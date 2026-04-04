রবিবাসরীয় দুপুরে হাওড়া ডিভিশনে একগুচ্ছ ট্রেন বাতিল
হাওড়া ডিভিশনের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সেকশনে পাওয়ার ও ট্রাফিক ব্লক থাকবে । এর জেরে একগুচ্ছ লোকাল ও প্যাসেঞ্জার ট্রেন বাতিলের সিদ্ধান্ত নিয়েছে পূর্ব রেল কর্তৃপক্ষ ।
Published : April 4, 2026 at 1:28 PM IST
হাওড়া, 4 এপ্রিল: ছুটির দিনে কোথাও বেরোনোর পরিকল্পনা করছেন ? তাহলে একবার ট্রেনের সময়সূচিতে চোখ বুলিয়ে নেওয়া বড্ড জরুরি । কারণ, আগামী 5 এপ্রিল অর্থাৎ রবিবার হাওড়া ডিভিশনের একাধিক শাখায় রক্ষণাবেক্ষণের কাজের জন্য ট্রেন চলাচলে বড়সড় রদবদল ঘটিয়েছে পূর্ব রেল কর্তৃপক্ষ ।
রেল সূত্রে খবর, রবিবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত ব্যান্ডেল-শেওড়াফুলি, আদি সপ্তগ্রাম-মগরা এবং খানা-গুমানি-সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সেকশনে পাওয়ার ও ট্রাফিক ব্লক থাকবে । এর জেরে একগুচ্ছ লোকাল ও প্যাসেঞ্জার ট্রেন বাতিলের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে । যার ফলে ভোগান্তিতে পড়তে পারেন সাধারণ যাত্রীরা ৷
বাতিল ট্রেনের তালিকা
- হাওড়া থেকে: 37239 ও 37241(ব্যান্ডেল লোকাল), 37343 ও 37353(তারকেশ্বর লোকাল), 37659 ও 37611(মেমারি লোকাল), 37829 (বর্ধমান লোকাল), 37921(কাটোয়া লোকাল), 36821 ও 36825 (বর্ধমান লোকাল ভায়া কর্ড), 36033 ও 36011 (চন্দনপুর লোকাল) ।
- ব্যান্ডেল থেকে: 37238, 37240, 37242 ও 37246 (হাওড়া লোকাল), 37748 (কাটোয়া লোকাল) ।
- মেমারি থেকে: 37612 ও 37654 (হাওড়া লোকাল) ।
- কাটোয়া থেকে: 37914 ও 37747 (ব্যান্ডেল লোকাল), 37924 (হাওড়া লোকাল), 53011 (আজিমগঞ্জ প্যাসেঞ্জার) ।
- আজিমগঞ্জ থেকে: 53012 (কাটোয়া প্যাসেঞ্জার) ।
- বর্ধমান থেকে: 37834 (হাওড়া লোকাল), 37636 (হাওড়া লোকাল ভায়া মেইন), 31162 (শিয়ালদা লোকাল), 36834, 36836 ও 36840 (হাওড়া লোকাল ভায়া কর্ড) ।
- চন্দনপুর থেকে: 36032 ও 36034 (হাওড়া লোকাল) ।
- শিয়ালদা থেকে: 31151 (বনিপুর লোকাল) ।
- বারুইপাড়া থেকে: 36012 (হাওড়া লোকাল) ৷
যাত্রীদের ক্ষোভ
হঠাৎ এই ট্রেন বাতিলের খবরে ক্ষুব্ধ নিত্যযাত্রীরা । ব্যান্ডেল লাইনের যাত্রী অনিমেষ দাসের কথায়, "ছুটির দিনে আত্মীয়র বাড়ি যাওয়ার কথা ছিল, এখন দেখছি ট্রেনই নেই । রেলের এই রক্ষণাবেক্ষণের কাজ কি রাতে করা যায় না?" অন্যদিকে, অফিস যাত্রীরা আক্ষেপ করে বলেন, "অনেকের রবিবারও ডিউটি থাকে । ট্রেন বাতিলের জন্য যে ভিড় হবে, তাতে ট্রেনে ওঠাই দায় হয়ে পড়বে ।"
যাত্রাপথ সংক্ষিপ্ত ও সময় পরিবর্তন
বাতিল ছাড়াও কিছু ট্রেনের যাত্রাপথ ছোট করা হয়েছে । 63098 রামপুরহাট-কাটোয়া মেমু প্যাসেঞ্জার আজিমগঞ্জ পর্যন্ত আসবে এবং 63067 কাটোয়া-রামপুরহাট মেমু প্যাসেঞ্জার আজিমগঞ্জ থেকে যাত্রা শুরু করবে ।
দূরপাল্লার ও লোকাল ট্রেনের সময়ও পিছিয়েছে
- 13015 হাওড়া-জামালপুর কবিগুরু এক্সপ্রেস: দুপুর 12টা 15 মিনিটের বদলে দুপুর 2টো 15 মিনিটে ছাড়বে ।
- 63061 রামপুরহাট-জসিডি মেমু: দুপুর 1টা 10 মিনিটের বদলে দুপুর 1টা 55 মিনিটে ছাড়বে ।
- 63142 গোড্ডা-শিয়ালদা মেমু: সকাল 10টা 45 মিনিটের মিনিটের বদলে বেলা 11টা 45 মিনিটে ছাড়বে ।
- 53053 কাটোয়া-নিমিতিতা প্যাসেঞ্জার: দুপুর 1টা 5 মিনিটের বদলে দুপুর 2টো 25 মিনিটে ছাড়বে ।
- 13171 শিয়ালদা-বালুরঘাট এক্সপ্রেস: সকাল 10টা 30 মিনিটের বদলে বেলা 11টা 20 মিনিটে ছাড়বে ।
এছাড়াও হাওড়া-জয়নগর এক্সপ্রেস, কলকাতা-বালুরঘাট এক্সপ্রেস এবং কবিগুরু এক্সপ্রেসের মতো ট্রেনগুলিকে বিভিন্ন স্টেশনে বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হবে (কন্ট্রোলিং) । যাত্রীদের দুর্ভোগ কমাতে রেলের পক্ষ থেকে আগাম বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হলেও রবিবারের দুপুর যে সাধারণ মানুষের জন্য বেশ হ্যাপার হতে চলেছে, তা বলাই বাহুল্য ।