মাস্টারস্ট্রোক কমিশনের ! বাংলার অপসারিত আইপিএসদের উপরেই ভিনরাজ্যের ভোটের দায়িত্ব

মাস্টারস্ট্রোক কমিশনের ! বাংলার অপসারিত আইপিএসদের উপরেই ভিনরাজ্যের ভোটের দায়িত্ব
বিধাননগরের পুলিশ কমিশনার মুরলীধর শর্মা এবং শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনার ওয়াক্কার রাজাকে তামিলনাড়ু বিধানসভা নির্বাচনের জন্য পুলিশ অবজার্ভার হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে ।
Published : March 19, 2026 at 1:05 PM IST
কলকাতা, 19 মার্চ: সামনেই রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল মিলিয়ে পাঁচ জায়গায় বিধানসভা নির্বাচন ৷ আর তাকে ঘিরে রীতিমতো কর্মযজ্ঞ চলছে কমিশনে ৷ ভোটের নির্ঘণ্ট প্রকাশের পরপরই পশ্চিমবঙ্গে পুলিশ ও প্রশাসনে পরের পর রদবদল করেছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন ৷ তা নিয়ে তাদের রাজ্যের শাসকদলের রোষের মুখেও পড়তে হয়েছে ৷ তবে তাতে আমল না-দিয়ে এবার আরও সুচারু পদক্ষেপ মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের ৷ পশ্চিমবঙ্গে যে একাধিক আইপিএস অফিসারকে তাঁদের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে, এবার তাঁদেরই বেশকয়েকজনকে নির্বাচনী দায়িত্ব সামলাতে ভিনরাজ্যে পাঠানো হল ৷ কমিশনের এই সিদ্ধান্ত ঘিরে প্রশাসনিক মহলে জোর চর্চা শুরু হয়েছে ।
সর্বশেষ নির্দেশিকা অনুযায়ী, বিধাননগরের পুলিশ কমিশনার মুরলীধর শর্মা এবং শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনার ওয়াক্কার রাজাকে তামিলনাড়ু বিধানসভা নির্বাচনের জন্য পুলিশ অবজার্ভার হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে । কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে, তাঁদের অবিলম্বে নতুন দায়িত্বস্থলে যোগ দিতে হবে এবং নির্বাচনী প্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে হবে ।
শুধু তাই নয়, আরও একাধিক আইপিএস অফিসারকে বিভিন্ন রাজ্যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে । অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ধৃতিমান সরকারকে কেরলে, সন্দীপ কাররাকে নাগাল্যান্ডের উপনির্বাচনে এবং আমনদীপকে তামিলনাড়ুতে পাঠানো হয়েছে । এঁদের প্রত্যেককেই সংশ্লিষ্ট রাজ্যে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উপর নজর রাখা, কেন্দ্রীয় বাহিনীর সঙ্গে সমন্বয় করা এবং নির্বাচনী বিধি কার্যকর করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ।
তাৎপর্যপূর্ণভাবে, এর আগেই নির্বাচন কমিশন পশ্চিমবঙ্গের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদে থাকা পুলিশ আধিকারিকদের সরিয়ে দিয়েছিল । কলকাতা পুলিশ এবং রাজ্য পুলিশের শীর্ষ স্তরেও বড় রদবদল করা হয় । সেই প্রেক্ষাপটেই এবার বাংলার বিভিন্ন পদ থেকে অপসারিত মোট 15 জন আইপিএস অফিসারকে অন্য রাজ্যে নির্বাচনী দায়িত্বে পাঠানো হল, যাকে কার্যত নজিরবিহীন পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে ।
প্রশাসনিক সূত্রের মতে, এই সিদ্ধান্তের মূল উদ্দেশ্য হল নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ও প্রভাবমুক্ত রাখা । স্থানীয় প্রভাব, রাজনৈতিক চাপ বা প্রশাসনিক পক্ষপাতিত্ব যাতে কোনওভাবেই ভোট প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করতে না-পারে, সে কারণেই এক রাজ্যের অফিসারকে অন্য রাজ্যে পাঠানোর কৌশল নিয়েছে কমিশন । অতীতে এমন পদক্ষেপ দেখা গেলেও, এত বড় সংখ্যায় একসঙ্গে অফিসার বদলি এবং নিয়োগ বিরল বলেই মত বিশেষজ্ঞদের ।
এদিকে, রাজনৈতিক মহলেও এই সিদ্ধান্ত ঘিরে শুরু হয়েছে তুমুল বিতর্ক । বিরোধী শিবিরের দাবি, নির্বাচন কমিশনের এই পদক্ষেপ প্রমাণ করছে যে কমিশন অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন করাতে বদ্ধপরিকর । অন্যদিকে, শাসক দলের একাংশের মতে, এই ধরনের হস্তক্ষেপ রাজ্যের প্রশাসনিক স্বায়ত্তশাসনের উপর প্রভাব ফেলতে পারে ।
তবে সব মিলিয়ে এটা স্পষ্ট যে, আসন্ন নির্বাচনকে কেন্দ্র করে কোনওরকম ঝুঁকি নিতে নারাজ নির্বাচন কমিশন । কঠোর নজরদারি, প্রশাসনিক রদবদল এবং আন্তঃরাজ্য পর্যবেক্ষক নিয়োগ - এই তিনস্তরীয় কৌশলের মাধ্যমে ভোটকে স্বচ্ছ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ করার লক্ষ্যেই এগোচ্ছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন ।