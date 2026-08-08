যাদবপুর রেল স্টেশন চত্বরে 3 হাজার বর্গমিটারে তৈরি হচ্ছে 'মিনি মার্ট'
রেল যাত্রী ও স্টেশন চত্বরের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের স্বার্থে মিনি মার্ট তৈরির সিদ্ধান্ত ৷ ভারতীয় রেলের স্টেশনগুলির আধুনিকীকরণের অঙ্গও এই মার্কেট ৷
Published : August 8, 2026 at 9:51 PM IST
কলকাতা, 8 অগস্ট: যাদবপুর স্টেশন লাগোয়া এলাকায় রেলের জমিতে তৈরি করা হবে মিনি মার্ট ৷ এমনটাই সিদ্ধান্ত নিয়েছে পূর্ব রেল কর্তৃপক্ষ ৷ রেল যাত্রীদের সুবিধার্থে এবং স্থানীয় ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদেরও রোজগারের সুযোগ করে দিতে এই উদ্যোগ নিয়েছে রেল কর্তৃপক্ষ ৷ 3,045 বর্গমিটার এলাকা জুড়ে গড়ে তোলা হবে এই অত্যাধুনিক মিনি মার্ট ৷
একদিকে, রাজ্যের বিভিন্ন স্টেশন ও রেলের লাগোয়া জমি বেআইনিভাবে দখল করে রাখা হকারদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করা হচ্ছে ৷ অন্যদিকে, একাধিক স্টেশনে ছোট ছোট ফুড স্টল ও মডিউলার কিচেন তৈরি করার সুযোগও দেওয়া হচ্ছে ভারতীয় রেলের তরফে ৷
ইতিমধ্যেই, তুলনায় কম ব্যস্ত এবং ছোট স্টেশনগুলিতে বসেছে মডিউলার ফুড ভ্যান ৷ তেমনই এবার যাদবপুর স্টেশন চত্বরেই মিনি মার্ট তৈরি করা হবে ৷ একটি Multi-functional কেন্দ্রে পরিণত করার পরিকল্পনা রয়েছে রেল কর্তৃপক্ষের ৷
রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, এই মার্কেটে খুচরো কেনাবেচা, নিত্যপ্রয়োজনীয় পরিষেবা এবং দৈনন্দিন ব্যবহারের সামগ্রী একই ছাদেরতলায় পাওয়া যাবে ৷ এর ফলে রেলযাত্রী এবং স্থানীয় বাসিন্দারা যেমন উপকৃত হবেন, তেমনই স্টেশনের সৌন্দর্যও বৃদ্ধি পাবে ৷ 10 বছরের চুক্তিতে বরাদ্দ করা এই প্রকল্পের মাধ্যমে রেলের Non Fare Revenue বা NFR বৃদ্ধি পাবে ৷
এ নিয়ে শিয়ালদা ডিভিশনের ডিআরএম রাজীব সাক্সেনা বলেন, "এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হল স্থানীয় হকার ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের আইনি ও সংগঠিত কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দেওয়া ৷ স্টেশনে চত্বরে জায়গা বণ্টনের ক্ষেত্রেও স্বচ্ছতা বজায় রাখা হবে ৷ এই ক্ষেত্রে ছোট দোকানদার ও উদ্যোক্তাদের জন্য মোট জায়গার 50 শতাংশ অংশ সংরক্ষিত থাকবে ৷ প্রতিটি স্টল বা কিয়স্কের সর্বোচ্চ আয়তন হবে আশি বর্গফুট ৷"
তিনি জানিয়েছেন, বড় ধরনের ব্র্যান্ড বা ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের জন্য 25 শতাংশ জায়গায় বরাদ্দ করা হবে ৷ এছাড়াও 20 শতাংশের বেশি জায়গা পর্যাপ্ত বাতাস চলাচল, হাঁটার পথ এবং স্টেশনের সার্বিক সৌন্দর্যের জন্য ব্যবহার করা হবে ৷ পাবলিক সার্ভিস ও পার্কিং-এর জন্য স্টেশন চত্বরে জায়গায় রাখা হবে বলে জানিয়েছেন ডিআরএম ৷
শুধুমাত্র মিনি মার্ট তৈরি করাই নয়, স্টেশনের সার্বিক পরিকাঠামো উন্নয়নের উপর জোর দেওয়া হচ্ছে ৷ যাদবপুর স্টেশনের রূপ আমূল বদলের দিকে বেশি নজর দিচ্ছে কর্তৃপক্ষ ৷ তৈরি হচ্ছে একটি নতুন বুকিং অফিস, লিফটের সুবিধাযুক্ত আধুনিক ফুটওভার ব্রিজ (FOB) এবং স্টেশনের উভয় প্রান্তের সার্কুলেটিং এলাকার সংস্কার করা হবে ৷
পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শিবরাম মাঝি বলেন, "এই উদ্যোগের মধ্য দিয়ে যাদবপুর স্টেশন কেবল একটি ট্রানজিট পয়েন্ট নয়, বরং একটি গুরুত্বপূর্ণ সিটি সেন্টারে পরিণত হবে ৷ আমরা একদিকে যেমন সাধারণ যাত্রীদের স্বাচ্ছন্দ্য বাড়াতে বদ্ধপরিকর, অন্যদিকে আইনি পরিকাঠামোয় স্থানীয় ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের সুযোগ দিয়ে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আনতেও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ৷"