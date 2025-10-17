ETV Bharat / state

কোন প্ল্যাটফর্মে কোথাকার ট্রেন ? দমদম-বিধাননগরে যাত্রীদের জন্য একাধিক পদক্ষেপ

কালীপুজো ও দীপাবলির আগে অতিরিক্ত বিশেষ ট্রেন চালানোর কথা ঘোষণা করেছে পূর্ব রেলের শিয়ালদা শাখা ।

যাত্রীদের জন্য দমদম-বিধাননগরে একাধিক পদক্ষেপ রেলের (নিজস্ব চিত্র)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 17, 2025 at 1:08 PM IST

কলকাতা, 17 অক্টোবর: বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণ । দুর্গাপুজো, লক্ষ্মীপুজোর পাট চুকিয়ে এবার পালা কালীপুজো ও দীপাবলির । আসন্ন উৎসবের সময় ভিড় নিয়ন্ত্রণে আবারও অতিরিক্ত বিশেষ ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে পূর্ব রেলের শিয়ালদা শাখা । কালীপুজোয় বিশেষ ট্রেনের ঘোষণার পাশাপাশি যাত্রী নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার ক্ষেত্রেও একাধিক পদক্ষেপ করেছে পূর্ব রেল কর্তৃপক্ষ ।

শিয়ালদা বিভাগের ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার রাজীব সাক্সেনা জানিয়েছেন, "পূর্ব রেলওয়ের শিয়ালদা বিভাগে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ স্টেশন - বিধাননগর রোড ও দমদম জাংশন ৷ যাত্রী ভিড় নিয়ন্ত্রণ করতে ও যাত্রীদের সুবিধের জন্য এই দুই স্টেশনে একাধিক পদক্ষেপ করা হয়েছে ।"

বিধাননগর স্টেশনে নেওয়া হচ্ছে একাধিক পদক্ষেপ (নিজস্ব চিত্র)

তথ্য বলছে যে, বিধাননগর স্টেশনে প্রতিদিন গড়ে 1.7 লক্ষ যাত্রী যাতায়াত করেন । তাই বিধাননগর স্টেশনের প্ল্যাটফর্মের বিভাজনের উপর বিশেষ নজর দেওয়া হচ্ছে । এছাড়াও আরও বেশি সংখ্যক রেলকর্মী এবং নিরাপত্তা রক্ষী মোতায়েন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে । বিধাননগর স্টেশনের চারটি প্ল্যাটফর্ম বিশেষ করে দুই নম্বর প্ল্যাটফর্ম চওড়া নয় বলে যাত্রীদের চলাচলে কিছুটা সমস্যা হয়ে থাকে । তাই দিনের ব্যস্ত সময়ে সবক'টি প্লাটফর্মেই যাতে যাত্রী ভিড় সমান রাখা হয়, সেই দিকে নজর দেওয়া হচ্ছে । এই ব্যবস্থা পরীক্ষামূলকভাবে করা হবে বলেই জানানো হয়েছে ।

