারা যখন বিক্ষোভ দেখাতে আসে তার আগেই কলকাতা পুলিশের ব্যারিকেড দিয়ে জায়গাটিকে ঘিরে দেওয়া হয়। কিন্তু বাধা পেয়ে একেবারে রাজপথে বসে পড়ে বিক্ষোভকারী BLO'রা। এখনও পর্যন্ত যত জনের মৃত্যু হয়েছে একটি মঞ্চ বানিয়ে তাদের ছবি রেখে গলায় মালা দিয়ে সামনে মোমবাতি জ্বালিয়ে তারা সেখানেই বসে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে ৷