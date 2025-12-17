ETV Bharat / state

শান্তিনিকেতনে শুরু 'পূর্বাঞ্চলীয় লোক মহোৎসব', হাজির 8 রাজ্যের 600 শিল্প

ডিসেম্বর মাসের শেষ দুই সপ্তাহ শান্তিনিকেতন থাকে উৎসব মুখর ৷ সৃজনী শিল্পগ্রামে 'পূর্বাঞ্চলীয় লোক মহোৎসব' চলবে 21 ডিসেম্বর পর্যন্ত ৷

শান্তিনিকেতনে শুরু হল 'পূর্বাঞ্চলীয় লোক মহোৎসব' (নিজস্ব চিত্র)
ETV Bharat Bangla Team

December 17, 2025

বোলপুর, 17 ডিসেম্বর: শান্তিনিকেতনে পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্রের উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গ-সহ আটটি রাজ্যের শিল্পীদের নিয়ে শুরু হল পাঁচদিনের 'পূর্বাঞ্চলীয় লোক মহোৎসব'। বিভিন্ন রাজ্যের প্রায় 600 শিল্প এখানে অংশগ্রহণ করেছে । মহোৎসব চলবে 21 ডিসেম্বর পর্যন্ত ৷ 23 ডিসেম্বর থেকে ঐতিহ্যবাহী পৌষমেলা, তার আগে ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রকের তত্ত্বাবধানে পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্র (ইজেডসিসি)-র সৃজনী শিল্পগ্রাম ইতিমধ্যেই সেজে উঠেছে । ডিসেম্বরের শেষে এককথায় উৎসবের মেজাজে শান্তিনিকেতন ।

পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্রের অধিকর্তা আশিস গিরি বলেন, "পাঁচদিনের এই উৎসবে বিভিন্ন লোকসংস্কৃতি উপস্থাপন করা হবে ৷ কোনও টিকিট লাগবে না । যে কেউ এই উৎসব দেখতে পারবেন ৷ এটা আমাদের সবচেয়ে বড় উৎসব ৷ রাজ্যের বাইরে থেকে প্রায় 200 জন শিল্পী অংশ নিয়েছেন ৷ রাজ্যের বহু লোকশিল্পী উৎসবে যোগ দিয়েছেন ।"

শান্তিনিকেতনে শুরু 'পূর্বাঞ্চলীয় লোক মহোৎসব' (নিজস্ব ভিডিয়ো)

ডিসেম্বর মাসের শেষ দুই সপ্তাহ শান্তিনিকেতন উৎসবে মুখর ৷ এদিন থেকে সৃজনী শিল্পগ্রামে শুরু হল 'পূর্বাঞ্চলীয় লোক মহোৎসব'। ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রকের পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্র (ইজেডসিসি)-র উদ্যোগে বাংলা-সহ অংশ নিচ্ছে অসম, সিকিম, মণিপুর, ত্রিপুরা, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড ও বিহার । এই আটটি রাজ্যের লোকসংস্কৃতি, জনজাতীয় নৃত্য, গান পরিবেশিত হবে ৷ বিভিন্ন রাজ্য থেকে প্রায় 200 জন শিল্পী উৎসবে অংশ নিয়েছেন । আর রাজ্যের প্রায় 400 জন শিল্পী অংশ নিয়েছেন ৷ এদিন থেকে 21 ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে উৎসব ৷ পর্যটকেরা সকাল সাড়ে 10টা থেকে রাত 9টা পর্যন্ত এখানে আসতে পারবেন ৷

পূর্বাঞ্চলীয় লোক মহোৎসবে পট গান শিল্পী (নিজস্ব চিত্র)

উৎসবে প্রদর্শিত হবে অসমের বিহু, ত্রিপুরার হোজগিরি, বিহারের জতজাগি, ওড়িশার সম্বলপুরী ও নুয়াখাই, মণিপুরের মণিপুরী নৃত্য, ঝাড়খণ্ডের ঝুমুর প্রভৃতি । এছাড়া এই রাজ্যের পটের গান, ছৌ নৃত্য, বাউল গান, আদিবাসী নৃত্য, মাহালী ঝুমুর, ভাদু গান, মনসামঙ্গল, নাম সংকীর্তন, বোলান গান, ঢোল বাদন, পুতুল নাচ, ঘোড়া নাচ, সাঁওতালি দং নৃত্য, শ্রী খোল, চাদর বাঁধুনি, লাঠি খেলা, ঢালী নাচ, কাঠি নাচ, ভাওয়াইয়া, লোকগীতি, দাঁশাই নাচ, ভাঁজো গান, আলকাপ, সত্যপীরের পাঁচালি, বহুরূপী শিল্প প্রদর্শন, মুখোশ নৃত্য, গম্ভীরা ও কবিতা চর্চা-সহ থাকছে থাকছে আরও অনেক কিছু ৷ উৎসবে বিভিন্ন রাজ্যের শিল্প সামগ্রীর স্টলও রয়েছে । এই স্টল সামগ্রী সংগ্রহ করতে পারবেন পর্যটকেরা ৷

শুরু হল পাঁচদিনের 'পূর্বাঞ্চলীয় লোক মহোৎসব' (নিজস্ব চিত্র)

উৎসবে আসা বহুরূপী শিল্পী সুজিত বাজিকর বলেন, "প্রতি বছরই আমরা এই উৎসবে আসি ৷ এবারও 6 জনের বহুরূপী দল এসেছি ৷ খুব ভালো লাগে এই উৎসবে ৷ প্রচুর মানুষ আসেন ৷ আমরা এক একদিন এক এক রকম রূপে সাজি । সকলকে আনন্দ দিই । আজ আমি নারদের সাজে সেজেছি ৷"

মহোৎসবে পট গান শিল্পী (নিজস্ব চিত্র)

পট গান শিল্পী লাল্টু পটুয়া বলেন, "আজ প্রায় 50 বছর ধরে পটের গান করছি । এই পট শিল্প হারিয়ে যাচ্ছে, উপার্জন হয় না ৷ কিন্তু, এই উৎসবে আমন্ত্রণ পাই । প্রতি বছর আসি ৷ পটের গান শুনতে চান অনেকেই ৷ সকলকে গান শোনাই ৷ উৎসবের শেষ দিন পর্যন্ত এখানে থাকব । বাইরে থেকেও প্রচুর শিল্পীরা এসেছেন ৷ ওদের সঙ্গে আলাপ হল ।"

মহোৎসবে বহুরূপী শিল্পী (নিজস্ব চিত্র)

প্রসঙ্গত, এই উৎসবের শেষেই 23 ডিসেম্বর থেকে পূর্বপল্লির মাঠে শুরু হচ্ছে ঐতিহ্যবাহী পৌষমেলা । যা চলবে 28 ডিসেম্বর পর্যন্ত । 6 দিনই থাকবে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ৷