বিধাননগর রোড স্টেশনে গৃহীত পদক্ষেপ

  • এক নম্বর প্ল্যাটফর্মে শুধুমাত্র আপ মেন লাইনের ট্রেনগুলি দাঁড়াবে । শিয়ালদা আপ লোকাল ট্রেনগুলি, যেগুলি নৈহাটি, রানাঘাট, কৃষ্ণনগর, গেদে ও লালগোলার দিকে যাবে, সেগুলি এই প্লাটফর্মে থামবে ।
  • এক্সপ্রেস, মেল এবং সাব-আরবান লাইনের ট্রেনগুলি দুই নম্বর প্ল্যাটফর্মে দাঁড়াবে । এছাড়াও মাঝেরহাট ও বালিগঞ্জ থেকে মেন লাইনের দিকে যাবে যে ট্রেনগুলি, সেগুলি দুই নম্বর প্ল্যাটফর্মে থামবে ।
  • বারাসত, বনগাঁ, হাসনাবাদ ও ডানকুনির দিকে যেই আপ লোকালগুলি যাবে, সেগুলি দুই নম্বর প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করবে ।
  • এছাড়াও সব মেল, এক্সপ্রেস, প্যাসেঞ্জার ট্রেন দুই নম্বর প্ল্যাটফর্ম দিয়ে যাবে ।
  • যাত্রীদের চলাচলের সুবিধা করে দিতে এবং অস্বাভাবিক ভিড় এড়াতে এবার থেকে এই প্ল্যাটফর্মগুলিতে আর ভেন্ডার বসতে পারবেন না । অর্থাৎ প্ল্যাটফর্মগুলিকে, বিশেষ করে দুই নম্বর প্ল্যাটফর্মকে ভেন্ডার ফ্রি জোন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে ।
  • প্ল্যাটফর্মে যাত্রীদের সুবিধার জন্য, কোন ট্রেন কোন প্লাটফর্মে আসছে, সেটা অনেক আগে থেকেই প্যাসেঞ্জার ইনফরমেশন সিস্টেমের মাধ্যমে ঘোষণা করা হবে এবং ডিসপ্লে বোর্ডে দেখিয়ে দেওয়া হবে ।

দমদম জাংশন স্টেশনে গৃহীত পদক্ষেপ

  • যে আপ লোকাল ট্রেনগুলি নৈহাটি, রানাঘাট, কৃষ্ণনগর, লালগোলা স্টেশনের দিকে যাবে, সেগুলি এক নম্বর প্ল্যাটফর্মে আসবে ।
  • নৈহাটি, রানাঘাট, কৃষ্ণনগর, লালগোলা থেকে যে ডাউন লোকাল ট্রেনগুলি শিয়ালদার দিকে যাবে, সেগুলি দুই নম্বর প্ল্যাটফর্মে আসবে ।
  • চক্ররেলের ট্রেনগুলো এবং কলকাতা টার্মিনালের ট্রেনগুলো প্ল্যাটফর্ম নম্বর 3, 4 ও 5-এ দাঁড়াবে ।
  • বারাসত, বনগাঁ, হাসনাবাদ ডানকুনির দিকে যে আপ লোকালগুলি যাবে, সেইগুলি প্ল্যাটফর্ম নম্বর তিনে দাঁড়াবে ।
  • যে ট্রেনগুলি মাঝেরহাট ও বালিগঞ্জ থেকে এসে মেন লাইনের দিকে যাবে, সেই ট্রেনগুলি প্ল্যাটফর্ম নম্বর তিনে দাঁড়াবে ।
  • যে ডাউন ট্রেনগুলি শিয়ালদা ও মাঝেরহাটের দিকে যাবে, সেগুলি প্ল্যাটফর্ম নম্বর 4 ও 5-এ দাঁড়াবে । এছাড়াও কলকাতা টার্মিনালের সমস্ত আপ ও ডাইন ট্রেন প্ল্যাটফর্ম নম্বর 4 ও 5-এ দাঁড়াবে ।
  • দমদম জাংশন স্টেশনের 2 নম্বর প্রবেশ গেটের কাছে একটি নতুন বুকিং কাউন্টারের নির্মাণ করা হয়েছে ।

মেন লাইনের এই দুটি গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনে যাত্রী ভিড় নিয়ন্ত্রণ করতে গৃহীত পদক্ষেপগুলির মধ্যে বেশ কয়েকটি ইতিমধ্যেই কার্যকরী করা হয়েছে ৷ আর বাকি ব্যবস্থাপনাগুলি দ্রুত যাত্রীদের জন্য কার্যকরী করা হবে বলে জানিয়েছেন শিয়ালদা বিভাগের ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার রাজীব সাক্সেনা ।

শিয়ালদা মেন শাখার যাত্রীদের পুজোর উপহার, সোমে চালু হচ্ছে একজোড়া লোকাল ট্রেন

