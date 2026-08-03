হকার উচ্ছেদের পর এবার স্টেশন চত্বরে মোবাইল ফুড ভ্যান বসাচ্ছে রেল
মোবাইল ফুড ভ্য়ান বসাতে 80টি স্টেশনকে চিহ্নিত করেছে পূর্ব রেল ৷ এই ফুড স্টলের নাম দেওয়া হচ্ছে হাঙ্গার জাংশন ৷
Published : August 3, 2026 at 8:35 PM IST
কলকাতা, 3 অগস্ট: বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পরেই রাজ্যের বিভিন্ন স্টেশনে বেআইনিভাবে রেলের জমি বা প্ল্যাটফর্ম দখল করে রাখা হকারদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করেছে ভারতীয় রেল । তবে এবার স্টেশন চত্বরেই খাবারের স্টল বসাতে দরপত্র ডাকল পূর্ব রেল কর্তৃপক্ষ ।
ইতিমধ্যেই একাধিক স্টেশনে হকার উচ্ছেদ করেছে রেল । তবে এবার গড়ার পালা । তাই স্টেশনে পরিবেশবান্ধব স্টল দিতে আহ্বান জানাল রেল কর্তৃপক্ষ । স্বাভাবিকভাবেই এর ফলে বেকার ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের অনেকটা উপকার হবে । শুধু তাই নয়, রেলযাত্রীদেরও অনেকটা সুবিধা হবে । তবে রেল কর্তৃপক্ষ সাফ জানিয়ে দিয়েছে যে এই স্টলগুলো ফুড ভ্যানের মডিউলার আকারে করতে হবে । এই ফুড ভ্যানগুলি ডাবল ডেকারও হতে পারে ।
ইতিমধ্যেই কলকাতা, শিয়ালদা ও যাদবপুর স্টেশনে এই ধরনের খাবার স্টল বসানো হয়েছে । সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, আপাতত 80টির কাছাকাছি স্টেশনকে মোবাইল ফুড ভ্যান বসানোর জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে । এই ডাবল ডেকার ফুড ভ্যানের নাম দেওয়া হচ্ছে হাঙ্গার জাংশন । ভ্যানটির নীচের তলায় থাকছে খাবার অর্ডার এবং টেক-অ্যাওয়ে কাউন্টার । আর উপরে থাকছে যাত্রীদের জন্য বসে খাবার ব্যবস্থা ।
ডাবল ডেকার ভ্যানে যেমন থাকছে তাজা তৈরি খাবার, তেমনই থাকছে ফাস্ট ফুড, প্যাকেটজাত স্ন্যাক্স এবং রেডি-টু-ইট খাবার । এছাড়াও থাকছে গরম চা, কফি এবং বিভিন্ন ধরনের ঠান্ডা পানীয় । ফুড ভ্যানগুলিকে সম্পূর্ণভাবে পরিবেশ বান্ধব করে তুলতে সিঙ্গল ইউজ প্লাস্টিকের ব্যবহার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে ।
রেল সূত্রে খবর, এটা শুধুমাত্র একটি ফুড ভ্যান নয়, বরং স্টেশনের যাত্রী পরিষেবাকে আরও আধুনিক ও আরামদায়ক করে তোলার এক নতুন উদ্যোগ । এতদিন পর্যন্ত ট্রেন ধরার আগে যাত্রীদের টুকটাক খাওয়াদাওয়ার বা পানীয়র প্রয়োজন হলে তাঁরা সেগুলি প্ল্যাটফর্ম চত্বরে ইতিউতি বসে থাকা হকারদের থেকে সংগ্রহ করতেন । তবে উচ্ছেদের পর তেমন সুবিধা আর পাচ্ছেন না যাত্রীরা । তাই যাত্রীদের যাতে আর অসুবিধা না হয়, তাই রেল কর্তৃপক্ষের এই অভিনব উদ্যোগ ।
তবে আবেদনকারীদের বেশ কয়েকটি শর্ত মানতে হবে ৷ যেমন ফুড স্টলের জন্য আবেদনকারীকে প্রয়োজনীয় লাইসেন্স থাকতে হবে। লাইসেন্স না-থাকলে বসানো যাবে না ফুড স্টল । খাবার তৈরি করা বা বিক্রি করার সময় যাতে স্টেশন চত্বর নোংরা না-হয়ে যায় বা যত্রতত্র আবর্জনা ফেলা না-হয়, সেই দিকে নজর রাখতে হবে । স্টল বসানোর কারণে যাতে যাত্রীদের যাতায়াত বা ট্রেনে ওঠানামার ক্ষেত্রে কোনোরকম সমস্যা না হয়, সেই দিকেও নজর রাখতে হবে । ফুড স্টল রাখা এবং সেটিকে নিয়ে ঘোরাফেরা করার জন্য যে জায়গা চিহ্নিত করা হবে, সেই জায়গার মধ্যেই সেটিকে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে ৷
পূর্ব রেলের শিয়ালদা বিভাগের ডিআরএম রাজীব স্যাক্সেনা জানিয়েছেন যে যাত্রীবহুল এবং সাবার্বান স্টেশন ফুড স্টল বসাতে দেওয়া সম্ভব নয় । কারণ, এর ফলে যাত্রীদের যাতায়াতের ক্ষেত্রে এবং ট্রেনে ওঠানামার ক্ষেত্রে সমস্যা হতে পারে । তাই পূর্ব রেলের আওতায় যেগুলি বড় স্টেশন রয়েছে, যেখানে অনেকটা করে জায়গা রয়েছে, সেই সব স্টেশনেই এই ধরনের মোবাইল ফুড স্টল বসানোর জন্য আবেদনকারীদের আহ্বান করা হচ্ছে ।
তিনি আরও জানান, বড় স্টেশনগুলির সার্কুলেটিং এরিয়ায়তেই বসাতে হবে মোবাইল ফুড স্টল । পাঁচ বছরের জন্য ফুড স্টলের কন্ট্রাক্ট দেওয়া হচ্ছে । ডাবল ডেকার ফুড ব্র্যান্ড হওয়ার দরুণ এখানে মানুষ নিজেদের খাবার-দাবার নিয়ে এসে খেতে পারবেন কিংবা ফুড স্টল থেকেও অর্ডার করে খাবার খেতে পারবেন ।
রাজীব সাক্সেনা আরও জানান, মোবাইল ভ্যানগুলিতে একেবারে ন্যায্য দামে খাবার বিক্রি করতে হবে এবং খাবারের মান বজায় রাখতে হবে । কারণ, রেলের পক্ষ থেকে নিয়মিতভাবে খাবারের মান ঠিকঠাক রয়েছে কি না, সেই নিয়ে কোয়ালিটি চেকিংও চালানো হবে । পানীয় জল হিসেবে ফুড স্টল থেকে শুধুমাত্র রেল নীড় বিক্রি করতে হবে ।