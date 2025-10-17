কোন প্ল্যাটফর্মে কোথাকার ট্রেন ? দমদম-বিধাননগরে যাত্রীদের জন্য একাধিক পদক্ষেপ
কালীপুজো ও দীপাবলির আগে অতিরিক্ত বিশেষ ট্রেন চালানোর কথা ঘোষণা করেছে পূর্ব রেলের শিয়ালদা শাখা ।
October 17, 2025
কলকাতা, 17 অক্টোবর: বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণ । দুর্গাপুজো, লক্ষ্মীপুজোর পাট চুকিয়ে এবার পালা কালীপুজো ও দীপাবলির । আসন্ন উৎসবের সময় ভিড় নিয়ন্ত্রণে আবারও অতিরিক্ত বিশেষ ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে পূর্ব রেলের শিয়ালদা শাখা । কালীপুজোয় বিশেষ ট্রেনের ঘোষণার পাশাপাশি যাত্রী নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার ক্ষেত্রেও একাধিক পদক্ষেপ করেছে পূর্ব রেল কর্তৃপক্ষ ।
শিয়ালদা বিভাগের ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার রাজীব সাক্সেনা জানিয়েছেন, "পূর্ব রেলওয়ের শিয়ালদা বিভাগে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ স্টেশন - বিধাননগর রোড ও দমদম জাংশন ৷ যাত্রী ভিড় নিয়ন্ত্রণ করতে ও যাত্রীদের সুবিধের জন্য এই দুই স্টেশনে একাধিক পদক্ষেপ করা হয়েছে ।"
তথ্য বলছে যে, বিধাননগর স্টেশনে প্রতিদিন গড়ে 1.7 লক্ষ যাত্রী যাতায়াত করেন । তাই বিধাননগর স্টেশনের প্ল্যাটফর্মের বিভাজনের উপর বিশেষ নজর দেওয়া হচ্ছে । এছাড়াও আরও বেশি সংখ্যক রেলকর্মী এবং নিরাপত্তা রক্ষী মোতায়েন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে । বিধাননগর স্টেশনের চারটি প্ল্যাটফর্ম বিশেষ করে দুই নম্বর প্ল্যাটফর্ম চওড়া নয় বলে যাত্রীদের চলাচলে কিছুটা সমস্যা হয়ে থাকে । তাই দিনের ব্যস্ত সময়ে সবক'টি প্লাটফর্মেই যাতে যাত্রী ভিড় সমান রাখা হয়, সেই দিকে নজর দেওয়া হচ্ছে । এই ব্যবস্থা পরীক্ষামূলকভাবে করা হবে বলেই জানানো হয়েছে ।
বিধাননগর রোড স্টেশনে গৃহীত পদক্ষেপ
- এক নম্বর প্ল্যাটফর্মে শুধুমাত্র আপ মেন লাইনের ট্রেনগুলি দাঁড়াবে । শিয়ালদা আপ লোকাল ট্রেনগুলি, যেগুলি নৈহাটি, রানাঘাট, কৃষ্ণনগর, গেদে ও লালগোলার দিকে যাবে, সেগুলি এই প্লাটফর্মে থামবে ।
- এক্সপ্রেস, মেল এবং সাব-আরবান লাইনের ট্রেনগুলি দুই নম্বর প্ল্যাটফর্মে দাঁড়াবে । এছাড়াও মাঝেরহাট ও বালিগঞ্জ থেকে মেন লাইনের দিকে যাবে যে ট্রেনগুলি, সেগুলি দুই নম্বর প্ল্যাটফর্মে থামবে ।
- বারাসত, বনগাঁ, হাসনাবাদ ও ডানকুনির দিকে যেই আপ লোকালগুলি যাবে, সেগুলি দুই নম্বর প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করবে ।
- এছাড়াও সব মেল, এক্সপ্রেস, প্যাসেঞ্জার ট্রেন দুই নম্বর প্ল্যাটফর্ম দিয়ে যাবে ।
- যাত্রীদের চলাচলের সুবিধা করে দিতে এবং অস্বাভাবিক ভিড় এড়াতে এবার থেকে এই প্ল্যাটফর্মগুলিতে আর ভেন্ডার বসতে পারবেন না । অর্থাৎ প্ল্যাটফর্মগুলিকে, বিশেষ করে দুই নম্বর প্ল্যাটফর্মকে ভেন্ডার ফ্রি জোন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে ।
- প্ল্যাটফর্মে যাত্রীদের সুবিধার জন্য, কোন ট্রেন কোন প্লাটফর্মে আসছে, সেটা অনেক আগে থেকেই প্যাসেঞ্জার ইনফরমেশন সিস্টেমের মাধ্যমে ঘোষণা করা হবে এবং ডিসপ্লে বোর্ডে দেখিয়ে দেওয়া হবে ।
দমদম জাংশন স্টেশনে গৃহীত পদক্ষেপ
- যে আপ লোকাল ট্রেনগুলি নৈহাটি, রানাঘাট, কৃষ্ণনগর, লালগোলা স্টেশনের দিকে যাবে, সেগুলি এক নম্বর প্ল্যাটফর্মে আসবে ।
- নৈহাটি, রানাঘাট, কৃষ্ণনগর, লালগোলা থেকে যে ডাউন লোকাল ট্রেনগুলি শিয়ালদার দিকে যাবে, সেগুলি দুই নম্বর প্ল্যাটফর্মে আসবে ।
- চক্ররেলের ট্রেনগুলো এবং কলকাতা টার্মিনালের ট্রেনগুলো প্ল্যাটফর্ম নম্বর 3, 4 ও 5-এ দাঁড়াবে ।
- বারাসত, বনগাঁ, হাসনাবাদ ডানকুনির দিকে যে আপ লোকালগুলি যাবে, সেইগুলি প্ল্যাটফর্ম নম্বর তিনে দাঁড়াবে ।
- যে ট্রেনগুলি মাঝেরহাট ও বালিগঞ্জ থেকে এসে মেন লাইনের দিকে যাবে, সেই ট্রেনগুলি প্ল্যাটফর্ম নম্বর তিনে দাঁড়াবে ।
- যে ডাউন ট্রেনগুলি শিয়ালদা ও মাঝেরহাটের দিকে যাবে, সেগুলি প্ল্যাটফর্ম নম্বর 4 ও 5-এ দাঁড়াবে । এছাড়াও কলকাতা টার্মিনালের সমস্ত আপ ও ডাইন ট্রেন প্ল্যাটফর্ম নম্বর 4 ও 5-এ দাঁড়াবে ।
- দমদম জাংশন স্টেশনের 2 নম্বর প্রবেশ গেটের কাছে একটি নতুন বুকিং কাউন্টারের নির্মাণ করা হয়েছে ।
মেন লাইনের এই দুটি গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনে যাত্রী ভিড় নিয়ন্ত্রণ করতে গৃহীত পদক্ষেপগুলির মধ্যে বেশ কয়েকটি ইতিমধ্যেই কার্যকরী করা হয়েছে ৷ আর বাকি ব্যবস্থাপনাগুলি দ্রুত যাত্রীদের জন্য কার্যকরী করা হবে বলে জানিয়েছেন শিয়ালদা বিভাগের ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার রাজীব সাক্সেনা ।
