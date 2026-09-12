পুজোর মরশুমে 10 জোড়া বিশেষ ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত পূর্ব রেলের, রইল তালিকা

পুজোর মরশুমে 10 জোড়া বিশেষ ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত পূর্ব রেলের, রইল তালিকা
Eastern Railway Special Trains for Durga Puja: পুজোয় যাত্রীদের ভিড়ের কথা মাথায় রেখে 10 জোড়া বিশেষ ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে পূর্ব রেল ৷
Published : September 12, 2026 at 8:47 PM IST
হাওড়া, 12 সেপ্টেম্বর: আসন্ন উৎসবের মরসুমে বাড়তি ট্রেনের ঘোষণা করল পূর্ব রেল কর্তৃপক্ষ ৷ সামনে পুজোর মরশুম তাই যাত্রীদের ভিড় নিয়ন্ত্রণ করতে মোট 10 জোড়া স্পেশাল ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে পূর্ব রেল ৷ দুর্গাপুজো, দীপাবলি এবং ছট পুজো উপলক্ষ্যে এই 10 জোড়া অতিরিক্ত ট্রেন বিভিন্ন রুটে চলাচল করবে ৷ প্রতিটি ট্রেনেই সাধারণ, দ্বিতীয় শ্রেণি, স্লিপার ক্লাস এবং এসি কোচের ব্যবস্থা থাকছে ৷
'সোমনাথ স্বাভিমান পর্ব' কলকাতা স্টেশন থেকে সোমনাথগামী বিশেষ ট্রেন
ভারতের হাজার বছরের ইতিহাস এবং সনাতন ধর্মের প্রতি অবিচল বিশ্বাস ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে স্মরণ করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বিশেষ আহ্বানে পালিত হচ্ছে 'সোমনাথ স্বাভিমান পর্ব' ৷ এই কর্মসূচির অংশ হিসেবে শনিবার কলকাতা স্টেশন থেকে সোমনাথের উদ্দেশ্যে এক বিশেষ তীর্থযাত্রী ট্রেনের সূচনা করা হল ৷
গুজরাতের সোমনাথ ধামে এই ট্রেনটি পৌঁছবে 14 সেপ্টেম্বর ৷ 15 ও 16 সেপ্টেম্বর সোমনাথের বিভিন্ন ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক কর্মসূচিতে পুণ্যার্থীরা অংশগ্রহণ করবেন ৷ এরপর আগামী 17 সেপ্টেম্বর সোমনাথ থেকে ফের কলকাতার উদ্দেশ্যে ট্রেনটি রওনা দেবে ৷
এদিনের এই ফ্ল্যাগ অফ করেন রাজ্যের পর্যটন মন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ ৷ সবুজ পতাকা নাড়িয়ে ট্রেনের শুভসূচনা করা হয় ৷ এছাড়াও আজকের এই বিশেষ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্কুল শিক্ষা ও অগ্নিনির্বাপক এবং জরুরি পরিষেবা বিভাগের প্রতিমন্ত্রী কৌশিক চৌধুরী, নগর উন্নয়ন ও পুরবিষয়ক প্রতিমন্ত্রী উমেশ রায়, তথ্য ও সংস্কৃতি এবং পর্যটন বিভাগের প্রতিমন্ত্রী পূর্ণিমা চক্রবর্তী এবং পূর্ব রেলওয়ে জেনারেল ম্যানেজার গীতিকা পাণ্ডে ৷ এছাড়াও রেলওয়ে এবং রাজ্য প্রশাসনের অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ৷
