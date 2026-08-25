যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্য বাড়াতে শিয়ালদা-বহরমপুর শাখায় একাধিক পদক্ষেপ

যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্য বাড়াতে শিয়ালদা-বহরমপুর শাখায় একাধিক পদক্ষেপ
পূর্ব রেল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ভগবানগোলা স্টেশনে দু'বার ট্রেন দাঁড়ানোর সমস্যাও দূর করা গিয়েছে ৷
Published : August 25, 2026 at 6:56 PM IST
কলকাতা, 25 অগস্ট: আরও আধুনিক ও মসৃণ হচ্ছে শিয়ালদা-বহরমপুর শাখায় রেল পরিষেবা ৷ ট্রেন চলাচলের সঠিক সময় বজায় রাখা এবং যাত্রীদের স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে একগুচ্ছ পদক্ষেপ গ্রহণ করল পূর্ব রেলের শিয়ালদা ডিভিশন । পাশাপাশি পূর্ব রেল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ভগবানগোলা স্টেশনের দীর্ঘদিনের একটি পরিচালনাগত সমস্যার সমাধান করা হয়েছে ।
রেল সূত্রে খবর, দীর্ঘদিন ধরে ভগবানগোলা স্টেশনের প্ল্যাটফর্মের দৈর্ঘ্য পর্যাপ্ত না থাকায় লালগোলামুখী দূরপাল্লার ট্রেনগুলিকে একই প্ল্যাটফর্মে পরপর দু'বার থামাতে হত । বিশেষ করে 13103 শিয়ালদা-লালগোলা ভাগীরথী এক্সপ্রেস এবং 13113 কলকাতা-লালগোলা হাজারদুয়ারি এক্সপ্রেস ৷ ট্রেনগুলি বড় কামরা নিয়ে স্টেশনে ঢুকলে, প্ল্যাটফর্ম ছোট হওয়ার কারণে যাত্রীদের ওঠা-নামায় সমস্যা হত । পুরো ট্রেনের কামরা প্ল্যাটফর্মের আওতায় আনতে একই ট্রেনকে দু'বার দাঁড় করানো হত ৷ এর ফলে নিত্যযাত্রীদের মধ্যে বিভ্রান্তি তৈরি হত এবং ট্রেনের গতি কমে যাওয়ার জেরেই টাইম টেবিল অনুযায়ী ট্রেন চালানো যাচ্ছিল না বলে জানা গিয়েছে ।
এই সমস্যার সমাধানে শিয়ালদা ডিভিশন পরিকাঠামোগত সংস্কার সম্পন্ন করেছে, যেমন প্ল্যাটফর্ম সম্প্রসারণ করা হয়েছে । 1 ও 2 নম্বর প্ল্যাটফর্মের উচ্চতা বৃদ্ধির পাশাপাশি প্ল্যাটফর্মের দৈর্ঘ্য 350 মিটার থেকে বাড়িয়ে 385 মিটার করা হয়েছে । ফলে এখন একবারেই পুরো ট্রেন প্ল্যাটফর্মে দাঁড়াতে পারছে । এছাড়াও শেড ও টিকিট কাউন্টার সংস্কার করা হয়েছে । প্ল্যাটফর্ম শেড বসানোর কাজ করা হয়েছে । এছাড়া যাত্রী ভিড় সামাল দিতে 3টি জেনারেল ও 1টি বিশেষ দিব্যাঙ্গ কাউন্টার তৈরি করা হয়েছে । এছাড়াও নতুন শৌচাগার তৈরি করা হয়েছে । একইসঙ্গে আধুনিক ও উন্নতমানের নতুন শৌচাগার তৈরি করা হয়েছে ।
ভগবানগোলা স্টেশনের পাশাপাশি শিয়ালদা-বহরমপুর রুটের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনেও যাত্রী সুবিধার্থে পরিকাঠামোর আধুনিকীকরণ করা হচ্ছে । বেলডাঙা স্টেশনে 2 ও 3 নম্বর প্ল্যাটফর্মে শেড নির্মাণ করা হয়েছে । প্রথম শ্রেণির প্রতীক্ষালয় একেবারে খোলনলচে বদলে করা হয়েছে এবং আরও বেশি যাত্রীবান্ধব ও আধুনিক করা হয়েছে । যাত্রীদের বসার জন্য আসন সংখ্যা আরও বাড়ানো হয়েছে ।
মুর্শিদাবাদ, ভাবতা, জিয়াগঞ্জ ও পিরতলা স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম সম্প্রসারণ, শেড বসানো এবং যাত্রীদের বসার নতুন ব্যবস্থা করা হয়েছে । শিয়ালদা ডিআরএম রাজীব সাক্সেনা বলেন, "এই পরিকাঠামোগত উন্নয়নগুলি স্টেশন পরিষেবার আধুনিকীকরণ, ট্রেনের সময়ানুবর্তিতা রক্ষা এবং শিয়ালদা ডিভিশনের যাত্রীদের সফরকে আরও আরামদায়ক করে তুলবে ।"