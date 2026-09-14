হাওড়ায় বাস থেকে নেমেই ট্রেন ! স্টেশন পর্যন্ত স্কাইওয়াকের ভাবনা রেলের

হাওড়ায় বাস থেকে নেমেই ট্রেন ! স্টেশন পর্যন্ত স্কাইওয়াকের ভাবনা রেলের
Skywalk in Howrah Station: সোমবার এই পরিকল্পনার কথা জানিয়েছেন পূর্ব রেলের সিনিয়র ডিসিএম রাহুল রঞ্জন ৷
Published : September 14, 2026 at 11:07 PM IST
হাওড়া, 14 সেপ্টেম্বর: দেশের অন্যতম ব্যস্ত রেল স্টেশন হল হাওড়া ৷ সারাদিন হাজার হাজার যাত্রী যাতায়াত করেন এই স্টেশন দিয়ে ৷ সকালের দিকে যেমন স্টেশন থেকে বাস ধরার তাড়ায় থাকেন বহু নিত্যযাত্রী ৷ বিকেল বা সন্ধের দিকে ধরা পড়ে উল্টো ছবিটা ৷ তখন বহু মানুষ বাস থেকে নেমে দৌড়ান ট্রেন ধরার জন্য৷ নানা প্রতিবন্ধকতা পেরিয়ে যেতে হয় নিত্যযাত্রীদের ৷ তাঁদের এই রোজকার লড়াইকে সহজ করার ভাবনাচিন্তা করছে পূর্ব রেল ৷ তারা চাইছে হাওড়া স্টেশন সংলগ্ন বাসস্ট্যান্ড থেকে একেবারে আট নম্বর স্টেশন পর্যন্ত একটি স্কাইওয়াক বা ফুট ওভারব্রিজ তৈরি করতে ৷ যাতে যাত্রীরা বাস থেকে নেমেই সহজে পৌঁছে যেতে পারেন প্ল্যাটফর্মে ৷
হাওড়া বাসস্ট্যান্ডকে মাল্টি-কমপ্লেক্সে রূপ দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে রাজ্য সরকারের ৷ সেই পরিকল্পনা চূড়ান্ত হলে তবেই এই নিয়ে এগোবে রেল ৷ এদিন সেকথাই জানিয়েছেন পূর্ব রেলের সিনিয়র ডিসিএম রাহুল রঞ্জন । তাঁর বক্তব্য, রাজ্যের বাসস্ট্যান্ড উন্নয়নের পরিকল্পনা চূড়ান্ত হলে রেলের তরফে বিস্তারিত প্রকল্প রিপোর্ট বা ডিপিআর তৈরি করা হবে । সেই রিপোর্টেই পরিকাঠামোর ধরন এবং সংযোগের চূড়ান্ত রূপরেখা নির্ধারিত হবে ।
উল্লেখ্য, এখন বাসস্ট্যান্ড থেকে ট্রেন ধরতে যাত্রীদের স্টেশনের প্রচলিত প্রবেশপথ ব্যবহার করতে হয় । বাস থেকে নামার পরে রাস্তা, ভিড় এবং স্টেশন চত্বরে পৌঁছনোর ধাপ পেরিয়েই প্ল্যাটফর্মে যেতে হয় । নতুন ব্যবস্থা হলে সেই যাত্রাপথ অনেকটাই বদলে যেতে পারে । বাস থেকে নামার পর উপর দিয়ে তৈরি পথ ধরে সরাসরি স্টেশন চত্বরে ঢোকার সুযোগ মিলবে ।
রেলের ভাবনায় শুধু স্টেশনের প্রবেশদ্বারে পৌঁছে দেওয়া নয়, সংযোগপথকে আরও ভিতরে নিয়ে যাওয়ার কথাও রয়েছে । প্রাথমিক ভাবে আট নম্বর প্ল্যাটফর্ম পর্যন্ত সেটি পৌঁছতে পারে । ফলে এক থেকে আট নম্বর প্ল্যাটফর্মের দিকে যাওয়া যাত্রীদের জন্য বাসস্ট্যান্ড থেকে রেল পরিষেবায় বদল করা তুলনায় সহজ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ।
তবে প্রকল্পটি এখনও পরিকল্পনার পর্যায়ে । নির্মাণ কবে শুরু হবে বা কবে যাত্রীরা এই পথ ব্যবহার করতে পারবেন, সে বিষয়ে কোনও সময়সীমা জানায়নি রেল । বাসস্ট্যান্ডের মাল্টি-কমপ্লেক্স প্রকল্প কতটা এগোয়, তার উপরই পরবর্তী পদক্ষেপ অনেকটা নির্ভর করছে ।
হাওড়া স্টেশন দেশের অন্যতম ব্যস্ত রেল টার্মিনাল । তার সঙ্গে শহরের বাস পরিবহণের সরাসরি সংযোগ তৈরি হলে গণপরিবহণে ‘ইন্টারচেঞ্জ’ ব্যবস্থার চরিত্রই বদলাতে পারে । তবে সেই সুবিধা বাস্তবে কতটা কার্যকর হবে, তা নির্ভর করবে স্কাইওয়াকের নকশা, প্রবেশ-বাহিরের ব্যবস্থা এবং বিপুল যাত্রী সামলানোর ক্ষমতার উপর ।
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