পূর্ব রেলওয়ের বিশেষ ট্রেনগুলির রুট ও সময়সূচি:
হাওড়া-রক্সৌল স্পেশাল (03041/03042 এবং 03043/03044): 15 অক্টোবর থেকে 29 নভেম্বরের মধ্যে নির্দিষ্ট দিনে এই ট্রেনগুলি হাওড়া ও রক্সৌলের মধ্যে চলাচল করবে ৷ ট্রেনটি হাওড়া থেকে রাত 11টায় ছেড়ে পরের দিন বিকেল 4.15 টায় রক্সৌল পৌঁছাবে এবং ফিরতি পথে রক্সৌল থেকে সন্ধ্যে 5.45 মিনিটে ছেড়ে পরের দিন বেলা 12:15 টায় হাওড়া পৌঁছাবে ৷
শিয়ালদা-পটনা স্পেশাল (03135/03136): 13 অক্টোবর থেকে 24 নভেম্বর পর্যন্ত প্রতি মঙ্গলবার 7টি ট্রিপে শিয়ালদা থেকে রাত 12.20 মিনিটে ছেড়ে একই দিনে বিকেল 3 টের সময় পটনা পৌঁছাবে ৷
শিয়ালদা-সীতামারহি স্পেশাল (03133/03134): 16 অক্টোবর থেকে 28 নভেম্বর পর্যন্ত প্রতি শুক্র ও শনিবার 7টি ট্রিপে শিয়ালদহ থেকে রাত 11.40 মিনিটে ছেড়ে পরের দিন বেলা 3.30 মিনিটে সীতামারহি পৌঁছাবে ৷
শিয়ালদা-গোরক্ষপুর স্পেশাল (03131/03132): 13 অক্টোবর থেকে 27 নভেম্বর পর্যন্ত প্রতি মঙ্গলবার ও বৃহস্পতিবার মোট 14টি ট্রিপ শিয়ালদা থেকে ছেড়ে পরের দিন বিকেল 3.15 মিনিটে গোরক্ষপুর পৌঁছাবে ৷
কলকাতা-মধুবনী স্পেশাল (03185/03186 এবং 03187/03188): 13 অক্টোবর থেকে 28 নভেম্বরের মধ্যে নির্দিষ্ট দিনে কলকাতা ও মধুবনীর মধ্যে মোট 14টি ট্রিপে চলবে ৷
আসানসোল-পটনা ও গোরক্ষপুর স্পেশাল (03511/03512 এবং 03527/03528): 18 অক্টোবর থেকে 29 নভেম্বরের মধ্যে আসানসোল থেকে পটনা ও গোরক্ষপুর রুটে এই বিশেষ ট্রেনগুলি চলাচল করবে ৷
মালদা টাউন-দিঘা স্পেশাল (03465/03466): 17 অক্টোবর থেকে 29 নভেম্বর পর্যন্ত প্রতি শনি ও রবিবার 7 ট্রিপ) মালদা টাউন থেকে বেলা 1.10 টায় ছেড়ে রাত 11 টায় দিঘা পৌঁছাবে এবং ফিরতি পথে রবিবার দিঘা থেকে 11.40 মিনিটে ছেড়ে পরের দিনিক সকাল 9:20 মিনিটে মালদা টাউন পৌঁছাবে৷
হাওড়া, শিয়ালদা ও কলকাতা থেকে ছেড়ে যাওয়া বেশিরভাগ ট্রেন পূর্ব রেলের আওতাধীন ব্যান্ডেল, বর্ধমান, দুর্গাপুর, আসানসোল, চিত্তরঞ্জন, মধুপুর ও জসিডিহ স্টেশনে উভয় দিকেই থামবে ৷ আসানসোল থেকে ছেড়ে যাওয়া ট্রেনগুলি চিত্তরঞ্জন, জামতারা, মধুপুর ও জসিডিহ স্টেশনে দাঁড়াবে ৷
অন্যদিকে, মালদা টাউন-দিঘা স্পেশাল ট্রেনটি নতুন ফরাক্কা, পাকুড়, রামপুরহাট, সাঁইথিয়া, বোলপুর শান্তিনিকেতন, বর্ধমান ও ডানকুনি স্টেশনে যাত্রাবিরতি নেবে ৷ এই সমস্ত বিশেষ ট্রেনগুলির টিকিট বুকিংয়ের নির্দিষ্ট তারিখ খুব শীঘ্রই রেল প্রশাসনের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হবে ৷